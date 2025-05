Hak ettiğimiz bir dünya için de: Ya hep beraber ya hiçbirimiz

Selin SAYEK BÖKE*

Sosyalist Enternasyonal ve Kadın Sosyalist Enternasyonal toplantıları 21-25 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Bu toplantıların önemi bugün içinden geçtiğimiz dönemin olağanüstü koşulları göz önüne alındığında çok daha artmış durumda.

Ülkemizde bir yanda iktidarını sürdürmek için çırpınan küçük bir azınlık, dar bir çıkar grubu demokrasiyi, adaleti ve halkın iradesini yok sayıyor. Öte yanda ise on milyonlardan oluşan, geleceğine, ülkesine sahip çıkan çok güçlü bir halk iradesi duruyor. Türkiye’nin geleceğini esir almak isteyen bu dar çıkar grubunun tek bir amacı var: İktidarlarını sürdürmek. Dertleri memleket değil, halk değil, ortak yarınlar değil.

Bu dar çıkar grubu, yönetme sorumluluğunu üstlendikleri devletin tüm araçlarını hukuksuz ve gayrimeşru bir şekilde bu amaç doğrultusunda kullanıyor. Siyaseti demokratik bir yarış olmaktan çıkarmak için hukuku paramparça ediyor. Halkın iktidarı değiştirme iradesini hapsedebileceklerini sanarak Cumhurbaşkanı adayımızı hapsetmeye kalkıyor. Ekonomide halkın kaynaklarını kendi iktidarlarının devamı için savuruyor, heba ediyor. Kendi çıkarları için yıkıcı bir şekilde toplumu kutuplaştırmaya dönük büyük çaba sarf ediyor. Türkiye’nin dış politikasını ve uluslararası siyaseti ulusal çıkarlar için değil kendi siyasi çıkarları için bir araç olarak kullanıyorlar.

Hapsetmeye çabaladıkları ama başaramadıkları halk iradesinin tarafında ise bambaşka bir anlayış var. İktidar olduğu kamu kurumlarını, yerel yönetimlerini halk yararı için kullanan, yerel yönetimlerde halkın ekonomisi için, refahı için çalışan; siyasette halkın yararını savunan bir anlayış var. Kutuplaştırmaya karşı siyasi görüşü ne olursa olsun tüm toplumsal kesimleri ortak değerler etrafında birleştiren kapsayıcı bir siyaset, güçlü Türkiye İttifakı var. Türkiye’nin dış politikasını ulusal çıkarlar ve halkın yararı için şekillendiren güçlü bir irade var.

İşte İstanbul’da Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantıları, bu güçlü mücadele ortamında gerçekleşti. Genel Başkanımızın davetiyle Türkiye’ye gelen liderler ve onlara eşlik eden heyetler Pazar akşamına kadar “Hak Ettiğimiz bir Dünya için Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz” başlığı altında demokrasiyi, dayanışmayı, barışı ve kalkınmayı var etmek için hep birlikte verilmesi gereken mücadeleyi ve uygulanması gereken politikaları konuştu, tartıştı.

Sosyalist Enternasyonal küresel çapta sol, demokrat, sosyal demokrat ve sosyalist partileri bir araya getiren en büyük uluslararası siyasi organizasyon. Temel amacı ise küresel ölçekte demokrasiyi, sosyal adaleti, insan haklarını ve eşitliği sağlamak. 6 kıtadan, 81 ülkeden 89 partinin tam üye olarak yer aldığı, toplam bileşen sayısı 115 partiye ulaşan çok büyük bir çatı örgüt. Bugün, İspanya’dan Meksika’ya, Finlandiya’dan Gana’ya, birçok ülkenin iktidar partisi Sosyalist Enternasyonal üyesi. Başkanlığını da İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yürütüyor. Dolayısıyla Sosyalist Enternasyonal’in Konseyi, yapısı itibariyle çok güçlü bir siyasi temsil kapasitesini ve karar alma gücünü temsil ediyor.

PAZARLIKLA DEĞİL MÜZAKEREYLE ÜLKENİN SAYGINLIĞINI, ONURUNU KORUYAN BİR DIŞ POLİTİKA YAKLAŞIMI...

2025 itibarıyla gerek dünyamız gerek ülkemiz daha da önemli bir eşikte yer alıyor. 21. yüzyılın ilk çeyreği geride kalmışken, yüzyılın geri kalanının dünya ve özellikle de ülkemiz için nasıl geçeceğinin şekilleneceği bir tarihsel andayız.

Ortada net bir ayrım var.

Birincisi; bugün iktidar, dış politikayı kendi iktidarını sürdürmek için kullanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise dış politika anlayışıyla Türkiye’nin ulusal çıkarları doğrultusunda, ülkemizi dünyada hak ettiği yere götürmeyi ve toplumun tümü için refah yaratan imkanları çoğaltmayı hedefliyor.

İkincisi; iktidar kendi iktidarını sürdürmek uğruna her şeyi pazarlık malzemesi yapan bir yaklaşımı dış politika anlayışına da taşıyor. İnsan onurunu çiğneyen, ulusal saygınlık ve haysiyetimizi pazarlık malzemesi yapan bir dış ilişki ağı kuruyor. CHP ise dış politikadaki gücünü müzakere gücümüze dayandırıyor. Pazarlık ile değil müzakere ile ülkenin saygınlığını, toplumun onurunu koruyan bir yaklaşımla dış ilişkilerini kuruyor.

Üçüncüsü; iktidar kendi iktidarını korumak uğruna diğer otokratlarla ve emperyalist güçlerle çıkarcı ve yıkıcı bir iş birliği yapıyor; demokrasinin ve devletin imkanlarını kullanarak demokrasiyi ve hukuku ortadan kaldırıyor. CHP ise dış politikasını dayanışmacı ve samimi bir diplomasiye dayandırarak tüm demokratları ülke içinde de uluslararası ilişkilerde de bir araya getiriyor, otokratları yenme kararlılığını tazeliyor.

Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantılarını İstanbul’da gerçekleştiriyor olmak CHP’nin ulusal çıkarlara dayalı, demokrasi, refah ve kalkınma yaratan dış politika anlayışını; pazarlıkçı değil müzakereci olmaktan gelen gücünü, dayanışmacı samimiyeti ortaya koyuyor.

ÜLKEMİZ İÇİN REFAH YARATAN DIŞ POLİTİKA

Türkiye’nin kendi yurttaşları için refah yaratan bir dış politik çerçeveye ihtiyacı var. Türkiye küresel ve bölgesel siyasette tüm aktörlerle saygın ilişkiler kurabilmeli, ulusal çıkarları doğrultusunda çok taraflı zeminlerde yer almalıdır. Türkiye’nin başka ülkelerinin ucuz emek ve ucuz mal deposu haline getirilmediği, eşit ticaret ortağı olarak uluslararası ekonomik ilişkilerden yararlandığı bir çerçeveye ihtiyacı var.

Tam da bu nedenle en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği ile ucuz emek ve ucuz mal ile fiyat rekabeti yapmaya çalıştığı, gümrük birliğine sıkıştırılmış bir ilişkiden, Türkiye’yi kalkındıracak kapsamlı bir üretim ve yatırım vizyonuna ihtiyacı var.

CHP katıldığı zeminlerde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne eşit bir ortak olarak tam üyelik iddiasını başka coğrafyalarla da ulusal çıkarlarımıza katkı verecek stratejik politikalarını ortaya koyuyor.

Temmuz 2024’te Romanya’da Sosyalist Enternasyonal’in Avrupa Komite toplantısında tüm üyelerinin ortak imzası ile kabul edilen sonuç bildirgesinde, CHP’nin yürüttüğü çalışmalarla Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefine açık destek verildi.

İktidarın ise AB üyeliğine dair politikası ortada. Avrupa Birliği ile hukuk normları ve gelişmiş bir demokrasiye dayanan eşit bir ortaklığı değil bunların göz ardı edildiği bir ticari anlaşmayı tercih ediyor. 19 Mart darbesi ve yarattığı büyük ekonomik maliyet bunun son göstergesi oldu. Üstelik bu darbeyi yapmak için otoriterler arası yıkıcı çıkar ilişkilerine dayandırması buraya kadar tarif edilen CHP dış politika anlayışındaki bütüncül farkı da çok net ortaya koyuyor.

ULUSLARARASI BARIŞ İÇİN DE CHP LİDERLİĞİ

Cumhuriyet Halk Partisi uluslararası barışı da pazarlık konusu değil bir ulusal çıkar unsuru olarak görüyor.

Bugün Ukrayna’dan Gazze’ye, Hindistan’dan Lübnan’a kadar Türkiye’nin etrafı ne yazık ki bir ateş çemberi halinde, bu ateş çemberine çok ağır insanlık dramları eşlik ediyor.

Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısında çatışmaların çözümü ve masumların korunması, bölgesel ve küresel barışın inşası için tüm dünyadan liderler ve siyasetçilerle önemli tartışmalar yürütüldü. Genel Başkanımız Kasım 2023’te göreve gelir gelmez, Sosyalist Enternasyonal üyesi partilere Filistin’de acilen bir ateşkes yapılması, insanlık dramına son verilmesine çağrısı yapmıştı. Bu çağrı onlarcası iktidar olan 120’ye yakın siyasi partiyle paylaşıldı. Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Özel o günden beri her uluslararası platformda, her ulusal kürsüde, her fırsatta bu çağrıyı yinelemeye devam ettiler. Çünkü CHP için insanlık dramlarına izleyici kalmak suça ortak olmaktır. Çünkü CHP için barış ve demokrasinin ayrılmaz bütünlüğü için mücadelenin başarısı ancak “ya her beraber ya hiçbirimiz dediğimiz” diyen bir dayanışmayla mümkün.

OTOKRASİYE KARŞI DEMOKRASİNİN NASIL KAZANACAĞINI DÜNYAYA GÖSTERİYORUZ, GÖSTERECEĞİZ

Böylesi müzakereye dayalı platformlar ve zeminler yapıcı olduğu gibi istikrar da doğuruyor. Pazarlıkçı dış politika anlayışı ise yıkıcı ve istikrarsız oluyor. Oturdukları uluslararası masalarda müzakere değil pazarlık oluyor. On milyonların değil küçük çıkar gruplarının yararı gözetiliyor. Müzakerenin yerini pazarlık alınca bir sosyal medya mesajıyla Türkiye ekonomisi krize sokulabiliyor, Türkiye göç akınlarının merkezi olabiliyor, Kıbrıs meselesinde kayıplar yaşanıyor.

Oysa Sosyalist Enternasyonal Konseyi gibi müzakere zeminlerinden barışa liderlik çıkıyor, refah yaratan kalkınmacı dış politika perspektifleri çıkıyor.

Türkiye’nin hak ettiği daha adil, daha haysiyetli, daha saygın yaşamlar ve böyle bir dünya dayanışmadan ve müzakereden geçiyor. Güçlü birlikteliklerden, sürdürülebilir ortaklıklardan ve “ya hep beraber ya hiçbirimiz” diyebilecek bir karşılıklı güvenden geçiyor. İşte o zaman gençlerimiz dünyayı vizesiz dolaşacak özgürlüğe kavuşacak, KOBİ’ler, sanayiciler teknolojik atılımla rekabet ederek kazanacak, Türkiye dış politikasından refah ve barış sağlayacak. İşte o zaman 20-30 bin dolar bir kenara kişi başına 40 bin dolarları aşan bir kişi başına milli gelirimiz olacak. Şu an Türkiye’de on milyonlar “otoriter bir yönetime karşı demokratik yollarla nasıl karşı durulur”un tarihini yazıyor. Bu yolculuğun sonunda da “otoriter bir yönetim demokratik yollarla nasıl değiştirilir” sorusunun cevabı verilmiş olacak. Otokrasiye karşı demokrasinin nasıl kazanacağını dünyaya gösteriyoruz, göstereceğiz.

Ülkemizi hak ettiği konuma taşıyacak, onurlu, saygın, dünya ekonomisinde başkalarının ucuz emek deposu olmayan, pazarlıkların değil barışın müzakere gücü olan, refah yaratan bir dış politikaya kavuşturacağız. Dünya liderleri ile, demokrasiye inanan tüm siyasetle bunu yapacağız. Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantılarının bu yolculukta önemli bir uğrak olacağına hiç şüphe yok.

*CHP Genel Sekreteri - Kadın Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı