Halk Market hizmete başladı

BirGün EGE

Merkezefendi Belediyesi, zorlu ekonomik koşullarda yurttaşların yanında olmaya devam ediyor. Daha önce Halk Süt, Halk Ekmek ve Halk Et’i hizmete açan Merkezefendi Belediyesi, şimdi de Halk Market’i hizmete açtı.

Geçim sıkıntısı yaşayan emeklilerin her zaman yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “2019 yılından bu yana çalışma arkadaşlarımızla birlikte sosyal belediyeciliği ilmek ilmek örmeye gayret ettik. Verdiğimiz sözlerden biri olan Halk Market’in ilk şubesini açıyoruz. 120 kalem ürünümüz bu marketimizde en uygun, en ucuz ve en hesaplı şekilde satışa sunulacak. Bir müjdem var. Halk Et’te olduğu gibi Halk Market’te de emeklilerimize indirim uygulayacağız. Bu şekilde hemşehrilerimizin bütçesine katkı sağlamış olacağız” dedi.

Başkan Doğan, “Adaletin, huzurun, kardeşliğin, mutluluğun olduğu Merkezefendi için gayret ediyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak sosyal belediyecilikte örnek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle sosyal belediyeciliği yapıyoruz, dönüşlerini de alıyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri, Halk Market’in açılış kurdelesini kesti. Ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Halk Market’e girdi. Uygun ve kaliteli ürünlerin bulunduğu marketten Denizlililer ilk alışverişlerini yaptılar.