Halkın itirazları yok sayıldı: Ayten Koyu’na rant projesi

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi’ndeki Ayten Koyu’nda yapılması planlanan marina projesine, bölge halkının tüm itirazlarına rağmen onay verildi.

Ege Marina Turizm AŞ tarafından hayata geçirilmek istenen 46 bağlama kapasiteli yat ve tekne iskelesi projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu” kararı verdi.

SADECE İSİM DEĞİŞTİ FAALİYET AYNI

ÇED süreci kapsamında gerçekleştirilen İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısının ardından verilen karar, bölgede uzun süredir devam eden tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Ayten Koyu, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi ile üçüncü derece doğal sit alanı sınırlarında yer alıyor.

Projenin ÇED dosyasına göre 14 bin 657 metrekarelik alanda kurulacak iskeleye 46 yat bağlanabilecek.

Projenin maliyeti ise 14 milyon 700 bin lira olarak açıklandı. Uzmanlar, proje kapsamında yapılacak dip taraması ve dolgu çalışmalarının deniz ekosisteminde ciddi tahribata yol açabileceği uyarısında bulundu.

Özellikle su sirkülasyonunun bozulacağı, deniz çayırı yataklarının zarar göreceği ve kıyı erozyonunun hızlanacağı belirtiliyor. ÇED raporunun teknik olmayan özetinde de inşaat sürecinde dip taraması ve dolgu yapılacağı, işletme aşamasında ise atık su, egzoz ve gürültü yükünün artacağı ifade edildi.

Proje alanı, MUÇEV tarafından Ege Marina Turizm AŞ’ye 33 yıllığına kiralandı. Bakanlık ise projeye uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırladı.

7 Kasım 2024 tarihinde düzenlenen halkın katılımı toplantısında yöre sakinleri projeye tepki gösterdi. “Ayten Koyu’nun doğal yapısı bozuluyor” diyerek marina projesini reddetti.

Bölge halkı, Göcek Körfezi’nde son yıllarda art arda onaylanan marina ve iskele projeleri nedeniyle ekolojik baskının giderek arttığını belirtti.

Körfezdeki tekne kapasitesinin son yıllarda yaklaşık bin 100’den 4 bine çıktığı ifade edilirken, koylardaki restoran, şamandıra, tonoz ve iskele yoğunluğunun da ekosistemi tehdit ettiği vurgulandı.

Şirket, 2014 yılında Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığıyla kuruldu. Türkiye genelinde birçok kıyı, plaj ve ormanlık alanın ihalesiz biçimde işletilmesinde rol aldığı bilinen şirket, kamu ortaklı yapısıyla dikkat çekiyor.

2024 yılında unvan değişikliğine gidilerek merkezi Ankara’ya taşınan şirket, faaliyetlerini “Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma Anonim Şirketi” adıyla sürdürmeye başladı.

Ancak isim değişikliğine rağmen, kıyıların kamusal kullanımını zayıflattığı ve kıyıların sermaye odaklı projelere açıldığı yönündeki eleştiriler sürüyor.