Hakan Tosun’a ne oldu?

Aslında biliyoruz. Yani, teknik olarak olayın nasıl gerçekleştiği yaklaşık olarak kameralarla kayıt altına alındı. Ama esas önemli soru, Hakan Tosun’un neden öldürüldüğü… İşte bu sorunun cevabı henüz yok. Olayın detaylarına dair sorularımız da şimdilik yanıtsız.

1 SAAT 8 DAKİKA

10 Ekim saat 23.19: Hakan metrobüsten Güzelyurt durağında iniyor, annesini ziyarete gidecek. Bir markete giriyor, yine yürürken bir noktada kaldırıma oturuyor. Tekbaşına.

00.22’de yanına yaklaşan iki kişi aniden darp etmeye başlıyor, ilk darbeyi başından alıyor. Görgü tanıklarına göre Hakan, “Uzaklaşın, olay çıkmasın” diye sakince konuşuyor. Saldırganlar 4 dakika Hakan’a vurduktan sonra gidiyor, Hakan sendeleyerek ayağa kalkıyor.

00.27’de başka bir sokakta, motosikletten inen saldırganlar Hakan’a yine saldırıyor. Bir otomobilden inen diğer şüpheli de Hakan’a vuruyor. Ana caddede, etrafta onlarca kişi varken. Hakan bu ikinci saldırı sonrası düştüğü yerden kalkamıyor.

10 dakika sonra gelen ambulanstaki görevliler, Hakan’ın daha olay yerinde entübe edildiğini tutanak altına aldı. Ambulanstan 4-5 dakika sonra da polis geliyor. Hastaneye girişi – tutanaklara göre – 01.20. Hakan hastaneye geldiğinde entübe halde ve çok ağır yaralı, en çok da baş bölgesinden.

İlk müdahale sırasında sokakta 12 kişinin olduğu görülüyor. Yani, en az 12 tanık var. Kaçının ifadesi alındı, bilmiyoruz.

OLAY YERİ İNCELENDİ Mİ?

Olay yerine bir hafta sonra çiçek bırakmaya gidenler Hakan’ın küpesini buldu. Bu küpeyi olay yeri incelemenin bulması gerekirdi. Bu süreçte başka delil kayboldu mu, bilmiyoruz.

TELEFONLA DAVET

Kamera kaydından tespit edilen aracın sürücüsünden ulaşılan şüpheliler bir gün sonra telefonla aranarak ifadeye çağrılıyor. Bu bilgi polis tutanağından. Zaten şüpheliler de ifadelerinde bunu doğruluyor.

KAMERA KAYITLARINA SORUŞTURMA

Saldırganların ailesinin bir dükkandan kamera kayıtlarını aldığı iddiasıyla ilgili ayrı bir soruşturma başlatıldı. Tutanaklara göre kolluk o dükkana kayıtları almaya gittiğinde, kendilerine kameranın kayıtta olmadığı söylenmişti.

Delil karartma şüphesiyle başlatılan ikinci soruşturmanın akıbetini henüz bilmiyoruz. Ancak halihazırda olayı görüntülemiş olan birçok kamera kaydı var, kayıtlar geçen hafta Hakan’ın avukatlarına da verildi. Hakan’ın çantasındaki telefon ve kamerasının hafıza kartı da incelemede.

ŞÜPHELİ, TANIK MI OLDU?

Hakan Tosun’un avukatlarından Onur Cingil, 23 Ekim’deki basın toplantısında, her iki darp olayında da kamera görüntülerine giren bir kişinin ifadesinin tanık sıfatıyla alındığını açıkladı.

Hakan’ın öldürülmesine dair soruşturmada 18 ve 24 yaşlarındaki iki şüpheli "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklu. Kameradaki üçüncü kişinin başka bir işleme tabi tutulup tutulmadığını bilmiyoruz.

BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Yazının başından beri cümlelerim “Bilmiyoruz” diye bitiyor. Bir anlamda normal, olay çok taze. Ancak olay yeri incelemesinden ifade almadaki süreçlere kadar birçok işlemin “normal olmadığı” o kadar ortada ki, Emniyet Genel Müdürlüğü de iki başmüfettiş görevlendirdi.

Olayla ilgili somut gerçekler acilen ortaya çıkmadıkça, bir cinayetin akıbetiyle ilgili en istenmedik durum yaşanıyor: Rivayetler sosyal medyada çığ gibi büyüyor, gerçekler ile senaryolar birbirine karışıyor.

Kaldı ki mevcut bilgilere ulaşmada da gazetecilerin ısrarının rolü büyük. Avukat Hakan Bozyurt, “Kamuoyunun dosyayı sahiplenmesi sürecin gidişatını değiştirdi” diyor. Sahiplenmeye devam edeceğiz, tüm gerçekler ortaya çıkana kadar soracağız: Hakan Tosun’a ne oldu?