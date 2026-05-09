Hak öznesi kimdir?

İnsan haklarının teorik ve tarihsel kökenleri, hem doğal hukuk geleneğine hem de modern devletin doğuşuyla beliren politik dönüşümlere dek uzanır.

“İnsanın doğası gereği bazı haklara sahip olduğu” fikri, erken modern dönemde Thomas Hobbes, John Locke ve Jean-Jacques Rousseau gibi düşünürlerle birlikte toplumsal sözleşme teorisi içinde sistematik bir biçim kazanır.

Özellikle Locke’un yaşam, özgürlük ve mülkiyet haklarını doğal ve devredilemez haklar olarak değerlendirmesi, modern insan hakları anlayışının temel yapı taşlarından biri olmuştur.

Bu teorik çerçeve 1215 tarihli Magna Carta ile kralın yetkilerinin kısıtlanmasından başlayarak, 1789 Fransız Yurttaş ve İnsan Hakları Bildirisi ve Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi gibi belgelerle tarihsel düzlemde somutlaşmış, bireyin devletin keyfiyete dönüşecek otoritesi ve uygulamaları karşısında korunması ve yurttaşlık haklarının tanınması yönünde kurumsallaşmıştır.

TOPLUM SÖZLEŞMESİ ELEŞTİRİSİ

20. yüzyılın ikinci yarısında insan hakları fikrinin arka planında yatan siyasal projenin, yani toplum sözleşmesi teorisinin özü ve uygulanabilirliği konusunda dikkate değer şüpheci çağdaş argümanlar ortaya çıkmıştır.[1]

Bu noktada Carole Pateman’ın Cinsel Sözleşme (1988) adlı kitabı hatırlanabilir. Pateman’ın kitaptaki iddiası özgürlük anlatısı olarak kurumsallaştırılan sözleşme teorisinin aslında eril bir akıl ve ataerkil bir iktidar geleneğiyle yakından ilişkili olduğudur.

Yine Charles W. Mills’in Irksal Sözleşme (1997) kitabı yalnızca Batılı politik düşünce kurum ve uygulamalarının tarihinin değil, daha spesifik olarak toplum sözleşmesi tarihinin bir eleştirisini ortaya koymaktadır.

Aslında bu iki kitapta ön plana çıkan temel unsur, sözleşme teorisinin faili olan liberal bireyin sorgulanması, daha başka bir ifadeyle bu bireyin evrensel olduğu varsayımının da sorgulanması olarak belirlenebilir.

Bu argümanı takiben kimi düşünürler sözleşme teorisinin merkezindeki birey anlayışının doğasını sorgulamışlardır. Genelde sözleşme teorileri liberal bireyin evrensel olduğu iddiası üzerine kuruludur.

Oysa bu birey iddia edildiği gibi tarafsız veya sınıfsız, cinsiyetsiz değildir, ilgili teorik açılımlarda tarif edilen kişi aslında belli iktidar ve tahakküm biçimlerinde açığa çıkmış egemen bir somutluğu temsil eden bir tarihsel-toplumsal-politik bağlamın iz düşümü olarak karşımıza çıkmaktadır.

HAYVAN HAKLARI TARTIŞMALARINA DOĞRU

Bu tartışmaların haklar bağlamında da önemli teorik yansımaları olmuştur. Hak-eksenli ahlaki yaklaşımla temellenen modern düşünce, sözleşme teorisine yönelik eleştiriler sonrasında yapısöküme uğratılarak “hak öznesi kimdir?” sorusunu yeniden gündeme taşımıştır.

Bunun sonucunda ahlaki fail olma ile hak sahibi olma arasında kurulan simetrik ilişki sorgulanmış, hayvan haklarını sorunsallaştıran yeni bir tartışma yükselmiştir. Başka bir ifadeyle, sözleşme teorisinde hak sahibi kabul edilen ve temsiliyet ilişkisi bağlamına yerleştirilen birey anlayışının evrensel insanlığın bir temsili olmadığını, tarihsel olarak konumlanmış özel bir insan tipi olduğunun gösterilmesiyle beraber haklara çizilen sınır da sorgulanmıştır.

Jeremy Bentham’ın hayvanlara ilişkin “acı hissediyorlar mı?” sorusunu merkeze alan yaklaşımı, hakların temelini akıl yetisinden ziyade duyumsama kapasitesine dayandırarak hayvanları da ahlaki topluluğun parçası olarak düşünmenin teorik zeminini oluşturmuştur.

Bu yaklaşım, Peter Singer’ın faydacı hayvan özgürleşmesi savunusunda ve Tom Regan’ın hak-temelli hayvan etiğinde daha sistematik hale dönüşmüştür. Böylece insan hakları iddiası, yalnızca insanlar arası eşitliği değil, insan-merkezci (antroposantrizm) sınırların eleştirisini de içerecek biçimde genişletilmiştir.

ANTROPOSANTRIZM VE TÜRCÜLÜK PROBLEMİ

Görüldüğü üzere bir yandan “kaderine hükmeden” İnsan-Özne fikrinin rasyonalite eşliğinde gücünün artması ve bu öznenin gereksinimlerini karşılayan bir kaynak olarak doğa imgesinin gelişimiyle birlikte modernitede hakimiyet kazanan insan-merkezciliğin sorgulanması, diğer yandan Aydınlanma döneminde sadece mülk sahibi beyaz erkeklere tanınmışken, zamanla politik bağlamda kadınları, farklı kimlikleri ve çocukları kapsayacak şekilde genişletilmesine benzer şekilde hakların “insan” türüyle sınırlı tutulmasını savunan türcülüğü de keyfi bir ayrımcılık olarak değerlendiren eleştirilerin duyulmasıyla birlikte insan hakları söyleminin yeniden yorumlanması mümkün hale gelmiştir.

Eğer insan hakları tarihini politik açıdan başka türlü okumak istersek, yani iktidarın keyfi gücüne karşı “ezilenin” korunmasının tarihi olarak ele alırsak, bu durumda hayvan haklarının bu koruma kalkanını, insanın mutlak hakimiyet kurduğu doğadaki diğer duyarlı varlıkları da kapsayacak şekilde genişletmeye çalışan bir mantığın devamı niteliğinde olduğu ileri sürülebilir. Başka bir ifadeyle, hayvan hakları tartışmaları, insan haklarının temelinde yatan doğal hukuk ve ahlaki statü kavramlarının bir genişlemesi olarak da görülebilir.

Son kertede Max Horkheimer’ın “Materyalizm ve Ahlak” metnindeki vurgusunun bu tartışma bağlamında kıymetli olduğunu hatırlatmak isteriz: “İnsanın dayanışmasının gerçekleştirilmesindeki ilerleme, yaşamın dayanışmasının anlamını da güçlendirecektir. Hayvanların insanlara gereksinimi vardır. (…) İnsanların daha büyük yetileri, özellikle de akıl, onun hayvanlara duyduğu ortaklık hissini kesinlikle ortadan kaldırmaz. Gerçi insanın özelliklerinin özel bir etkisi vardır, ama onun mutluluğunun ve sefaletinin, hayvanların yaşamıyla akrabalığı çok açıktır.”[2] Sonuç olarak, kapitalizm karşıtı hakiki bir insani dayanışma hem yaşamın dayanışmasını güçlendirecek hem de insanlararası özgürlük ve mutluluk serpildikçe insanın hayvanlarla ilişkisi de radikal olarak dönüşecektir. İnsanların birbirine yabancılaştığı ve birbirinden nefret ettiği bir öfke ortamında yaşamın tüm alanlarında dayanışmaya ket vurulacak, diğer canlılarla kurulacak ilişki sahici bir karakterden yoksun kalacaktır.



[1] Elbette öncesinde de toplum sözleşmesi eleştirisi yapan pek çok düşünür vardır.

[2] Max Horkheimer, “Materyalizm ve Ahlak”, Geleneksel ve Eleştirel Kuram içinde, çev. Mustafa Tüzel, YKY, s. 72-73.