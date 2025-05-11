Halkıyla birlikte direnenler

Etki Can Bolatcan

19 Mart’ta başlayan halk direnişinin ardından ses çıkaran, meydanlara, sokaklara inen, gençlerin çağrısına yanıt verip sahneye çıkan onlarca sanatçı oldu.

Susan, konuşmayan, korkanlara nazaran, ses çıkaran bu sanatçılar bugün hâlâ mücadeleyi sürdürüyor.

Bu hafta Fuat Ergin ve Erdal Güney ile gündeme ve sanata dair söyleştik.

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FUAT ERGİN: RAP MÜZİĞİN DİRENİŞLE İLİŞKİSİ DEĞİŞTİ

Akli dengesi yerinde olan ve insani olarak sorumluluk duyan herkes ülkemizdeki durumu anlar ve direnmek zorunda olduğunu hisseder. Benim direnmek için rapçi kimliğime yaslanmaya da ihtiyacım yok. Çok küçük yaşta babam önüme Aziz Nesin’in kitaplarını koydu. Uzun zamandır neyin ne olduğunu biliyorum.

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ERDAL GÜNEY: SANAT YAPISI GEREĞİ ÖRGÜTLÜDÜR

Geçmişten günümüze ve demokratik anlamda bir şeyler değişmediği sürece gelecekte de sanat üzerine kurulan baskı mekanizmaları var olmaya devam edecektir. Baskıları sadece siyasal anlamda ele almamak gerekir. Hukuki, ekonomik ve popüler kültür üzerinden sanatla ilişkilenen lümpen kitle davranışları açısından da üretilen baskılara şahit oluyoruz. Sanat üzerine baskılarla sanat emekçilerine yönelik baskıları farklı bağlamlarda ele almak gerekir düşüncesindeyim.