Halkın Sofrası hizmete açıldı

Halil ERTUNÇ

Denizli Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşların ucuz, lezzetli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için Denizli’nin ilk Kent Lokantası’nı törenle hizmete açtı. Otogarda düzenlenen açılışa, Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, ilçe belediye başkanları, davetliler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, güzel bir yolculuk hayaliyle başladıkları süreçte Denizli’de herkese dokunan, ihtiyaçları önceleyen sosyal bir belediyecilik şiarını her geçen gün daha da büyütmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Başkan Çavuşoğlu, “İnsanların yüzünün güldüğü, kadınlarının sokağa çıktığında mutlu olduğu, yüzü gülen insanlarla mutlu bir Denizli yolculuğumuzun devamında hep birlikte yeni bir güne başlıyoruz” dedi.

Göreve geldikleri günden beri hayata geçirdikleri emekliler, yeni doğum yapan kadınlar, çiftçi, hayvan yetiştiricileri ve eğitim başta olmak üzere sosyal destek projelerinden bahseden Başkan Çavuşoğlu, artık evde bakım hizmetlerini de Büyükşehir Belediyesi personeli ile asıl ihtiyaç duyanlara yönelik sürdüreceklerini söyledi.

Kısa süre içerisinde Denizli’de ilk kreşi hizmete açacaklarını ve bu sayının kısa zamanda 4’e çıkacağını müjdeleyen Başkan Çavuşoğlu, “Kent Lokantası ile artık Denizli’de ucuz yemeği sosyal belediyecilik anlamında desteklemeye yeni bir adım, yeni bir şiar kazandırıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı Kent Lokantası yolculuğu Türkiye'nin her tarafına dalga dalga yayılıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her gün yargı eliyle Sayın Ekrem İmamoğlu’nu dizayn etmeye çalışanlar bilmelidir ki, bu saatten sonra elinizden geleni ardınıza koymasanız da halkımız Ekrem İmamoğlu'nu bağrına basmaya devam edecek. Buradan Ekrem Başkanımıza bu dostlarımızla birlikte sesleniyoruz ki ‘Ekrem Başkanım yalnız değilsiniz.’ Başta ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı olmak üzere hepsine bir tek şeyi söylüyoruz ki, artık sonun gelmeye başladığı bir yerde neyle çabalarsanız çabalayın, artık halkın iktidarı yolculuğunda bu ülke büyük bir yolculuğa çıkmıştır. Artık bu saatten sonra yolun sonu görünmüştür.”

İlk yemek dağıtımı Çavuşoğlu’ndan Çok kısa süre içerisinde üniversite bölgesinde ikinci Kent Lokantası’nı hizmete açacaklarını duyuran Başkan Çavuşoğlu, “Buradan size söz veriyorum. Hem kreşlerimiz hem Kent Lokantalarımızın sayısı en kısa sürede iki elin parmaklarını geçecek. Ciddi rakamlarla hizmet veren Kent Lokantası ve kreşlerde buluşmak dileğiyle. Bugün açılışımıza geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından ilk Kent Lokantası’nın açılış kurdelesi kesildi. İlk yemek dağıtımını yapan Başkan Çavuşoğlu vatandaşlara mercimek çorbası, tas kebabı, pilav ve ayrandan oluşan günün menüsünü ikram etti.