Halk karara sahip çıktı

BirGün EGE

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Çeşme Turizm Projesi’nin Danıştay tarafından iptal edilmesine dair basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Avukat Arif Ali Cangı, proje iptaliyle 16 bin hektar alanda talan ve yağmanın engellendiğini belirtti. Cangı, 2019 ve 2020’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla genişletilen Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nde, orman alanları, kıyılar, meralar ve tarım alanlarının da içine alındığını, bu alanların turizm adı altında talan edilmek istendiğini vurguladı.

TMMOB İzmir İl Sekreteri Aykut Akdemir de, mücadelenin tüm kent bileşenleriyle birlikte yürütüldüğünü ve hukuki sürecin sonunda proje hakkında olumlu bir karar alındığını belirtti. İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, baroların davalara katılma hakkının kısıtlanmak istendiğini, hukukun üstünlüğü ilkesinden sapıldığını ifade etti.

İzmir Tabip Odası Başkanı Mehmet Ceyhun Özyurt ise, projeye karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ahmet Güler ise, Çeşme’nin “rezildans” çöplüğüne dönüştüğünü, birçok alanın yandaşlara peşkeş çekildiğini söyledi. Güler, Çeşme’nin betonlaşmasını ve ranta kurban edilmesini önlemek için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Çeşme Turizm Projesi, doğal sit alanları, zeytinlikler ve tarım arazilerini imara açmayı hedefliyordu. Projeye karşı Ege Çevre ve Kültür Platformu, TMMOB, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası ve birçok yurttaş dava açmıştı.