Haftanın kitap önerileri

Tekno-Feodalizm

Der. Ege Çoban, Öznur Karakaş,

Koray Kırmızısakalbukçu

Telemak Kitap

Devreler ve işlemcilerle son yarım asırda yeniden yaratılışına şahit olduğumuz yeni dünyamızda kadim kabuslardan sudur etmiş yeni bir hayalet dolaşıyor: teknofeodalizmin hayaleti.

Elinizdeki kitap, Teknofeodal argümanı ve yarattığı tartışmaları içeren temel metinler seçkisi. Kitapta Varoufakis, Lovink, Morozov, Durand ve Dean gibi düşünürlerin metinlerini bulacaksınız. “Teknofeodalizmde miyiz yoksa hâlâ kapitalizmde mi?” gibi sorulara yanıt arayan düşünürlerin birbirleriyle tartışmalarını ele alması bakımından, bu kitap Türkçe literatürde bir ilk. Meselemiz teknofeodalizm tartışmasının açığa çıkardığı problemleri görünür kılmak, geleceğimizin ufkunu Silikon Vadisi’nin tahakkümünden kurtarmak.

Acayip Yaratıklar Sözlüğü:

Acâyibü’l-Mahlûkât ve Garâyibü’l-Mevcûdât

Günümüz Türkçesine aktaran:

Gamze Çelik Başaran

Holden Kitap

15. yüzyılda yazılan ve günümüz Türkçesine ilk kez uyarlanan Acâyibü’l-Mahlûkât ve Garâyibü’l-Mevcûdât yüzyıllar öncesinin en önemli bilimsel kaynaklarından biri olarak kabul ediliyordu. Evrenin nasıl kurulduğundan tutun da bir sivrisineğin işlevlerine kadar açıklayıcı bilgiler sunan bu eser coğrafya, kozmografya, tıp, astroloji, matematik gibi pek çok bilim dalından yararlanılarak oluşturulmuştur. Bunun yanında esere çeşitli mitler, halk hikâyeleri, hadisler, menkıbeler ve mesneviler de kaynaklık etmektedir. Mucizeleriyle menkul peygamberlerden dünyaya hükmeden padişahlara; cinlerden devlere, insanlardan meleklere; ejderha ve simurg gibi garip hayvanlardan şifalı bitkilere kadar o dönem için insan aklının almayacağı yüzlerce madde bu eserde toplanmıştır. Zamanın sınırlarını zorlayan bu eseri okurken, insanın anlam arayışının kökenlerine inecek, din ile mitolojinin, gerçek ile kurgunun kusursuz uyumuna şahitlik edeceksiniz.

Klinik

Pavol Rankov

Dedalus Yayınları

Çevirmen: Şilan Jakab

Pavol Rankov, modern Orta Avrupa edebiyatının en güçlü seslerinden biri olarak, bireyi kuşatan görünmez iktidar mekanizmalarını keskin bir ironi ve sarsıcı bir berraklıkla anlatıyor. Bu yönüyle sıkça “Slovakların Kafka’sı” olarak anılan yazar, tıpkı Franz Kafka gibi, okuru tekinsiz bir bürokrasinin, mantıkla açıklanamayan kuralların ve giderek daralan bir varoluş alanının içine bırakıyor.

Tanısı konulamayan rahatsızlıklar ve adı konulamayan korkular, Klinik’te insanın kendine yabancılaşmasına dönüşüyor. Okurunu hem güldüren hem huzursuz eden bu roman, karanlık mizah ile soğukkanlı gerilimi bir araya getirirken, insanın kendi aklına ve hafızasına duyduğu güveni de sarsıyor.

Marksist Modernizm: Frankfurt Okulu’nun Eleştirel Teorisine Giriş Dersleri

Gillian Rose

Ayrıntı Yayın Grubu

Çevirmen: Elis Şimşon

Efsanevi filozofun sanat, Marksizm ve Eleştirel Teori üzerine verdiği dersler ilk kez bu kitapta bir araya geliyor. Marksist Modernizm, Frankfurt Okulu’na kapsamlı, özlü ve sohbet havasında bir giriş sunuyor. Kitap aynı zamanda yirminci yüzyılın en önemli filozoflarından Gillian Rose’un düşüncesine açılan yeni bir kaynak niteliğinde.

Önemi Yok

Agota Kristof

Can Yayınları

Çevirmen: Feyza Zaim

Bir adam köpeğine son kez sarılırken heykele dönüşüyor. Bir kadın, kocasının uyurken tam da yerdeki baltanın üzerine düşüp ölmesine anlam veremiyor. Bir çocuk, doğar doğmaz onu terk eden ebeveyninden mektup bekleyerek her gün iki kez posta kutusunu kontrol ediyor. Bir başkası, çocukluğunun bir tren penceresinden kayboluşunu izliyor. Deliliğin, umutsuzluğun, yalnızlığın, yersiz yurtsuzluğun zehri, yaşamın her zerresini istila ediyor.

Yazarın 1956’daki zorunlu göçünün ardından hayallerinden, çocukluğundan ilhamla yazdığı yirmi beş öyküden oluşan Önemi Yok tuhaf, rahatsız edici, absürd ve bir o kadar da dokunaklı bir kitap.