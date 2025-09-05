Halk sağlığı için mücadele

BirGün EGE

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca devam eden çalışmalarla yurttaşların sağlıklı, huzurlu ve konforlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyor. Sivrisinek, karasinek, hamamböceği ve fare gibi kent zararlılarına karşı yürütülen düzenli ilaçlama çalışmalarıyla yurttaşlar rahat bir nefes alıyor. Çalışmalar kapsamında; yerleşim alanları, parklar, yeşil alanlar, çöp konteynerleri, rögarlar ve özellikle besihaneler gibi zararlıların yoğun olarak bulunduğu noktalar titizlikle ilaçlanıyor.

Besihanelerde karasineklere karşı etkin mücadele yöntemleri kullanan ekipler, klasik ilaçlamaya ek olarak sarı bant uygulamalarıyla karasinek popülasyonunu azaltmayı hedefliyor. Bu çevre dostu ve etkili yöntem sayesinde hayvan barınaklarında hijyen seviyesi yükseliyor.

Ekipler, sivrisineklerin üreme alanı olan durgun su birikintileri, sulama kanalları, fosseptikler ve bahçelerde düzenli kontroller yaparak larva mücadelesi gerçekleştiriyor. Erken müdahale sayesinde sivrisineklerin çoğalmasının önüne geçiliyor. Yapılan ilaçlama çalışmalarıyla haşere ve kemirgen sorunlarına karşı etkili çözümler sunan Efeler Belediyesi, yurttaşlardan da tam not aldı.