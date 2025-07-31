Halk mücadeleye ortak edilmeli

Doç. Dr. Onur Alp YILMAZ

Türkiye, tarihsel bir kavşakta duruyor. İç siyasetin sığ okumaları, anket odaklı stratejiler ve Batı başkentlerine yapılan muhalefet ziyaretleri ülkenin karşı karşıya olduğu yapısal sorunları çözmekten çok uzak. Zira Batı için bir ülkenin ne kadar demokratik bir müttefik olduğu değil, kendi hegemonik çıkarlarına ne kadar hizmet ettiği ya da onları ne kadar tehdit ettiği önem taşır. Bu basit ve acımasız gerçeği görmezden gelmek, bizi daha da derin bir girdaba sürüklüyor.

Bugün "Terörsüz Türkiye" olarak ambalajlanan sürecin, yüzeysel bir güvenlik girişimi olmaktan öte, yeni emperyalist saldırganlıkla ilişkili ve "Cumhuriyetsiz ve Demokrasisiz Türkiye" inşa etme amacını taşıyan stratejik bir proje olduğu açıktır. Bu iddia, mevcut Batı politikalarının gerçek doğasını ve Türkiye’nin iç dinamikleri üzerindeki etkilerini anlamak için kritik bir başlangıç noktası sunmaktadır.

ABD’nin Ortadoğu’daki nüfuzunu İsrail aracılığıyla kullanarak İran’a karşı bir "Arap ekseni" oluşturmaya çalıştığı ve bu eksene Türk ve Kürt siyasi elitlerinin de müzakereler yoluyla dahil edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu strateji, bölgedeki devletlerin egemenliğini aşındırarak, yerel aktörleri kendi hedefleri doğrultusunda manipüle ederek ve yeni bir bölgesel düzen inşa ederek, Türkiye’nin ulusal egemenliğini ve demokratik ilkelerini tehlikeye atma potansiyeli taşımaktadır. Nitekim, yaygın kanının aksine ABD’nin "Kürt projesi" bağımsız bir Kürdistan devleti kurmayı hedeflemez. Aksine Kürt grupları mevcut devletleri istikrarsızlaştırmak ve ABD’nin bölgedeki enerji ve diğer kritik kaynaklara erişimini sağlamak için "vekil güçler" olarak kullanır. Türkiye için ise bu proje, neo-Osmanlıcı hayallerle harmanlanmış, Türkiye sınırlarına sığmayan, etnik kimliklerin tanınması karşılığında sultancı bir rejime dayanan "Federal Türkiye" planı olabilir. Bu, kağıt üstünde kimilerine çok cezbedici gelebilir, ancak gerçekteki karşılığı Irak, Lübnan ve hatta bugün Suriye’de yaşananlarla ortadadır.

OTORİTER PAZARLIKLAR

Bu dış tasarımlar, içerideki otoriterleşme eğilimleriyle iç içe geçmektedir. Makamların ve kaynakların demokratik yollarla değil, kimliklere atanan "önderlerle" ve otoriter pazarlıklarla dağıtılacağı bir düzenin kurulmasına rıza gösteren emperyalist bir blokun olduğu görülüyor.

Nitekim bu, temsili demokratik rejime dayalı ulus-devletlerin yaşadığı küresel krizle de birleşiyor. Temsili demokratik ulus-devletlerin eşi görülmemiş bir buhran içinde olmasının temel sebeplerinden biri, hiç şüphesiz neoliberal dönemin gelir eşitsizliğini çok ciddi biçimde yükseltmesidir. Zengin ile yoksul arasındaki uçurumun büyümesi, orta sınıfın erimesi ve iş güvencesizliği, ulusların siyasi sisteme güvenini temelden sarstı. İnsanlar, temsili demokrasinin elitlerin çıkarlarına hizmet ettiğini düşünmeye başladı.

Neoliberalizm, devletin rolünü azaltarak piyasalara ve büyük şirketlere daha fazla güç verdi, bu da hükümetlerin halkın çıkarlarını koruma kapasitesine olan inancı azalttı. Siyasetin giderek "pahalı" bir uğraş haline gelmesi, politikacıların kampanya finansmanı için zengin destekçilere bağımlılığını artırdı, bu da "yolsuzluğun kurumsallaşması"na neden oldu. Kamu hizmetlerinin (sağlık, eğitim, sosyal güvenlik) özelleştirilmesi veya bütçelerinin kısılması, halkın devlete olan güvenini daha da azalttı. İnsanlar, temsili demokrasinin kendilerine somut fayda sağlamadığını hissettiler. Bireysellik ve tüketim kültürü ön plana çıkarak, kolektif siyasi katılımı ve sivil toplumun gücünü zayıfladı. Seçmenlerin politik süreçlere ilgisizliği ve oy kullanma oranlarının düştü, temsili demokrasinin meşruiyet krizini derinleşti. Ki bu alanlarda kutuplaşmanın etkisiyle en azından oy kullanma noktasında biz daha iyi bir durumdayız…

PEKİ YA BUGÜN?

Kapitalizmin kabuk değiştirdiği, tekelleşen tekno-sermayenin artık piyasa koşullarında dahi rekabete tahammülü olmadığı ve bu yüzden devletlerin şirketleşmesi sürecinden şirketlerin devletleşmesi sürecine girdiğimiz bir dönemdeyiz. Bu dönüşüm, kamu hizmetlerinin metalaştırılması ve sermaye birikiminin yeni alanları olarak dönüştürülmesiyle derinleşmektedir. ABD-Çin teknoloji savaşı, yarı iletken çiplerden yapay zekaya kadar bu kritik teknolojiler üzerindeki rekabetin merkezinde yer almaktadır. Türkiye’nin ulusal çıkarlarından taviz verdiği bu dönemde, bu stratejik kaynakların emperyalistlerin kontrolüne geçmesi potansiyeliyle doğrudan ilişkili olduğu konusunda ciddi kaygılarım var. Ki, böyle geçiş dönemlerinde emperyalistler her zaman kimliksel çatışmaları körükleyecek adımlar atarlar.

Bu karmaşık ve çok katmanlı sorunlar karşısında, Türkiye’nin geleceği için kapsamlı ve ilkesel bir direniş çerçevesi elzemdir. Bu çerçeve, anti-emperyalizm, Türk-Kürt demokratik ittifakı, yurttaşlık ve milli egemenlik kavramlarını temel almalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, milli egemenlik için verilen anti-emperyalist bir mücadelenin ürünüdür. Saltanatın kaldırılmasıyla, egemenliğin kaynağı monarşiden millete geçirilmiş, bu da ulusal egemenliğin temel ilkesini oluşturmuştur. Gerçek bir anti-emperyalist duruş, emperyalist desteğe bağımlılığı, stratejik ulusal varlıkların özelleştirilmesini ve fırsatçı siyasi manevraları reddetmektedir. ABD’nin "Federal Türkiye" planı gibi dış tasarımlar, Türkiye’nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır.

Mevcut karmaşık süreçlerin yalnızca elit düzeyinde değil, halkın tabanında da karşılık bulması ve halkın bu duruma karşı örgütlenmeye ve mücadeleye çağrılması gerekmektedir. Meselenin "ekmek davası" olduğu halka anlatılmalıdır.