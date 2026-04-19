Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta dört farklı eser bulunuyor.

ANTİK YUNAN BİLİMİ

Benjamin Farrington

Farrington bu eserinde, bilimsel ilerlemenin soyut zekâ ürünü mucizelerle değil, belirli üretim biçimleri, sınıfsal çatışmalar ve toplumsal ihtiyaçlarla kurulan maddi ilişkilerle belirlendiğini gösteriyor. Thales’ten Aristoteles’e, Pythagorasçılardan İskenderiyeli gökbilimcilere kadar tüm antik bilim geleneği kendi tarihsel zemini üzerinde değerlendiriliyor.

TRAVMAYI KADINCA YENİDEN YAZMAK

Ayla Türksoy

Kitapta travmanın çok boyutlu deneyimlerini ayrı ayrı ancak birbirini tamamlayan bir yaklaşımla ele almaya çalıştım. Füruzan’ın öyküleri üzerine yaptığım incelemede amacım, edebiyatın, travmayı (örselenmeleri) ifade ediş gücüne sevdiğim bu yazar üzerinden bakmaktı. “Kadınca Travma Metafor Menüsü” ve “Kanserle Yaşayanlar İçin Metafor Menüsü” ile travmanın somutlaştırılmasının önemini tekrar fark ettim.

TÜKENMİŞLİK: SİYASİ YENİLGİNİN DUYGUSAL DENEYİMİ

Hannah Proctor

Hannah Proctor, Tükenmişlik kitabında politik mücadele içerisinde sıcağı sıcağına çok kolay anlaşılamayan tükenmeye, tükenmenin duygu dünyasına bakıyor. Ekim Devrimi’nden sonra soluğu sanatoryumlarda alan yorgun düşmüş Bolşeviklerin ve tarihten başka pek çok örneğin öğreticiliğinden faydalanıyor.

TÜNEL

Ernesto Sabato

Kendisini yalnız ve anlaşılmamış hisseden ressam Juan Pablo Castel, onu gerçekten anlayan tek insan olduğuna inandığı María’yı takıntı haline getirir. Ancak ressamın bu sevgisi giderek saplantıya, kıskançlığa, kontrol ihtiyacına dönüşecek ve nihayetinde onu, sevdiği kadını yok etmeye kadar götürecektir.