Halkın ve hayatın çağrısı

Politika Kolektifi

Türkiye önemli bir değişimin eşiğinde. Neredeyse çeyrek yüzyıl süren siyasal İslamcı bir iktidarın ülkeyi getirdiği yer, toplumsal hayatın bütün düzlemlerinde bir çürüme ve iflas halidir. Devletin bütün kurumları başta yargı olmak üzere çökmüş; iktidarın varlığını sürdürmesi için tek adamdan emir alan siyasal bir aygıta dönüştürülmüştür. Parlamento bütün otoriter rejimlerde olduğu gibi göstermelik hale getirilmiş, başkanlık sistemiyle birlikte bakanlar kurulu siyasetten kopuk sadece “iş takibi” yapan bir organ haline dönüşmüştür. Kuvvetler ayrılığının ortadan kalktığı tek adam eliyle varlığını sürdüren rejimin demokrasiyle en ufak bir ilgisi bulunmuyor.

Dinselleştirilen eğitim bilimsellikten uzak laiklik karşıtı nesiller yetiştirmek için kurgulanmış; eğitimin ve sağlığın özelleştirilmesi halkın üstüne yeni yükler binmesine yol açmıştır. Yıllar süren ekonomik kriz nedeniyle yoksullaşan geniş halk kitlelerinin karşısında bir avuç sermayedar ve iktidar yanlısı kesimler servetlerine servet katıyorlar.

Artık yolun sonuna geliniyor. Bu rejimin halka vaat edeceği hiçbir şey kalmamış ve halk desteği hızla erimektedir. Baskı ve adaletsizlik artık rejimin yönetmek için bildiği tek yoldur. Yeni Anayasa hamleleri, terörsüz Türkiye söylemleri de esas olarak iktidarın içine sürüklendiği açmazdan kurtulmak için başvurduğu manevralardır.

Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresinde ciddi bir fırsat olarak görüldü. Erdoğan, dış politikada bölgesel güç olma iddiasından Avrupa Birliği’nin güvenliği gibi meselelere kadar birçok alana müdahil olmaya çalışırken, iç politikada demokrasi vaadine devam ediyor.

Aynı Erdoğan, bugüne kadar defalarca çiğnediği anayasayı değiştirmek için de çağrılarını artırdı. Yeni anayasa için DEM'den CHP'ye uzanacak şekilde ağı çok geniş attı. Çok açıktır ki iktidarın demokratik bir Anayasa derdi bulunmuyor. Bütün sorun muhalefeti saflarında bir bulanıklık yaratıp onun anaforunda iktidarını sürdürecek yeni yollar bulabilmek.

İktidarın son dönemlerde alışkanlık haline getirdiği diğer bir konu da muhalefet partilerine siyasi akıl verme, yol haritası sunmak oldu. Yeni anayasa için müttefik gördüğü DEM Parti’ye “etkili siyaset” önerileri sunarken, CHP’ye de sınırlarını hatırlatmayı ihmal etmiyor.

Çok açık ki Erdoğan, tıpkı geçmişte olduğu gibi çözüm süreci ve yeni anayasa tartışmaları üzerinden bir kez daha siyaset sahnesinde kendine manevra alanı açma peşinde. Halk nezdinde rıza üreteme ihtimalinin kalmadığının farkında olan tek adam rejimi, siyasette yeni dizilişler yaratacak hamlelerden başka bir çaresinin kalmadığını biliyor.

Halkın rejim karşıtı refleksi bugüne kadar iktidarın geliştirdiği hamleleri belli ölçüde boşa çıkardı. O yüzden dinamik toplumsal kesimlerin rejim karşıtı iradesini kırmak için yeni yol, yöntem ve destek arayışına devam ediyor. İktidar bloku bu arayışında ilk hedeflerinin DEM Parti ve genel olarak Kürt siyaseti olduğu artık gizlenmiyor. Erdoğan'ın sözcülüğünü yapmaya başladığı sürece MHP lideri Bahçeli’den Saray danışmanlarına, yandaş yazarlardan medya organlarına kadar geniş bir koro eşlik ediyor.

Ancak siyasetin tepesini dizayn etme çabası bir saray hesabı ve bunun Türkiye'de tutması her geçen gün daha da zor hale geldi. Kürt, Türk, Alevi ya da Sünni fark etmeksizin; emekçi halkların kaderi, bu tek adam rejiminden kurtulmaya bağlıdır. Ve bu duygu her geçen gün daha da güçleniyor. Son yaşanalar da gösterdi ki Türkiye’nin geleceği, Saray’ın masa başında kurguladığı senaryolara değil; meydanları, sokakları dolduran halkın birleşik muhalefet iradesine bağlıdır.

KRİZ DERİN İTİRAZ GÜÇLÜ

Eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, yargıdan güvenliğe kadar devletin tüm kurumları ciddi bir çözülme içinde. İktidar, artık sorunları çözme kabiliyetini kaybetmiş; sadece bu yozlaşmış yapıyı ayakta tutmaya çalışıyor. Halkı dikkate almak gibi bir dertleri kalmamış görünüyor.

Buna karşılık bu rejimden kurtulma talebi, liselilerden üniversite öğrencilerine, kadınlardan emeklilere, esnaftan çiftçiye kadar toplumun tüm kesimlerinde ortak bir talebe dönüşmüş durumda. Ekonomik krizin pençesinde yoksullaşan işçiler, ölüme terk edilen emekliler, geleceği çalınan gençler, her gün erkek şiddetine maruz kalan kadınlar artık bu hayata itiraz ediyor. Ülkenin büyük çoğunluğu, iktidardaki küçük bir zümrenin tüm kaynaklara el koymasına razı değil.

Türkiye’nin içinde bulunduğu tablo son derece net: Bir yanda Saray rejimi, bir dönem daha iktidarda kalmak için türlü gündemler yaratmaya çalışıyor; diğer yanda ise halkın ve hayatın çağrısı var.

MUHALEFETİN BELİRLEYİCİLİĞİ

Bir kez daha görüldü ki 19 Mart’tan bu yana adım adım büyüyen birleşik muhalefet gücü, iktidarın tüm hesaplarını altüst edebilecek potansiyele sahiptir. Bu ortak mücadele, iktidarın muhalefeti bölme, kimi kesimlere faşizm, diğerlerine ise göstermelik demokrasi vadetme taktiklerine karşı ortak bir bilinç ve sorumlulukla hareket ettiği ölçüde başarıya ulaşacaktır.

Bu vesileyle altını çizmek gerekir ki AKP ile ne gerekçeyle olursa olsun Anayasa değiştirme çuvalına girmek çok büyük bir siyasal hata olacaktır. Özellikle CHP’nin ve Kürt hareketinin bu tuzağa düşmemesi tarihsel sorumluluklarının gereğidir. Unutulmamalıdır ki barışa, özgürlük ve demokrasiye ulaşmanın olmazsa olmaz koşulu tek adam rejimine son vermektir.