Hakikatin Sınırında, Komplonun Gölgesinde: Siyaset, şüphe ve tasnif üzerine

Erkan Kıdak - Dr., kidakerkan@gmail.com

Komplo teorileri, ekonomik krizlerin ve siyasal otoriterleşmenin zemininde önemli bir yer ediniyor. Her şeyin arkasında bir plan, her krizin arkasında bir organizatör arayan bu düşünce biçimi, aslında kaosla yüzleşme cesareti göstermeyen bir toplumsal psikolojinin ifadesidir. Tüm farklılıkları yok sayan bu kapalı evren, insanlara güven değil, teslimiyet sunar (Parlak ve Tangün, 2024: 12).

Bu bağlamda, komplo teorileri yalnızca irrasyonel bireylerin saplantısı değil; kapitalist çağın ideolojik enstrümanlarından biridir. Kimi zaman devletin ideolojik aygıtları tarafından beslenir, kimi zaman medya vasıtasıyla yayılır, kimi zaman da sağ popülist siyasetlerin diline sızar. Bazen bir taksi şoförünün ağzından çıkar, bazen bir televizyon yorumcusunun “derin analizine” dönüşür, bazen sosyal medyada anonim bir videoyla milyonlara ulaşır.

Ancak bu anlatılar sadece yayılmakla kalmaz, düzenin sürekliliğini sağlayacak türden bir "sınıflandırma rejimi" kurar. Kimin “bizden” olduğu, kimin “dış mihraklara” hizmet ettiği, kimlerin “vatansever” kimlerin “hain” olduğuna karar verir. Bu anlamda komplo teorileri yalnızca bir anlatı değil, politik olanı tanımlama ve tasnif etme aracıdır.

İşte tam da bu çerçevede, Politik ‘Şeyleri’ Tasniflemek: Komplo Teorileri Nasıl Okunmalı? başlıklı derleme, komplo teorilerini yalnızca akıldışı anlatılar olarak dışlamadan, onları politik olanı inşa eden söylemler olarak ele alıyor. Kitap, komplo teorilerinin üretim süreçlerini tarihsel, toplumsal, kültürel ve epistemolojik yönleriyle irdeleyerek, onların neden ve nasıl bu kadar etkili olduklarını anlamaya çalışıyor.

İsmet Parlak ve Yağız Alp Tangün’ün editörlüğünü üstlendiği bu kolektif emek, hem teorik çerçevelemeleriyle hem de ampirik örnekleriyle dikkat çekici bir politik katkı sunuyor. Parlak ve Tangün, komplo teorilerini bir “kartografik tasnif aygıtı” olarak değerlendirerek, bu tür anlatıların siyaseti kategorize etme ve yeniden şekillendirme kapasitesine dikkat çekiyor. Komplo teorilerinin “kaosu bastırma” arzusu üzerinden bir “düzen” tahayyül ettiğini, bu tahayyülün de çoğu zaman dışlayıcı, otoriter ve faşizan eğilimleri meşrulaştırdığını ileri sürüyor.

Kitaptaki bölümler, bu çerçeveyi farklı alanlara yayıyor. Efe Baştürk’ün Leo Strauss üzerinden yazdığı “Tiranların Yaşamı” başlıklı makalesi, komplocu tahayyülün klasik siyaset felsefesi içindeki izini sürerken, Strauss’un tiranlık kavramı üzerinden elitizmin halktan gizlenen hakikatle kurduğu ilişkiyi sorguluyor. Hamit Bozarslan ile yapılan söyleşi, komplo teorilerine tarihsel sosyoloji perspektifiyle yaklaşarak, bu anlatıların kriz zamanlarında devlet-toplum ilişkilerinde oynadığı rolleri ortaya koyuyor.

Erol Sağlam, Trabzon’daki saha araştırmasından hareketle, milliyetçi söylemin gündelik hayat içinde komplo anlatılarıyla nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor. Mehmet Akif Kumtepe ve Kadir Dede’nin yazısı, ABD’de politik doğruculuk karşıtı muhafazakâr siyasetin komplocu dilini ve bu dilin zaman zaman Marksistlere yönelik yöneltilen “kültürel yıkım” suçlamalarıyla nasıl iç içe geçtiğini ele alıyor.

Mehmet Güldal’ın yazısı, Türkiye’de anti-komünizmin nasıl komplocu bir söylem üzerinden inşa edildiğini gösterirken; Armağan Öztürk, post-truth çağında komplonun bilgi krizine nasıl eklemlendiğini teorik düzlemde analiz ediyor. Toygar Sinan Baykan ise AKP iktidarının komplocu popülizmle kurduğu ilişkiyi tarihsel olarak çözümlüyor. Diğer taraftan Kerem Karaosmanoğlu, komplocu zihniyetle ahlaki paniğin birleşmesinin toplumdaki muhafazakârlığı keskinleştirici etkisini “Mavi Balina örneği” üzerinden ele alıyor.

Doruk Tatar, paranoya ve komplocu düşüncenin Türk edebiyatındaki izini sürerken; Çağla Pınar Tunçer, Misvak dergisi örneği üzerinden mizahın nasıl bir ideolojik yeniden üretim aracına dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Elif Sandal-Önal, Beate Küpper ve Andreas Zick ise Almanya’daki seçmenlerin siyasal eğilimlerinde komplocu zihniyetin rolü üzerinden, aşırı sağ ve derinleşen ekonomik kriz etkisindeki Avrupa’da ortaya çıkan demokrasi tutumunu inceliyor.

Tüm bu katkılar, komplonun irrasyonellikten ibaret olmadığını, tersine, kapitalist ideolojinin derinleştirdiği güvensizlik, eşitsizlik ve siyasal temsil krizine verilen çarpık bir yanıt olduğunu gösteriyor. Komplo anlatıları, hakikatin yerini almasa da onun estetiğini taklit ederek işlev görüyor. Düzeni eleştirmek yerine onu yeniden üreten, sınıfsal çelişkileri bastıran, bireysel korkuları politik paranoyaya dönüştüren bir ideolojik filtre halini alıyor.

Kitap, komplo teorilerini, iktidarın yeniden üretildiği bir zemin olarak kavrayan, onu sadece teşhir etmekle yetinmeyip, onu anlamaya ve dönüştürmeye çalışan bir kolektif çaba. Kitap, komplo anlatılarını dışlamadan, onların işlevlerini açığa çıkararak, siyasal ve toplumsal düşünceye müdahale etme iddiası taşıyor. Akademide uzun süre marjinalleştirilmiş olan bu alanı, artık merkezî bir siyasal mesele olarak ele alıyor. Tam da bu nedenle, bu derleme sadece akademisyenlerin değil; gazetecilerin, siyasetçilerin, sendikacıların, aktivistlerin ve hakikatle derdi olan herkesin başvurması gereken bir kaynak niteliğinde.

Marksist bir bakışla okunduğunda ise kitap, komplo teorilerinin sınıfsal dışlanma, ideolojik çözülme ve egemenliğin yeniden inşası süreçlerinde nasıl rol oynadığını gösteriyor. Dönüşümün nesnel koşullarına değil de “hainlerin” varlığına odaklanan bu düşünce biçimi, çoğu zaman gerçek çelişkilerin üzerini örterek düzenin devamını sağlar. Dolayısıyla bu kitabın açtığı tartışma, bugünün siyasal mücadelesinde hakikatle manipülasyon arasındaki sınırı yeniden çizmek için de kritik önemdedir.

Sonuçta mesele, komplo teorilerine inanmak ya da inanmamak değil. Asıl mesele, bu anlatıların hangi tarihsel bağlamda, kimin adına ve neyi bastırmak için üretildiğini sormak. Politik ‘Şeyleri’ Tasniflemek, bu soruyu cesaretle sorduğu ve cevabını düşünsel emekle aradığı için önemli. Belki de bu yüzden, tam da bugünlerde, bu kadar yakıcı.