Hakikatin tasfiyesi, rejimin tahkimi

Etki Can BOLATCAN - Diyar GÜNDÜZ

Türkiye’de son yıllarda medya alanında yaşanan dönüşüm, yalnızca basın özgürlüğü tartışmalarıyla sınırlı bir mesele olmaktan çıkmış durumda. Medya alanına yapılan her bir müdahale, doğrudan tek adam rejiminin kendini yeniden üretme biçimiyle ilişkili.

Bu amacın somut ifadeleri de ekonomik kriz derinleşirken büyüme masalları anlatısıyla, işçi ölümlerinin “kader” olarak sunulmasıyla, kadın cinayetlerinin münferit olaylara indirgenmesiyle, ya da yoksulluğun istatistik oyunları içerisinde gizlenmesiyle hayat buluyor.

Öte yandan medya üzerindeki baskı politikaları yalnızca içerik denetimiyle sınırlı değil. Aynı zamanda gazeteciliğin kendisi de bizzat rejim tarafından dönüştürülmek isteniyor. Halkın yararına haber yapan gazetecilerin işsiz bırakılması, düşük ücretlere mahkûm edilmesi, bağımsızlığın ortadan kaldırılması gibi meslek içerisindeki birçok yaşamsal sorun bu dönüşümün birer parçasını ortaya çıkartıyor.

Sadece sendika verileri dahi Türkiye’de son yıllarda yüzlerce gazetecinin işsiz bırakıldığını, güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaştığını ortaya koyarken düşük ücretler, yoğun iş yükü ve mobbing gazeteciliği günden güne sürdürülemez bir meslek haline de getiriyor.

Medya sahipliğinin iktidarla organik bağlar kurmuş sermaye gruplarının tekelinde olması ise gazeteciliği kamusal bir alan olmaktan çıkarırken medya, doğrudan bir sermaye birikim aracına ve rejimin propaganda aygıtına dönüştürülüyor.

Bu ablukanın asıl amacı ise sadece bir bilgi akışını kontrol etmekle de sınırlı kalmıyor. Gerçeğin çarpıtılması ya da üzerinin örtülmesi aynı zamanda toplumsal itirazların örgütlenme zeminlerinin de ortadan kaldırılması işlevi görüyor.

Çünkü gerçeklerin görünür hale gelmesi, toplumsal kesimlerin hem kendi yaşam koşulları üzerine düşünmesini sağlarken hem de bu koşullara karşı biriken itiraz dalgasının da büyümesine olanak sağlıyor.

Gazetecilere yönelik tutuklamalar, haber yasakları, erişim engelleri ve sansür uygulamalarının arkasında toplumsal muhalefetin bütününün hedef alınması var.

Tam da bu sebeple medya alanında kurulan baskı, toplumsal desteği günden güne azalan Saray rejimi için sokaklarda, işyerlerinde, üniversitelerde yükselen itirazların önünü kesmeye yönelik daha kapsamlı bir stratejinin parçası haline getiriliyor.

İktidar blokunun bu politikaları “milli güvenlik” ve “dezenformasyonla mücadele” söylemleriyle meşrulaştırmaya çalışmasının amacı da yürütülen bu stratejinin birer ayağı olarak oluşturuldu.

Halkın gerçeklikle kurduğu bağı zayıflatma amacı taşıyan politikalar, toplumsal rızayı da zor yoluyla tekrar üretmenin aracı olarak kullanılıyor. Dolayısıyla bugün ülkede medya alanının tamamında yaşananlar doğrudan bir demokrasi mücadelesi haline gelmiş noktada. TELE1’in kapanmasından, bağımsız medya kuruluşlarına kesilen cezalara, gazetecilerin tutuklanmasına kadar yaşanan her bir olay artık yalnızca gazetecilerin değil, toplumun bütününün meselesi haline geldi. Ancak yine de tüm bu baskı mekanizmalarına rağmen medya alanındaki kuşatmanın tam anlamıyla başarıya ulaştığını söylemek mümkün değil.

Bu politikalara karşı alternatif medya kuruluşlarının varlığını sürdürmesi, bağımsız gazetecilerin üretmeye devam etmesi ve en önemlisi halkın farklı bilgi kaynaklarına yönelme eğilimi bu kuşatmanın tam anlamıyla başarıya ulaşamadığının birer göstergeleri.

Gazeteciler Merdan Yanardağ, Alican Uludağ ve son olarak İsmail Arı başta olmak üzere tüm tutuklu gazeteciler için ülkenin dört bir tarafında sokağa çıkan yurttaşların açığa çıkardığı itirazları da yalnızca bir mesleğe sahip çıkmanın çok ötesinde.

Görüyoruz ki halk gazetecilere sahip çıktıkça, barolardan meslek örgütlerine, toplumsal muhalefet dinamikleri birlikte hareket ettikçe sahip çıkılan yalnızca gazeteciler değil, halkın haber alma hakkı ve demokrasi mücadelesi oluyor. Bugün önümüzdeki en önemli sorumluluklardan biri, bu birliktelik halini kalıcı bir dayanışma ve mücadele zeminine dönüştürebilmek.

ÇAĞRI KADEROĞLU BULUT YAZDI

KOLEKTİF BİR DAYANIŞMA ZEMİNİNE İHTİYAÇ VAR

Türkiye’de medya uzun süredir kamu yararından uzaklaşmış, demokratik katılımın bir parçası olmaktan çıkıp devlet ihaleleri, teşvikler ve vergi aflarıyla beslenen holdinglerin ticari çıkarlarını koruyan bir aygıta dönüşmüş durumda. Bu sermaye yapısı, medyayı doğrudan siyasal iktidara bağımlı kılıyor ve gazeteciliği sermaye-siyaset ittifakına hapsediyor.

KIVANÇ EL YAZDI

TOPLUM GAZETECİLİĞE SAHİP ÇIKMALI

İktidarın medyayı kontrol altına alma girişiminin 20 yıllık hikâyesi var. Medya savaşları yaşandığı dönemde hatırlayın Doğan Grubu-Sabah Grubu kavgası, Doğan Grubu-Cem Uzan grubu kavgalarında bir diğer tarafa hükümetin el koyması durumunda diğer grup sessiz kaldı. Doğal olarak süreç içinde o gün alkışlayanlar yarın hedef haline geldi. TMSF üzerinden ya da vergi denetimleri ile medya tamamen kontrol altına alınıp el konulup iktidara akın isimlere satıldı. Bu 15 -20 yıllık süreçte geldiğimiz noktada medya neredeyse tam kontrol halini aldı.

SİNAN TARTANOĞLU YAZDI

EYLEMLER YOL GÖSTERİYOR

AKP iktidarının göreve gelir gelmez yaptığı ilk işlerden biri, 2004 yılında Uzan Grubunun elindeki Star Gazetesi'ne TMSF üzerinden el koymak oldu. Çünkü iktidar, elinde bir gazete tutan Cem Uzan’ın aldığı seçim başarısından bu sonucu çıkarmıştı. Görüldü ki basın, yeni kurulmuş bir partiyi sandıktan çıkaracak büyük bir güç.

TURGUT DEDEOĞLU YAZDI

GAZETECİLERİN ÖNÜNDEKİ YENİ TEHDİT: TANIMLANMIŞ GERÇEK

Gazetecilik, hiçbir dönemde tamamen risksiz bir meslek olmadı. Ancak bugün gelinen noktada, riskin doğası değişmiş görünüyor. Artık mesele yalnızca haberin doğruluğunu teyit etmek değil; o haberin “hangi koşullarda suç sayılabileceğini” de hesaplamak.

ÜNSAL ÜNLÜ İLE SÖYLEŞİ: ÇÖZÜM GAZETECİLİKTE

Bu toplu bir demokrasi mücadelesinin parçası. Yani İsmail Arı'nın özgürlüğünü, Alican Uludağ'ın özgürlüğünü ya da Merdan Yanardağ'ın özgürlüğünü savunmak bir yerden sonra kişilerden, isimlerden çıkıyor, bu toplu bir özgürlük savunusu gerektiriyor. Ki bence bu bilinç, birileri istemese de oluşmaya başladı çünkü insanlar bunun bir bütünün parçası olduğunu kavrayacaklar.

HAZAR DOST YAZDI

GAZETECİLİĞİN BUGÜNÜ: EZBER DEĞİL YENİDEN ÜRETİM

Gazetecilik, kendi maddi ve toplumsal zeminini yeniden kuramadığı sürece her saldırıda biraz daha geri düşüyor. Bu nedenle yeni mücadele hattı, yalnızca sansüre karşı açıklama yapan, tutuklamalarda dayanışma gösteren bir çizginin ötesine geçip ortak yayın pratikleri, ortak hukuk desteği, ortak kaynak paylaşımı, okur destekli modeller ve emek temelli mesleki birliktelikler kurmayı tecrübe etmiyor.



