Halkbank’tan mafyaya 550 milyon TL kredi

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına MASAK’ın gönderdiği rapor, yaşanan skandalları ortaya koydu: Halkbank'ın, Ayhan Bora Kaplan’ın para akladığı birçok şirkete 550 milyon TL’den fazla kredi verdiği ortaya çıktı. Yurttaşların parasının mafyaya nasıl peşkeş çekildiği anlatılan MASAK’ın raporunda BDDK’nin inceleme başlatması istenildi. Ancak raporda, diğer bankalardan çeteyle bağlantılı şirketlere kredi verildiğine dair bilgi yer almadı.

Ayhan Bora Kaplan operasyonu üzerinden koparılan darbe, kumpas fırtınası, fare doğurdu. Devlet krizi soğumaya bırakıldı. Ama skandallar ‘odadaki fil’ gibi duruyor.

Ayhan Bora Kaplan olayındaki 20 skandalı daha önce anlatmıştık.

Mafya-siyaset-emniyet-yargı bağlantılarını, mafyalaşan sistemi ve devlet içindeki kirli güç savaşlarını ortaya koyan bu skandallara her gün bir yenisi ekleniyor.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması için hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporunda yeni skandallar var.

18 Aralık 2023 tarihli 423 sayfalık raporda Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün kara para aklama sistemi incelendi. Ayhan Bora Kaplan’ın eşi, sevgilisi, kardeşi, eniştesi ve adamlarının arasında yer aldığı 53 şüphelinin mal varlığı ve hesap hareketleri incelendi. Suç örgütünün kara para aklamak için kullandığı 50 şirket mercek altına alındı.

GARSON GÖRÜNÜYORDU

MASAK raporunda; Ayhan Bora Kaplan’ın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışma kayıtlarında 2020 yılına kadar ‘Garson (Servis elemanı)’ olarak göründüğü ve banka hesaplarında bir hareket bulunmadığı anlatıldı. 2020 yılı ve sonrasında ise hayatın olağan akışına aykırı yüksek nakit işlem tutarları ve para transferleri gerçekleştiği belirtildi. Söz konusu paranın kaynağının suç olduğu ve kara para aklandığı tespiti yapıldı. Ayhan Bora Kaplan, eşi, sevgilisi, eniştesi ve adamlarının hesaplarında on milyonlarca liralık para transferleri vardı. Elbette bunlar sadece resmi işlemlerde yakalanabilen, gerçek servetin küçük kısmı olan tutarlardı. Normal bir yurttaş 10 bin dolardan fazla para transferi yaptığında inceleme başlatan MASAK, nedense 4 yıl boyunca harekete geçmedi.

Büyük skandal ise suç örgütünün kara para akladığı şirketlerinde ortaya çıktı.

Ayhan Bora Kaplan

GÜNAYDIN MASAK

Ayhan Bora Kaplan davasında TMSF tarafından el konulan 31 şirketten biri; Ayyıldız Tünel Ekipmanları İmalatı Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bu şirketin sahibi Ozan Can Yıldız görünüyor. Ozan Can Yıldız, SGK kayıtlarında inşaat işçisi, büro işçisi, pazarlama uzmanı olarak kayıtlı. Ayhan Bora Kaplan’a çok yakın bir isim. Ayhan Bora Kaplan’ın kullandığı 06 ABK … plakalı lüks otomobilin satışları bile onun adıyla yapılıyor. Bu otomobilde Ayhan Bora Kaplan silah yakalatmış ve suçu Ozan Can Yıldız’ın kardeşi üstlenmişti.

Ozan Can Yıldız’a ait görünen Ayyıldız Tünel A.Ş., sürekli nakit parayla sermaye artırımı yapıyordu. MASAK, sermaye artırımlarının kara parayla yapıldığına ise yeni uyandı.

2017 yılında para transferleriyle 11 bin 843 TL para girişi olan şirket 2023 yılında şahlanıyor. 1 milyar 748 milyon 961 bin TL para girişi oluyor. 2023 yılında 1 milyar 127 milyon 206 bin TL para çıkışı oluyor.

Ama kara para yetmiyor, şirket kamu bankasından yüz milyonlarca kredi alıyor.

MASAK raporunda şu tespit yapıldı: “Özetle şirketin ticari faaliyetlerinin yanında sürekli sermaye arttırımı ile ve bankalardan kullandığı kredi ile büyüdüğü anlaşılmıştır.”

HALKBANK SKANDALI

MASAK raporunda Halkbank’ın bu şirkete kredi yağdırdığı bir tablo ile anlatıldı. 2021-2022 yıllarında 25 kredi verilmiş. Kamu bankasından, yani halkın bankasından mafyanın şirketine verilen toplam kredi miktarı: 480 milyon 515 bin TL.

Halkbank, mafyanın kara parasının aklandığı Ayyıldız Tünel A.Ş.’ye 1 Haziran 2022 tarihinde tek seferde 150 milyon TL kredi vermiş.

Üstelik Ayyıldız Tünel A.Ş., bu kredi karşılığında De Solar 7 Limited Şirketi’nin hisselerini rehin göstermiş.

MASAK, Ayhan Bora Kaplan ile ilgili raporunu hazırlarken Halkbank’tan 150 milyon TL kredi verilirken hisseleri rehin alınan De Solar 7 şirketinin değerleme raporunu istedi. Elbette bir banka, kredi karşılığında kendisine rehin verilen şirketin değerini önceden analiz etmiş olmalıydı. Ancak Halkbank, yurttaşın parasını mafyaya verirken şirket değerleme raporu bile hazırlamamıştı. Sadece şirketin 150 milyon TL’nin çok ama çok altında olan cihaz ve ekipmanlarına dair göstermelik bir rapor kredi dosyasına konulmuştu.

Ayhan Bora Kaplan operasyonundan sonra MASAK’ın başlattığı incelemede gerçek ortaya çıktı.

Meğer Ayyıldız Tünel A.Ş.’nin satın almasından birkaç gün önce Fatih Akgül’e ait De Solar 7 Şirketi’nin sermayesi kâğıt üzerinde 15 milyon TL’den 150 milyon TL’ye çıkarılmış, yani 10 kat artırılmış. Ama sermaye ödemesi yapılmamış. Yani hayali değerle 150 milyon TL krediyi almışlar. Kamu bankası halkın parasını mafyaya peşkeş çekmiş.

MAFYAYA SERMAYE OLDU

MASAK raporunda rehin verilen De Solar 7 Şirketi ile ilgili şöyle denildi: “2022 yılı sonunda bile şirketin ödenmemiş sermayesinin 106 milyon 170 bin TL olduğu anlaşılmıştır. Şirketin 12 Mayıs 2022 tarihinde Ayyıldız Tünel A.Ş.’ye satışından hemen önce sermayenin 10 kat arttırılması, taahhüt edilen sermayenin ödenmeden satışının gerçekleşmesi ve 2022 bilanço verilerinden şirketin özkaynak tutarının 44 milyon 306 bin TL olduğu da düşünüldüğünde satışın dikkat çekici olduğu anlaşılmıştır.”

MASAK raporunun devamında De Solar 7 Şirketi’nin satışının muvazaalı bir satış işlemi olduğu anlatıldı ve kara para aklayan şirketin aldığı 150 milyon TL krediyle sermaye arttırımına gittiği tespit edildi. Raporda 150 milyon TL’nin şirketin sahibi görünen kişiler tarafından yağmalandığı kalem kalem anlatıldı. Birbirlerine 20’şer milyon TL göndermişlerdi.

ŞİRKETE 100 MİLYON TL

Ayrıca el konulan Dharma Enerji A.Ş. isimli şirkete de Halkbank kredi yağdırmış. Bu şirketin 2021 yılında cirosu sadece 3 bin 540 TL.

MASAK raporuna göre; Halkbank bu şirkete 28 Mart 2022’de 25 milyon TL, bir gün sonra 29 Mart 2022’de yine 25 milyon TL, bir gün sonra 30 Mart 2022 tarihinde 24 milyon 500 bin TL ve 13 Nisan 2022’de 20 milyon 500 bin TL kredi verdi. Bu paralar şirket hesaplarında gezdikten sonra Fatih Akgül’e ait olan Esa Grup’a gönderildi. MASAK raporunda şöyle denildi: “(Şirketin) … bilançosunda pasif kısımda 100 milyon TL’ye yakın olan banka kredisi haricinde büyük tutarlı kaleme rastlanılmadığı…”

Yani kasası boş mafya şirketine kamu bankasından para akıtılmış.

MASAK raporunun sonuç bölümünde ise şunlar aktarıldı: “Başta Ayyıldız ve Dharma şirketleri olmak üzere şirketlerin kullanmış oldukları kredilerin bankacılık mevzuatı açısından aykırılık olup olmadığı yönünde BDDK tarafından inceleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmekle birlikte nihai takdirin savcılık makamında olduğu değerlendirilmektedir.”

Halkbank, Kaplan’ın para akladığı şirketlere milyonlarca TL kredi vermiş.

ABK’DE HALKBANK İZLERİ

Şimdi biraz geriye gidelim…

MASAK raporunun ortaya çıkmasından önce gündeme gelen iddiaları hatırlayalım.

Gazeteci Murat Ağırel, ilk olarak Ayhan Bora Kaplan Çetesi’ne ait şirketlere kamu bankalarından 1,3 milyar TL kredi verildiğini haberleştirdi.

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, Halkbank’tan Ayhan Bora Kaplan Çetesi’ne 700 milyon TL kredi verildiğini iddia etti. Bu kredilerde imzası olan Halkbank Ankara 1. Bölge Koordinatörü Kubilay Özdöl’ün İçişleri Bakanlığı’nın talebiyle açığa alındığını öne sürdü. Gazeteci Uğur Dündar ise Ayhan Bora Kaplan Davası’nda sanık olan Koray Özdöl’ün, Halkbank Ankara 1. Bölge Koordinatörü Kubilay Özdöl’ün kardeşi olduğunu ortaya çıkardı. Uzun süre bir bankada yöneticilik yapan Koray Özdöl, bu işten ayrıldıktan sonra Ayhan Bora Kaplan çetesine katılmıştı. Koray Özdöl, Ayhan Bora Kaplan çetesinin mal varlığına çöktüğü Muhammed Sağ isimli iş insanının kafasına silah dayayarak çekler imzalattığı iddiasıyla yargılanıyor.

BANKA YALANLAMIŞTI

Halkbank ise bu iddialar üzerine bir açıklama yapmıştı. Açıklamada “Bahse konu şahıs veya ortağı olduğu şirketlere, belirtilen tutarda ve teminatsız kredi kullandırımı söz konusu dahi değildir. Eski bölge yöneticimizin görev değişiminin söz konusu işlemlerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır” denildi.

Ancak MASAK raporu, Halkbank’ın Ayhan Bora Kaplan’ın kara para akladığı şirketlere en az 550 milyon 515 bin TL kredi verildiğini ortaya koyuyor.

Peki, Halkbank neden Kubilay Özdöl’e sahip çıktı? Yoksa skandal daha yukarılara mı tırmanıyordu?

Gizli tanık Serdar Sertçelik’in açıklamalarından sonra tutuklanan Ankara Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ifadesinde Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın adı geçti. Şevket Demircan, Serdar Sertçelik’in TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın yanı sıra Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan hakkında iddialarda bulunduğunu söyledi. Ancak bu iddialar, polis müdürlerinin tutuklanmasından sonra karanlıkta kaldı. Serdar Sertçelik acaba hangi iddialarda bulunmuştu?

Ayrıca diğer kamu bankalarından Ayhan Bora Kaplan çetesiyle bağlantılı şirketlere kredi verildiğine dair bilgi MASAK raporunda yer almadı.

MASAK’IN RAPORUNDA ‘UYDURMA’ ABSÜRTLÜĞÜ

MASAK raporunun giriş bölümünde soruşturmaya atıf yapılarak şöyle deniliyor: “Ayhan Bora Kaplan’ın uyuşturucu satışından elde ettiği yüksek miktardaki geliri değerlendirmek ve aklamak amacıyla özellikle Çankaya bölgesinde eğlence sektörüne giriş yapmış, Çankaya bölgesinde birkaç silahlı olayın ardından tüm eğlence mekânlarında söz sahibi olmuştur.” Hemen devamında çok absürt bir cümle yer alıyor. Aynen aktaralım: “Bora Kaplan’ın yüklü miktarda rüşvet dağıtarak güvenlik güçleri ve adliye bağlantılarını kullandığı, gayrimeşru âlemde devletin yüksek kademelerinde bulunan yetkilileri arkasına aldığı yönünde uydurmalarla piyasada kendini dokunulmaz olarak lanse ettiği görülmüştür.

Oysa…

Ayhan Bora Kaplan, örgütün iki numarası Serdar Sertçelik, Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman’a, emniyet müdürlerine rüşvet dağıttıklarını söylüyor. Mağdurlar, emniyette polislerce tehdit edildiklerini, savcıların ifadelerini tutanağa geçirmediğini, suç duyurularının yok edildiğini anlatıyor. Üstelik Yüksel Kocaman’ın başsavcı olduğu dönemde Ayhan Bora Kaplan hakkında çok sayıda soruşturma dosyası kapatıldığını da biliyoruz. Ama yargılama yetkisi olmayan MASAK, yetkisini aşarak bunlara ‘uydurma’ diyebiliyor.

Serdar Sertçelik

AYHAN BORA KAPLAN’IN ŞANTAJLARLA DOLU ARŞİVİ

MASAK raporunda Ayhan Bora Kaplan’ın siyasetçi ve bürokratlarla yakın ilişkisine ‘uydurma’ denildikten bir cümle sonra tablo değişiyor. Büyük çelişki başlıyor. Raporda aynen şöyle deniliyor:

“Karıştığı suçların tespit edilmemesi için adliye bağlantıları ve ikili ilişkileri kuvvetli avukatlardan profesyonel yardım aldığı, polis-savcı-hâkim gibi adli birimlerde çalışan görevlileri işlettiği eğlence mekânlarında ağırlayarak hesap almadığı, eskort diye tabir edilen malum bayanlarla tanıştırarak bilgi toplayıp, ağırlanan kim varsa görüntü kayıtlarını arşivlediği…”

Böylece Ayhan Bora Kaplan’ın elinde kamu görevlilerinin yer aldığı şantaj arşivinin olduğunu öğreniyoruz. Bu şantaj arşivi, Ayhan Bora Kaplan olayının bir devlet krizine dönüşmesine neden olmuş olabilir mi?

KAPLAN’IN 89 SUÇ KAYDI VARDI, KREDİ YAĞDI

MASAK raporunda daha önce mali takibe yakalanmayan Ayhan Bora Kaplan’ın UYAP sistemindeki soruşturma dosyaları da tablo halinde verilmiş. 2006 yılından 2019 yılına kadar “uyuşturucu ticareti yapmak”, “kasten öldürmek”, “kasten yaralamak”, “suç işleme amacıyla örgüt kurmak”, “uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak”, “resmi belgede sahtecilik”, “hırsızlık”, “başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak”, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “mühür bozmak”, “görevi yaptırmamak için direnmek”, “parada sahtecilik” ve “silahla ateş etmek” gibi 89 suçtan kovuşturma ve soruşturma geçirmiş. Buna rağmen Ankara’nın eğlence sektörünün “kralı” olabilmiş, yüksek bürokratlarla ilişki kurmuş ve ticari faaliyetleri MASAK radarına girmemiş. Raporda elbette bu konuya dair bir açıklama yapılmadı.

PARA AKLAMA DÜĞÜNÜ

Ayhan Bora Kaplan, 7 Eylül 2023 günü Esenboğa Havalimanı’ndan yurtdışına kaçmak üzereyken yakalandı. Sadece bir hafta önce Ankara’da oğluna gösterişli bir sünnet düğünü yapmıştı. Bu düğünde yeraltı dünyası bir araya gelmişti.

MASAK raporuna göre; Ayhan Bora Kaplan, bu düğünden iki gün sonra banka hesabına 27,8 milyon TL’lik döviz yatırdı. İşlem açıklamasına “sünnet takıları” yazdı. Bu parayı birkaç gün içinde çekti. MASAK, sünnet düğünündeki takıların içerisinde suç gelirlerinin eklenerek aklandığına dair şüpheyi rapora ekledi. Ayrıca örgüt ile bağlantılı iki kuyumcudan Ayhan Bora Kaplan’ın hesaplarına “düğüne gelen altın” açıklamasıyla 17 milyon 500 bin TL para transfer edildi. Yani MASAK’ın iddiasına göre; gösterişli düğünle, herkesin gözleri önünde on milyonlarca TL aklandı. Raporda ayrıca Ayhan Bora Kaplan’ın 06 ABK … plakalı aracının defalarca satılmış gösterilerek kara para aklandığı iddia edildi. Aynı zamanda Ayhan Bora Kaplan’ın sürekli zırhlı araçla gezdiği ve yanında emekli uzman çavuş koruması olduğu vurgulandı. Mafya babasını silah taşıma ruhsatı olan askeri personelin koruduğu ifade edildi.