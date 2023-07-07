Halk istemiyor bakanlık dayatıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aliağa’da halkın istemediği cüruf tesisine onay verdi. Bölgedeki yurttaşlar, yaşam alanlarını korumak için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

BirGün EGE

İzmir’in Foça ile Aliağa arasındaki tarım alanlarının ortasından yükselen cüruf tepelerine karşı yürütülen mücadele sürerken, şirketler de her gün yeni projeyi hayata geçirmeye çalışıyor.

Kandemir Çelik Sanayi şirketi tarafından Aliağa’da çelikhane cürufu depolama ve geri kazanım tesisi kurmak için yapılan başvuruya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onay verdi. Bakanlık proje ile ilgili nihai karar verdiğini açıkladı.

Projeyle ilgili 23 Haziran 2022 tarihinde ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED)’ süreci kapsamında halkın katılım toplantısı yapılmak istenmiş, bölgede yaşayan yurttaşlar ise toplantıyı protesto ederek yapılmasını engellemişti.

Bakanlığın projeye onay vermesi bölgede yaşayan yurttaşların tepkilerine neden oldu.

Aliağa Çevre Platformu (ALÇEP) Sözcüsü Zeki Küçükakyüz, "Gemi söküm tesisleriyle, hurda tesisleriyle, asbestli gemilerle, hava kirliliği sınırlarını çoktan aşan Aliağa’ya bir kez daha firmaların kazancı uğruna kıyılıyor. Bilerek ve isteyerek hayatımız yok ediliyor" dedi.

YAŞAM ALANLARIMIZI KORUMAK İSTİYORUZ

Küçükakyüz, "Yöre halkı ve sivil toplum kuruluşları olarak ilçemizi daha da yaşanmaz hale getirecek bu tesislere itirazlarımızı dile getiriyoruz. Bakanlık ise bu itirazlarımızı görmezden geliyor. Yetkililer bizi de düşünsünler. Bizler yaşamak için mücadele ediyoruz. Bizim sıra dağlarımız yok. Doğamızı ve yaşam alanlarımızı korumak istiyoruz" dedi ve ekledi: "Bir tek burası kaldı. Burası da elimizden giderse biz nerede nefes alacağız? Cürufta ne ot biter ne de diken biter. Bu projenin yapılmasına izin vermeyeceğiz. Bölge halkı olarak halkın katılım toplantısına engel olduk. Her yurttaş gibi temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyoruz. İnanıyoruz ki biz istemezsek yapamazlar. Biz karşı çıkarsak, biz itiraz edersek Aliağa’yı çölleştirmeye cüret edemezler."

Proje, Aliğa Çıtak Mahallesi’nde yapılmak isteniyor. 59 bin 667 metrekarelik alanda yapılmak istenen projede, yılda 1 milyon 200 bin ton üretim yapılacak.

Tesisin yapılmak istendiği yer ise tarım ve atık arıtma tesisleri alanı içerisinde kalıyor. Çevresinde ormanlık alanlar ve zeytinlik alanlar bulunuyor. Ayrıca proje alanına 700 metre mesafede Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü’nün sulama amacıyla işletmede olan Çıtak Göleti yer alıyor.