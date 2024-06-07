Halk plajları baştan aşağı yenileniyor

BirGün EGE

Halk plajlarında şezlong ve şemsiye kullanımının ücretsiz olacağını açıklayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kısa sürede plajları devir alan ekiplerimiz, 9 günlük bayram tatili ve akabinde başlayacak turizm sezonu öncesinde plajların bakım, onarım ve yenilenme çalışmalarını tamamlayacak“ müjdesini verdi.

Günel Kuşadası plajlarındaki hazırlıklara 7/24 esaslı mesai ile devam edildiğini belirterek, “Kuşadası’nda halk plajlarımızdaki bakım, temizlik ve yenileme işlemlerini çok yakında eksiksiz olarak tamamlayacağız” dedi.

Kuşadası plajlarının turizm faaliyetleri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Günel “Kentimizin sahip olduğu en önemli doğal zenginliklerden olan plajlarımıza, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı titizlik ve özenle sahip çıkacağız. Halk plajlarımızda tüm şemsiye ve şezlonglar ücretsiz olacak. Yeni şezlong ve şemsiyelerimizin alım sürecini en hızlı şekilde ilerletiliyoruz. En kısa zamanda ürünlerimiz vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Tüm plajlarımızda duş ve WC kabinlerimizi de yenileyeceğiz. Plajlarımızın günlük temizliğini kendi üretimimiz olan kum temizleme aracı ile gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin en önemli Mavi Bayraklı plajlarına sahibiz. Kuşadası Belediyesi’ne devredilen plajlarımızda halkımız ve gelen misafirlerimiz, halk odaklı ve kaliteli hizmet anlayışımızı tatilleri süresince yaşayacaklar” dedi.