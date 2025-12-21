Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

DEVLETİN CEBİNDEN

Çiğdem Toker

Çiğdem Toker, bu kitapta, adaletten ekonomiye, eğitimden istihdama, sağlıktan gelecek kaygısına dek umudunu yitirmiş milyonların ve uçurum kenarında bir ülkenin neden buraya geldiğinin resmini çiziyor.

LENİN BİYOGRAFİ

P. N. Pospelov

Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Marksizm-Leninizm Enstitüsü tarafından hazırlanan bu eser, Lenin’in yaşamını, düşünsel gelişimini ve tarihsel mücadelesini hem arşivsel hem teorik doğrulukla anlatan en kapsamlı biyografilerden biridir.

MODERNİZM BARİKATLARDA

Stephen Eric Bronner

Modernizm Barikatlarda, modernliğe tepki olarak 19. yüzyıl sonlarında gelişen estetik modernizmin, avangard sanatın “kültürel politika”sını inceliyor. Modernist avangardların ütopyalarını açıyor. Sanatçıların yaşadığı siyasal çelişkilerin kaynaklarını irdeliyor. “Barikatların karşıt taraflarında” yer aldıklarında bile modernistleri aynı saflarda buluşturan ortak düşmanlara ve ortak ideallere işaret ediyor.

KUZGUN & YAZMANIN FELSEFESİ

Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe’nun benzersiz şiiri Kuzgun, Güven Turan’ın Türkçesiyle yeniden hayat buluyor. Hande Koçak ise Poe’nun hem Kuzgun’u yazma sürecini demistifiye ettiği hem de şiir yazma sanatının inceliklerini tartıştığı unutulmaz denemesi Yazmanın Felsefesi’ne yeni bir ses kazandırıyor.

YAZILMIŞ DÜNYA VE YAZILMAMIŞ DÜNYA

Italo Calvino

Italo Calvino’nun farklı mecralarda yayımladığı kırk kadar deneme, makale ve incelemenin yer aldığı bu seçki yazma faaliyeti ve okuma faaliyeti arasındaki bağlantılar, okuma biçimleri, hızla değişen bir dünyada yazma nedenleri, çeşitli tarihî tezahürleriyle bir tür olarak fantastik gibi başlıkları içeriyor.