Halk uyandı!

CHP’nin yaptığı İzmir Mitingi, tüm ülkeye yeni bir heyecan ve umut getirdi…

Tabii AKP İktidarına da bir o kadar korku saldı!

İBB’ye yapılan 3’üncü operasyon bu korkunun sonucudur…

Şimdi Saray telaşta!

Ne yapsalar Ekrem İmamoğlu’nun dosyasını dolduramıyorlar…

Çünkü koyacak bir şey yok…

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İktidarın “gavur İzmir” diye aşağılamaya çalıştığı kentte yurttaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Gündoğdu Meydanı’nı doldurdular, adeta AKP anlayışına, sözde milli ve yerli olan ama emperyalistlere ülkeyi parsel parsel veren işbirlikçilerine, unutulmayacak bir ders verdiler…

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Saraçhane’de başlayan ve ülkenin çeşitli kentlerinde giderek büyüyen kalabalıklarla İzmir, en muhteşem görüntüyü vererek, sesini dünyaya duyurdu…

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Hemen baştan söylemek isterim ki, CHP Genel Başkanı’nın konuşması ve kürsüdeki enerjisi muhteşemdi…

Söyledikleriyle, açıklamaları ve projeleriyle, “Meydandaki 2 milyona yakın” yurttaşımızı coşturdu ve aydınlık geleceğe umutla bakmalarına neden oldu…

Yalancı, iftiracı havuz medyasına göre aşağılanan kalabalığın tamamı, “İktidar istifa” diye bağırdı…

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İzmir’deki önemli açıklamalarının altını çizmek istiyorum:

“106 yıl önce bugün Anadolu’nun en karanlık günlerinde Mustafa Kemal bu milletin İstiklal Mücadelesini Samsun’dan başlattı…

Biz de 19 Mart darbesiyle mücadelemizi Samsun’dan başlatmıştık. O gün de küresel güçlerin himayesinde bir sakınca görülmüyorlardı bugün de öyle...

Mustafa Kemal o gün, İngiliz esiri saraya karşı nasıl savaş açtıysa, biz de bugün emperyalizme memur olmuş azınlık hükümetine karşı, demokrasi bayrağını Gündoğdu’dan açıyoruz…

Cumhuriyet Halk Partisi, Sevr’i yırtanların, Lozan’ı yapanların, yedi düvele bu ülkenin tapu senedini kabul ettirenlerin partisidir…

Hep birlikte yükselen bir ses varsa otokratlar korkar, diktatörler korkar…

Lozan bu milletin hiçbir güce boyun eğmeyeceğinin belgesidir…

Millî Mücadelede Türkler, Kürtler, Aleviler, Sünniler yani, bu ülkenin tüm renkleri vardı…

Bugün de Türkiye’nin tüm demokratlarıyla bir aradayız...

Ekrem İmamoğlu’nun da Selahattin Demirtaş’ın da Ümit Özdağ’ın da hak ve özgürlüklerini savunma cesaretini ancak demokratlar gösterebilir…

Bu ülkeyi sandık olmadan yönetmek isteyenlere karşı demokrasiyi kurup sandıkta yarışmak için bir aradayız…

"Hitler’in Stadelheim Hapishanesi neyse, Esad’ın Sednaya’sı neyse, Erdoğan’ın Silivri’si de odur, muhalifler için toplama kampıdır!"

Erdoğan. Sen küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün; otokratsın. Tek adamsın” …

İmamoğlu’nun mesajına gelince, cesaret ve önderlik vardı…

“Güzel İzmir’in güzel insanları, Bugün burada, Atatürk’ün başlattığı kurtuluş mücadelesinin izinden giden bizler, yeni bir uyanışın, yeni bir direnişin, yeni bir kurtuluşun adımını İzmir’den atıyoruz.

O gün, emperyalizme karşı ayağa kalkan bir millet vardı. Bugün de adaletsizliğe, eşitsizliğe, ayrımcılığa, halkı yoksulluğa mahkûm eden düzene karşı ayağa kalkan bir millet var...”

“O gün Samsun’dan yola çıkan umut, 19 Mart’tan bu yana, her gün başka bir meydandan başka bir şehirden yükseliyor…

Türkiye’nin kaderini değiştirmek gözünüze zor mu görünüyor? Türkiye’nin istikbalini yeniden inşa etmek imkânsız mı görünüyor? Umutsuzluğa düştüğünüz anlarda; yorgun, kırgın ve yoksul halde vatan savunmasına kendini adayan Türk milletini hatırlayın…

Ahval ve şeraitin en karanlık zamanlarında, bu topraklarda yeni güneşler doğacağına inanıp, canını dişine takan milli mücadele kahramanlarını hatırlayın…

Bu ülkenin kaderi ya değişecek ya da değişecek…

Artık yeter! Bu millet, imkanlara, kaynaklara sadece bir avuç kişinin ulaştığı, diğer herkesin ekonomik, hukuki ve toplumsal eşitsizliklere maruz kaldığı bir düzende yaşamak zorunda değildir.

Bu topraklar, ayrımcılığa, kayırmacılığa mahkûm değildir…

“Herkesin özgür, adil ve müreffeh bir hayat süreceği günlere hep birlikte mücadele ederek kavuşacağız…

Güçlü, demokratik devlet anlayışıyla ekonomimizi ayağa kaldıracağız…

Bu sadece bir seçim mücadelesi değil, bu yeni bir kurtuluş mücadelesidir…

Biz, milletin iktidarını kurmaya geliyoruz. Biz, milletiyle barışık, halkına hesap veren bir yönetimi inşa etmeye geliyoruz.

Biz, yeniden eşitlik, yeniden adalet, yeniden kardeşlik için geliyoruz. ..

Hak yemekten korkan, ama asla hakkını yedirmeyenler kazanacak…

Adalet, haysiyet ve cesaret kazanacak…

Haydi İzmir; kurtuluş yok tek başına, hep birlikte görev başına…”

∗∗∗

Halk hemen sandığın getirilmesini istiyor…

AKP bitti ve iç çatışmalar başladı. Cumhur İttifakıyla olan çelişkileri ayyuka çıktı...

Meclis Başkanlığı yapmış Bülent Arınç bile “İmamoğlu’nun ve diğer tutukluların” bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını istiyor…

∗∗∗

Yetti artık! HAYDİ SEÇİME…

Bu topraklar, ayrımcılığa, kayırmacılığa mahkûm değildir.

O nedenle, her meydanda ‘Kurtuluş yok tek başına’ diye haykırıyoruz.

Kurtuluş yok tek başına, hep birlikte görev başına”