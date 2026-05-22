Halk plajları yeni sezona hazırlanıyor

BirGün/EGE

Marmaris Belediyesi, yaz sezonu öncesi ilçe genelindeki halk plajlarında bakım ve hazırlık çalışmalarına başladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte Marmaris’in mavi bayraklı halk plajlarında şemsiye montajı, temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor.

Kış aylarında sökülerek depolara kaldırılan ücretsiz şemsiyeler, bakım işlemlerinin ardından yeniden plajlara yerleştirildi.

Çalışmalar kapsamında duş, soyunma kabini ve tuvalet gibi ortak kullanım alanlarında da temizlik ve bakım yapılırken, cankurtaran kulelerinde bakım ve boyama işlemleri başlatıldı.

Zabıta ekipleri ise denizde güvenli yüzme alanlarının belirlenmesi amacıyla şamandıra yerleştirme çalışması yaptı.

Uygulamayla, yüzme alanlarının jet ski, sürat motoru ve teknelerden ayrılması hedeflendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre çalışmalar; Marmaris merkez, Siteler, İçmeler, Turunç, Söğüt, Bozburun, Selimiye, Turgut ve Karacasöğüt halk plajlarında sürdürülecek.

Plaj hizmetlerinin ücretsiz olduğu belirtilirken, yurttaşların ortak kullanım alanlarını temiz kullanmaları istendi.