Halkın çile çektiği 50 yıllık sorun çözüldü

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Akhisar İlçesi Sarılar, Kurtulmuş ve Kayganlı mahallelerinde yaşayan vatandaşların tarım arazilerine ve evlerine ulaşmakta zorluk yaşamaması için Gürdük Çayı Soğan Deresi üzerinde yol geçişi için menfez montajı gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile dere geçişi güvenli hale getirilerek, yurttaşların 50 yıllık mağduriyete bir günde son verildi.

Sarılar Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Ersoy, “50 yaşın üzerindeyim, kendimi bildim bileli bu sıkıntı sürüyor” dedi.

Kayganlı Mahalle Muhtarı Adem Akıncı, “Sarılar, Kurtulmuş, Kayganlı mahallelerinde oturanlar yıllardır dereden karşıdan karşıya geçerken sıkıntı yaşıyordu” dedi.

Kurtulmuş Mahallesi sakinlerinden Hikmet Özalp ise “Çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Burada arabalar kalıyordu. Dışardan gelenler dereyi geçemiyordu. Buradan ilerisine bir köylü vatandaş denk gelecek de geçirirse geçirecek” dedi.