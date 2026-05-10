Haftanın kitap önerileri

BirGün Pazar olarak her hafta Kültür sayfamızda, bu dönemde yazılan yeni kitapların bir seçkisini okurlarımıza sunuyoruz.

Edebiyattan tarihe, teoriden çeviriye farklı konu başlıklarından ilgi çeken eserlerin müstakbel okurlarının gözünden kaçmaması adına yaptığımız bu seçkide bu hafta iki farklı eser bulunuyor.

DEKABRİSTLER

Lev Nikolayeviç Tolstoy

1825’te Çarlık Rusyası’na karşı ayaklanan ve tarihe “Dekabristler” olarak geçen bir avuç subay, yalnızca başarısız bir darbe girişiminin değil, aynı zamanda Rus düşünce tarihinin de unutulmaz figürleri arasındadır. Tolstoy’un Savaş ve Barış’ta geniş bir tarihsel ufka yayacağı kader, bilinç ve ahlâk meselelerinin ilk izlerini taşıyan Dekabristler, bir kuşağın ideallerini, yenilgisini ve vicdanını sorgular. Yarım kalmış romanı Dekabristler’e, aynı tarihsel ve düşünsel evrene farklı açılardan yaklaşan “I. Petro Döneminin Romanı”, “Genç Çar’ın Rüyası” ve “Bir Delinin Günlüğü”nün eşlik ettiği bu kitapta Rusya’nın tarihsel dönüşümlerine dair Tolstoy’un unutulmaz metinleri yer alıyor.

SİNEMANIN POETİKASI

David Bordwell

“Sinemanın Poetikası”… kavramın kendisinden de anlaşılacağı gibi –poiesis yani aktif yapma hali– bütün eserleri olduğu gibi, filmi de, yalnızca izleyiciyle karşılıklı ilişkisine teslim etmez. Tam tersine, onun tüm gerçekleşme serüvenini içkinleştirerek kavrar. Görüleceği gibi, bu kitapta yazar, ele alma yöntemlerini ve sözü, kapsayıcı bakış açısıyla geniş bir interdisipliner alanda kuruyor.