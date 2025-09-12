Halk Ekmek ve Halk Mandıralar açılıyor

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Büfeleri ve Halk Mandıra şubelerinin sayısını artırmaya devam ediyor. Üreticilere sağladığı desteğin yanında yurttaşlara da sağlıklı ve uygun fiyatlı ürünler sunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesinde açılan Halk Ekmek ve Halk Mandıra şubeleri ile yurttaşlara kaliteli ve güvenilir gıda imkânı sunarken, aile bütçesine de önemli ölçüde katkı sağlamış olacak.

Halk Ekmek ve Halk Mandıra’nın sosyal belediyecilik noktasında çok önemli projeler olduğunu vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “İçerideki ürünlerin hepsi kooperatiflerden elde edilen ürünler. Burada hem vatandaşlarımıza hem de üreticilerimize destek oluyoruz. Bu güzel hizmet Ferdi Başkanımız zamanında başladı. Biz de üstüne koyarak devam ediyoruz” diye konuştu.

Ardından Halk Ekmek ve Halk Mandıra’nın açılışı yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, Halk Ekmek ve Halk Mandıra’dan ilk satışları gerçekleştirdi. Halk Mandıra Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölmarmara’da da düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Halk Mandıra’nın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Ülke çok büyük bir ekonomik kriz altında. Sosyal belediyecilik anlayışıyla buna sırtımızı dönmemiz mümkün değildi. Bu bakımdan Gölmarmara halkının kaliteli ürünlere uygun fiyatla ulaşması için çok güzel bir proje. Bu projenin en büyük mimarı Ferdi Başkanımız” dedi.

Halk Mandıraların önemli özelliklerinden birinin de kooperatiflere sağladığı destek olduğunu söyleyen Dutlulu, “Ürünlerimiz kadın kooperatiflerinden ve yerel üreticilerden temin ediliyor. Her bir ürün özenle seçiliyor. Böylece vatandaşımıza destek oluyoruz. 2024 yılından önce ilçe belediye başkanıydım. O dönemki Büyükşehir Belediyesiyle çalışma şanssızlığına sahip oldum. Büyükşehir’den yeterli hizmeti alamıyorduk. Yol yatırımlarında fikrimiz sorulmuyor, alakasız yollar yapılıyordu. İhtiyaç olan yollara sırt dönülüyordu, birkaç partilinin ricasıyla iş yapılıyordu. 2024’ten sonra Ferdi Başkanımızla zihniyet değişikliği oldu. İlçe belediye başkanları daha çok dinlenir oldu. Ferdi Başkan’dan sonra artık çok daha farklı bir belediyecilik anlayışı yürürlüğe girdi. Bu hizmet odaklı bir anlayıştı. İlk 1 seneyi bu işlerin altyapısını yapmakla, iş makinalarını almakla geçirdik. Temmuz ayının ortasından itibaren 5 ekibimiz soğuk asfalt, 3 ekibimiz sıcak asfalt çalışmalarıyla Manisa’da el değmemiş ilçe bırakmadık” ifadelerini kullandı.