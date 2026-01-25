Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta beş farklı eser bulunuyor.

UMUDA YOL AÇMALI (1991-2025 DÖNEM YAZILARI)

Oğuzhan Müftüoğlu

“Bize dayatılana teslim olarak, onun çizdiği sınırlar içinde kalarak, boyun eğerek devrimci siyaset yapılamaz. Geçmişimizden ve dünyanın birçok yerindeki devrimci hareketlerden de biliyoruz ki üstümüze çöken bu karanlıkla baş edebiliriz. Bizi yolumuzdan döndürmek, birbirimizden, yaptıklarımızdan, yapacaklarımızdan şüphelenmemizi, birbirimize düşman olmamızı isteyecekler, bunun için gayret edecek özel “gönüllü elemanlar” kullanacaklardır. Kitleler, birbiriyle uğraşan, kendi kendisiyle dövüşen muhalefet hareketine de asla inanmayacaktır. Bunun için eğer bize dayatılana teslim olmayarak kazanmak istiyorsak, mutlaka bütün Devrimci Muhalefet unsurlarının dayanışma içinde olduğunu kitleler indinde görünür kılarak özgüvenini arttıracak birlikteliğimizin bir yolunu bulmak zorundayız.”

WITTGENSTEIN: CAMBRIDGE DERSLERİ

G.E. Moore’un Notlarından

1930-1933 bir filozofun zihnine yolculuktur. Wittgenstein’ın derslerinde en önde gelen katılımcılardan biri olan Moore’un titizlikle tuttuğu notlar, bugün sadece Wittgenstein’ın düşünce sürecinin değil, felsefi tartışmalarının da eşsiz bir kaydı olarak görülebilir. Wittgenstein’ın dersleri ve Moore’un ona olan katkısı, Cambridge’deki bu dönemde felsefi gelişimlerinin önemli bir parçasıydı.

UHUVVET

Selma Rıza

Bir kadın tarafından yazılmış ilk Türkçe romanlardan biri olan Uhuvvet, Selma Rıza’nın el yazısı metninden çevrilerek ilk defa orijinal haliyle okurlarla buluşuyor. Tanzimat’tan II. Abdülhamid devrine uzanan dönemde, bir Osmanlı ailesinin iç çatlaklarını, kadınların sessizleştirilen hayatlarını ve adalet arayışını büyük bir anlatı ustalığıyla gözler önüne serdiği Uhuvvet’te Selma Rıza, iktidar ve tahakküm karşısında eşitlikçi bir aile idealini savunurken; bireysel kaderlerle toplumsal dönüşümü iç içe geçirir.

MARKSİST BİR FELSEFE TARİHİ

Alan Woods

Alan Woods, bu kapsamlı çalışmasında felsefi düşüncenin iki bin beş yüz yıllık serüvenini, Marksizmin yöntemini odağa alarak berrak ve akıcı bir dille anlatıyor. Antik Yunan’dan Orta Çağ’a, Aydınlanma’dan Hegel’e ve nihayet Marx ile Engels’in diyalektik materyalizmine uzanan çizgide, düşüncenin nasıl geliştiğini, nasıl dönüştüğünü ve her çağda toplumsal gelişmeyle nasıl iç içe ilerlediğini gösteriyor.

AÇLIK

Knut Hamsun

Dünya edebiyatının çığır açıcı eserlerden biri olan Açlık, Knut Hamsun’un insan ruhunun karanlık, kırılgan, inatçı derinliklerine yaptığı unutulmaz bir keşiftir. İnsanın şehirde tek başına, açlıkla ve deliliğe dönüşen gururla mücadelesinin bu ışıl ışıl, acımasız anlatısı; roman sanatında benliğin çözülme anlarının monolog ve bilinç akışı yoluyla edebiyata taşındığı, Kafka’dan Hemingway’e, Camus’den Salinger’a uzanan hatta önemli bir eşiktir.