Halk yine haklı çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kıyılar talan edilmek isteniyor. Çamlı Mahallesi İncekum Mevkii’nde Cleo Tur isimli bir şirket tarafından planlanan dev “Çadırlı Konaklama ve Günübirlik Alan” projesine verilen “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” kararına bölge halkı tepki gösterdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde dava açıldı. Davaya, Gökova Akyakayı Sevenler Derneği, Gökova Ekolojik Yaşam Derneği ve Neşe Yüzak müdahil olarak katıldı.

Muğla 4. İdare Mahkemesi’nde görülen davada bilirkişi raporu açıklandı. Raporda, proje alanının nitelikli doğal koruma alanı, özel çevre koruma bölgesi ve birinci derece yangına hassas orman vasfı taşıdığı belirtildi.

Raporda, 7 endemik bitki türü ile Akdeniz Foku ve Bozayı gibi nesli tehlike altındaki türlerin habitatlarının yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı. Raporda, “ÇED gerekli değildir” kararının uygun olmadığı açıklandı.

HUKUKA AYKIRIDIR

Gökova Akyakayı Sevenler Derneği adına yapılan açıklamada, “Bu rapor, uzun zamandır dile getirdiğimiz tüm sakıncaları bilimsel zeminde belgeliyor. İncekum’da fiilen orman yolu açılarak tahribat başlatılmış durumda. Projenin hiçbir ayağı mevzuata, bilime ve kamu yararına uygun değil. ‘ÇED gerekli değildir’ kararı hukuka aykırıdır. Yetkilileri bu kararı derhal iptal etmeye ve alanı bütüncül korumaya çağırıyoruz. Gökova’yı özel çevre koruma statüsü ile koruyarak, gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Derneğimiz bu konuda geçmişte koruma yönünde çalışmaların paydaşı olduğu gibi bugün de takipçisidir” denildi.

Avukat Arzu Alper ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Bilirkişi raporu, projenin uygulanması halinde telafisi imkânsız ekolojik zararlar doğacağını açıkça ortaya koydu. Biz de mahkememize yürütmeyi durdurma talepli bir dilekçe sunduk. İşlemin açıkça hukuka aykırı olması ve telafisi güç zarar tehlikesi birlikte gerçekleştiğinden, dava sonuçlanana kadar ÇED kararının yürütmesinin durdurulması gerekiyor. Kamu yararı, projenin yapılmaması yönünde. Mahkemenin, bilirkişi raporunu ve tarafların itirazlarını değerlendirdikten sonra öncelikle ‘yürütmeyi durdurma’ talebi hakkında karar vereceğini umuyoruz. Eğer ‘ÇED gerekli değildir’ kararının yürütmesi durdurulursa, dava nihai karara bağlanana kadar alan korunmuş olacak.”

Alper, sürecin yakın takipçisi olacaklarını ve şu ana kadar yapılan usulsüz müdahalelerin de soruşturulmasını talep edeceklerini dile getirdi.

PROJE HAKKINDA

Proje nitelikli doğal sit alanında yapılmak isteniyor. Alanın büyüklüğü 17,25 hektar olup, bunun 4,32 hektarı Çadırlı Konaklama Alanı olarak, 12,93 hektarı ise Günübirlik Alan olarak kullanılması planlandı.

Projede, 49 adet çadır ünitesi kurulacak olup, her bir çadır 80 metrekarelik platformlar üzerine yerleştirilmesi hedeflendi.