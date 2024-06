Halkın tokadını küçümsemeyin

Bundan tam 75 gün önce, Türkiye halkı uzun süredir pek net biçimde yapmadığı ve itiraf etmeliyiz ki, herkesi ciddi ölçüde şaşırtan bir çıkış yaptı. Sandığa gidip mührü oy pusulalarına vururken, aynı zamanda Türkiye’de siyasetin tüm aktörlerine de avazı çıktığı kadar yüksek sesle şu mesajı verdi:

“Yettiniz artık!..”

Bu hem “Herkesin aklını başına devşirmesi” anlamında güçlü ve tarihi bir mesaj hem de siyasetin tüm aktörlerine “gittikleri yolun yol olmadığı” yönünde verilmiş sert bir uyarıydı.

Kısaca hatırlayalım, 75 günde neler yaşadığımızı...

İktidardaki İslamo-Faşist ittifak, haliyle bu mesajı üzerine hiç alınmadı ve “Yaptığımız bazı hatalar... İçimizdeki bazı arkadaşların iyi çalışmaması... İcraatımızı necip milletimize iyi anlatamamış olması... Yerelde yapılan ufak tefek taktik yanlışlar...” ve benzeri izahata boğularak bir nevi “mezarlıktan geçerken ıslık çalma” yoluna tevessül etti.

Sanki, her alanda icraatı ülkeyi her anlamda bir enkaz yığınına çevirmemiş, on milyonlarca insanı yoksulluktan “toplu kıyıma” uğratmamış, özgürlükler anlamında tüm oksijen borularını kesip lime lime doğramamış, hukuku, adaleti, yargıya güveni sıfırlamamış, ülkenin itibarını beş paralık etmemiş gibi, bu ülkeyi 22 senedin kendileri yönetmiyormuş gibi rol yapmaya devam etti.

Tabii ki bu, “faturayı elinin ucuyla, siyaset masasındaki diğerlerinin önüne iteleme” tavrına hiç şaşırmadık.

Peki, muhalefet ne yaptı?

Zaten ondalık küsüratın bol sıfırlı “sağa doğru dizili hanelerinde” seyreden CHP dışı sağ muhalefet partileri, bu sefer “Altılı, - bilmem kaçlı masa” filan da olmadığından, kimse de “galibiyeti” üstlenecek yüzü kendinde bulamadı.

Ana muhalefetteki CHP ne yaptı? Hakkı olduğu üzere, kendi hanesine yazılan yüzde 38 civarındaki “teveccüh armağanını” öpüp başına koydu. Seçmenin kendisine 47 sene sonra verdiği “en çok oya mazhar olan parti” unvanını elinde sallayıp, iktidara “Beni artık daha ciddiye alacaksın ve dinleyeceksin” demeye başladı. Bu noktadan hareketle, ülkenin “acil sorunlar listesini” iktidarın başındaki “Şahsım”ın masasına götürüp, çözüm talep etmek üzere harekete geçti.

Bunun adını da “Normalleşme” koydu. “Şahsım” da bu pek fazla etkileyici olmayan şutu altı pas çizgisi üzerinde göğsünde yumuşattıktan sonra, “Evet haklısınız. Bu ülkenin bir yumuşamaya, sıkılı yumrukları gevşetmeye ihtiyacı var” diyerek hem halkın mesajını (kendince) yok saymayı, hem de ana muhalefetin olası zorlayıcı baskısını ustaca püskürtmeyi başardı.

Bu meyanda 2 çok şaşaalı zirve buluşması gerçekleşti. Adeta 1986 yılındaki ünlü Reagan - Gorbaçev zirvesi benzeri bir tartana ile büyük bir beklenti yaratıldı. Karşılıklı “diplomatik nezaket gereği” içeride konuşulanlardan, tartışılanlardan, alınan alınamayan yanıtlardan, mutabakata varılan ya da varılamayan sounlardan, 40 gündür haberdar değiliz. Ama söylenenlerden edindiğimiz somut izlenim, halkın en can alıcı sorunu olan “İş, ekmek, açlık, diz boyu yoksulluk ve sefalet” gibi gündeminin “Popülizm yapmayın şimdi. Size verecek 5 kuruş fazla paramız yok” şeklinde ellerinin tersi ile itildiğidir.

Buram buram “ideolojik tercih” kokan ve “ensesi kalın bir avuç azınlığın, on milyonlarca yoksul emekçi ve emekliye tercih edildiğinin” ilanı olan bu tavır, zaten tartışılmayacak şekilde başlı başına bir “sonuç”tur.

Ancak ana muhalefet, bunu bile anlamazdan gelerek “Sayın Şahsım, bize ‘bir heyet yapın, benim maliye bakanımla görüşün. O size anlatsın neden paramız olmadığını’ dedi” diyerek, sanki bu bir marifetmiş gibi halkın suratına boş boş bakmaktadır.

Bütün bunlar olurken, iktidar her yerel seçim sonrası yaptığı gibi Güneydoğu’da “O sandıktan biz çıkmadıysak, o seçim geçersizdir” utanmazlığıyla “kayyumist kılıcını” çekmiş, halk iradesinin üzerine doğru sallayarak yeniden taaruza geçmiştir.

Zaten “zamlar ve hayat pahalılığı kılıcı” acımasızca kan dökmeye devam etmekte, bir yandan da özgürlüklerin her anlamda boğazlanmasıyla halka karşı amansız hücumler sürmektedir. Gerici müfredat, doludizgin okulların kapılarına tahkimat yapmakta, ülkenin dört bir köşesinde laik yaşam tarzına müdahaleler sürmekte, faşist katiller mahkeme salonlarından ellerini kollarını sallayarak küstah ve kibirli jestlerle çıkıp gitmekte, gerçeklerin üzerine giden, sorumluların cezalandırılmasını talep eden gazeteciler, artık “tek tek” de değil, adeta “sıralı listeler halinde” tehdit edilmektedir.

Muhalefetin “Durun daha yeni ve güzel bir atmosfer yaratıyoruz. Aman bozmayalım” naifliği sürdükçe, iktidarın başı inanılmaz bir rahatlığa girmenin konforunu yaşamakta. Bu konfor, ortağını bile “sinir etmekte”, küçük ortak uzun süredir yol yürüdüğü partnerini “kıskançlık krizleri ile” terketme tehditleri savurmaktadır.

Saray’a aniden çıkan, son 5 yılın en “ilginç ve gizemli” siyasi aktörlerinden birinin ne konuştuğu, ne istediği, ne teklifi aldığı kapı aralarında tartışılırken, dikkatler halkın gerçek durumundan, taleplerinden ve öfkesinden başka yerlere kaldırılmaya çalışılmaktadır.

Ana muhalefetin bu manzarayı ve tabii ki 31 Mart mesajını (tokadını) iyi okuması ve bu çıkmaz sokağın daha derinliklerine dalmadan uyanıp, ülkenin en büyük caddesinde, “Demokrasi ve Ekmek Mücadelesi Bulvarı”nda kitlelerle birlikte yerini almasının zamanı gelmiştir.

Direksiyon başındaki Sayın Özgür Özel, “Özel ve yeni bir atmosfer” rüyasından hemen uyanıp, halkın kendi önüne kolduğu “Navigasyon” ekranına bakmalıdır.