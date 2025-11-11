Halk gerçeğin yanında

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bir grup gazetecinin CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyonlar, güncel siyaset ve partisinin Kasım sonunda gerçekleşecek olağan kurultayına yönelik sorularını yanıtladı.

Seçer’in sorulara yanıtları ana başlıkları ile şöyle:

TÜM BELEDİYELERE GİRSİNLER

CHP’li belediye başkanlarına yönelen operasyonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu operasyonlar sürer mi size göre?

Bunların temel sebebi CHP’li başarılı başkanları, CHP belediyeciliğini itibarsızlaştırmak, başarısız göstermek, zayıflatmak, şevkini kırmak... Neden? Çünkü CHP’nin belediyeler üzerinden halka ulaşabildiğini biliyorlar. Başarılı çalışmalar sürerse CHP’ye oy vermemiş kitlelerin genel seçimde CHP’ye yönelebileceğini görüyor. Bu nedenle ben bu operasyonlara devam edebileceklerini düşünüyorum.

Toplumun sesini dinlerlerse bu işten vazgeçerler. Ama inadına, körlemesine gider, bildiklerinden şaşmazlarsa bunu bir hesaplaşma, intikam alma, rövanş alma olarak düşünürlerse bu operasyonları daha da sertleştirerek devam ettirirler.

Belediyelerde yasa dışı eylemler, işlemler olabilir, bütün kamu kurumlarında olabilir. 1404 belediye var. Bütün belediyelere girsinler o zaman. AK Parti’li, CHP’li, MHP’li var. Girsinler, hepsinin defterlerini, kitaplarını alsınlar. CHP’li belediyelerin içinden müfettişler çıkmıyor. Niye aynı uygulama AKP’li, MHP’li belediyelere yapılmıyor? Dokunamıyorlar Cumhur İttifakı’nın belediyeleri olduğu için.

Toplumun sesini dinlerlerse kendilerine bir yarar sağlamadığı, zarar verdiği gibi ülkeye de zarar verdiğini göreceklerdir. Bizimle mücadelenin yolu bu değil, vatandaşa hizmetle giderek mücadele etmektir. Ama kendileri bilirler. Nihayetinde mücadele edeceğiz, mücadele etmeye devam edeceğiz. Bir taraftan bu hukuksuzluklarla mücadele ederken bir taraftan da hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz.

Bizim üzerimize gelinmesi şevkimizi kırıyor, moralimizi bozuyor, ürküyoruz, korkuyoruz diye düşünülmesin. Çok daha aksi bir şey söyleyeceğim. İnanın çok daha erken kalkıyorsunuz, zinde kalkıyorsunuz, daha fazla ne yapabileceğinizi düşünüyorsunuz.

SIRA SEÇER’DE Mİ?

Belediyeler Birliği Başkanlığı göreviniz devam ediyor. Bu görevde önce İmamoğlu vardı, sonra Zeydan Karalar başkan oldu. İkisi de tutuklanınca ‘Sırada Vahap Seçer var’ yorumu yapıldı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?

Böyle bir sıralamayı doğru bulmuyorum. Toplum art niyetinden değil endişesinden böyle düşünüyor. Görevimizin başındayız. Haziran ayına kadar devam ettireceğim. Çünkü seçilmiş başkan cezaevinde…

TUZAK UYARISI

Partinizin mücadele tarzını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Size birileri saldırıyorsa arkanızı dönüp gidemezsiniz. Mutlaka karşılık vereceksiniz. Sayın Genel Başkan 2024 Esenyurt operasyonundan bu yana çok değerli gördüğüm bir mücadele sürdürüyor. Bu sadece CHP’li belediye başkanlarını koruma refleksiyle yapılan bir mücadele değil. Türkiye demokrasisi, Türkiye’nin hukuk devleti anlayışına yapılan saldırıya yönelik bir mücadele. Meydanların dolma nedeni de o. Sadece CHP’li bir belediye başkanı hukuk dışı yollarla gözaltına alındı ya da tutuklandı diye gelmiyorlar. “Demokrasi katledildi, hukuk devleti kalmadı, gelir dağılımında adaletsizlik var” diyor. Genel Başkanımız bu konuda çok büyük bir misyon yüklendi ve bunu başarıyla sürdürüyor.

Ancak CHP Türkiye’nin birinci partisi ve iktidara namzet ise her konuda söyleyecek bir şeyi olmalı. Dikkatimizi bir yere odaklayıp diğer taraflarda zayıf kalırsak seçmen kitlelerinde bir zafiyet olabilir. Yani sadece oraya dalarsak, yönelirsek tuzağa da düşürülmüş olabiliriz. Ya da tuzağa düşürülürüz. Bunu Sayın Genel Başkanımız da görüyor.

DEM SEÇMENİ ALDATILAMAZ

İktidarın çözüm sürecindeki tutumunu samimiyetsiz buluyorsunuz. Kürt seçmenin tutumu da merak konusu…

AK Parti’ye oy verdiğinde makbul seçmendi. CHP’ye oy verdi, “Terörist” denildi. Türkiye bu samimiyetsiz siyasetten çıkmalı. Ben DEM seçmeninin bir daha AK Parti tarafından aldatılabileceğini düşünmüyorum. Yani o kadar da ferasetsiz değildir DEM seçmeni ki siyasal olarak çok daha yetkin seçmen kitleleridir. Ben DEM Parti’li seçmenin seçimlerde de partisine sadık kalacağını ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde de AK Parti’nin adayını desteklemeyeceğini düşünüyorum.

CHP’nin adayı da hep gündeme geliyor. En son Özgür Özel, Mansur Yavaş’ın aday olabileceğini söyledi ama kulislerde Özgür Özel’in adı da dillendiriliyor…

“Erken Cumhurbaşkanı adayı tartışması bize zarar verir” demiştim. Geçen süre beni haklı mı çıkardı, haksız mı çıkardı, bilmiyorum ama ben aynı noktadayım. Her kimi aday yapacaksak şimdi konuşmamak iyidir. “Erken seçim ihtimali var mı” diye sorarsanız ben de “Var” desem o zaman konuşalım. Ama ben erken seçim ihtimali de görmüyorum.

Sayın Özel’in Genel Başkanlık sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bir yerel seçim geçti, CHP birinci parti oldu. Şu anda da bir mücadele süreci yaşanıyor. Sınavsa tüm bunların adı sınavdır. Ama lider olmak çok farklı bir durum, lider olmak için bir yıl, iki yıl yeterli olmayabilir. Bundan sonra tamamlayıcı başarılara ihtiyaç var. Bunlar, Türkiye’yi çıkmazdan çıkarmak, sorunlara çözüm üretmek… Asıl başarı orada. ‘Lider oldu mu olmadı mı?’. Birileri övmek için “Lider oldu’ diyebilir. Ya da birileri “Ne lideri?” diyebilir. Böyle bakmak doğru değil. Siyasette halkın ne dediği önemli… Sandıktan ne çıkıyor? Şimdi elbise biçmeye kalkmak doğru bir yaklaşım değil, iyi niyetli bir yaklaşım değil. Biraz da CHP içini karıştırmak isteyenlerin kullandığı bir retorik.

***

CHP’DE LİDERLİK TARTIŞMASI GEREKSİZ

Partinizin kurultayı yaklaşıyor, lider değişimi kaynaklı sorunlar aşıldı mı, parti içinde tartışmalar yaşanıyor mu?

Bizim yapmamız gereken öncelikle iç sorunlarımızı minimize etmek. Her partide iç sorun vardır. AK Parti birbirine girmiş şu anda. Cumhur İttifakı’nda yok mu? AKP ile MHP yumruk yumruğa girmiş. Bunu görmemek için gaflet içerisinde olmak lazım.

Bunları minimize ederek bu süreci hep beraber sürdürmeliyiz. Bunu böyle çok klasik, retorik bir cümle olarak almayın. Bunu samimi olarak söylüyorum. Yani özü sözü CHP’li olan biri olarak söylüyorum bunu.

39. kurultayımızı yapacağız. Sayın Özgür Özel zaten göreve devam etmek istiyor. İkinci aday çıkar mı bilemiyorum. Ben şu aşamada böyle bir ihtimal olduğunu da görmüyorum. Ve bir liderlik tartışmasını yapmanın şu aşamada gereksiz olduğunu da görüyorum, partimize, ülkeye çok büyük zarar verir.

Ama bu “Şekil şartını yerine getirmek için kurultayı yapalım” demek de değil. 2023 kurultayı o günkü şartlarda bir kurultaydı. O günkü şartlara göre bir Parti Meclisi, MYK oluştu. Ama şimdi durum farklı. O günden bugüne çok şey değişti. Şu anda farklı bir konjonktürdeyiz ve çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Bundan sonrası daha zor olabilecek. Hem iktidarın saldırıları hem bir genel seçim yaşayacağız, ekstrem durumlar, Anayasa değişikliği olabilecek. Belki genel seçimle yerel seçim bir arada yapılabilecek. O kadar çok ihtimal var ki… Bütün bu süreçleri taşıyacak birikimde bir yapı lazım. Alanda, yönetim kademelerinde olmuş, yaşanmışlıkları olanların yönetimde olması lazım ki doğru kararlar versinler. Doğru enformasyon olsun partide. Genel Başkan doğru yönlendirilsin, doğru karar verdirilebilsin. Bu anlamda ben kurultayı önemsiyorum. Bir liderlik tartışmasının olduğunu düşünmüyorum. Herkesin birlik içerisinde olmasını bekliyorum ama çok kuvvetli bir yönetim yapısının da olmasını istiyorum.

Sayın Genel Başkan en az benim kadar partiyi tanıyor. Yıllardır deneyimi var. Bir denge oluşturacaktır. Eskisi yenisi hiç fark etmiyor. Nihayetinde ortaya bir sinerji çıkarabilecek bir yapı kurmak lazım.

Siyasette küslük olmaz. Kazanan olur, kaybeden olur, yarışlar olur. Ama bunu küslük, kin, nefret, kutuplaşma ile sürdürürseniz kuruma büyük zarar vermiş olursunuz. Benim tercihim eskisi, yenisi ile kucaklayıcı kapsayıcı bir yapıdan yana. Parti adına yararlanacağım kadroları oluşturmak, liderlik budur.Bu Sayın Genel Başkan’ın elinde, böyle bir başarı kendisini inşa edecek, lider inşa edecek.