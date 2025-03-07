Halk Mandıra’dan ikinci şube

BirGün EGE

Süt üreticilerini desteklemek ve halkın sağlıklı, uygun fiyatlı süt ürünlerine erişimini sağlamak amacıyla geçen yıl ekim ayında Halk Mandıra’yı hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Halk Mandıra’nın, ikinci şubesini Muradiye’ye açtı. Yerel üreticileri desteklemek, yurttaşların sağlıklı, uygun fiyatlı süt ve süt ürünlerine erişimini sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında Muradiye halkı da Halk Mandıra’nın avantajlarından yararlanmaya başladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sosyal belediyeciliğin önemini vurgulayarak, Halk Mandıra’nın büyüyerek devam edeceğini müjdeledi.

Başkan Zeyrek, ülkede Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği gibi bir gerçek olduğunu ve sosyal belediyeciliğin de bir göstergesinin de Halk Mandıra olduğunu söyledi.

Başkan Zeyrek, “Geldiğimiz ilk günden bu yana yaklaşık 11’inci ayımızı tamamlıyoruz, 11 ayda artık Manisa’da Anne Kart var, Kent Lokantası var, Halk Mandıra var, Halk Ekmek var, Hoş Geldin Bebek kampanyası var. Bunun gibi sosyal hayata dokunabilecek ve ülkemizin bu denli ekonomik krizde olduğu günlerde vatandaşımızın hayatını kolaylaştırabilecek projelere imza atan bir sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirdik” dedi.

Başkan Zeyrek, Halk Mandıra’yı hayata geçirirken süt üreticilerine de destek verdiklerini belirterek, “Halk Mandıra, gerçekten ülkemize örnek olacak projelerden biri. Çünkü biz süt üreticilerinden sütümüzü yaklaşık yüzde 30 daha yüksek fiyata alıyoruz. Ürettiğimiz 15 çeşit süt ürünümüzü yüzde 25 daha ucuz bir fiyata da vatandaşlarımıza sunuyoruz. Manisa’da üretici hakkına, tüketicilerimiz de sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşıyor. Yalnızca Manisa’mızda değil geçen hafta itibari ile Denizli Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız protokol ile Halk Mandıra artık Denizli’de de var. Bu yayılarak devam edecek” diye konuştu.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da açılışta yaptığı konuşmada, Muradiye’de açılan Halk Mandıra’nın hayırlı olması temennisinde bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e hizmetleri nedeniyle teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Muradiye Mahallesi’ndeki Halk Mandıra hizmete açıldı. Halk Mandıra’yı gezen protokol üyeleri ilk alışverişi yaparak, satışı başlattı.