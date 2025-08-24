Halksız demokrasi

Türkiye için en kara aylardan biri olarak geçecek Ağustos bitmek bilmedi. Rezilliğin bini bir para. Çıkarı için parti değiştiren belediye başkanları, alamadıkları belediyeye çökmeye çalışan iktidar, yargıda parayla iş bitiren AKP’liler, bunlara destek olan mafya, medyada ahlak dersi veren satılmış kalemlerin ilişkileri, suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan isme “dava arkadaşım” diyen Devlet Bahçeli. Kamu işçisinin yasaklanan grevi ardından Türk İş ve Hak İş’in ortak kumpası. Emekçiyi satmak için sırasını bekleyen Memur Sen.

Çürümüş, kokuşmuş bir düzen. Devlet demeye bin şahidin bile yetmeyeceği ilişki ağları.

Tüm bunlar yaşanırken bir başka komedi daha var ki sormayın gitsin. Sanki başka bir ülkenin cumhurbaşkanıymış gibi davranan Erdoğan, her gün televizyonlara çıkıp Türkiye’nin nasıl güçlendiğini anlatıp, partisinin nasıl güçlendiğinden bahsediyor. Daha düne kadar en yakınında olan isim cezaevinde yatan bir iş insanına 2 milyon dolar karşılığında özgürlük vaat edenin o partinin yöneticisi olduğunu saklamaya çalışıyor.

Belli ki Erdoğan kontrolü kaybetti. Hatta Bahçeli de kontrolü kaybetti. Aşağıda onlarca tek adam kafasına göre takılıp küpünü doldurmakla meşgul. Erdoğan ve Bahçeli’ye ihtiyaç duydukları için de onların söylemini kabul etmiş görünüyorlar. Dünyadaki tüm otoriter, tek adam yönetimlerde ne olmuşsa Türkiye’de aynısı oluyor. Kutsallar semboller altında yozlaşma, yolsuzluk, çürüme. Bu kutsala barış gibi kavramları da eklemek mümkün.

***

NE YAŞANDIĞININ HERKES FARKINDA

İktidar cenahında yaşanan rezilliği, beceriksizliği, yozlaşmayı görmemek imkânsız. Yurttaş da bunun farkında. O yüzden Cumhur İttifakı’na ve onun politikalarına destek her geçen gün azalıyor. Bununla birlikte iktidar cenahı bu erimeyi çok önemser bir davranış işçinde değil. Tam tersi “böyle de gider” havasında. İktidarın bu vurdumduymaz havası ister istemez insanın aklına farklı fikirler de sokuyor. Aklıma gelen ihtimallerin ilk üçünü sıralamakla başlayayım.

1- Halksız bir rejim:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi beklendiği gibi halkı tüm yönetim mekanizmalarından uzaklaştıran Meclis’i işlevsiz hale getiren bir sonuç üretti. Ama öyle ya da böyle eşit olmayan olanaklarla da olsa üç dört yılda bir sandık halkın önüne geliyordu. Halk son sözü söyleyecek noktadaydı. Ama iktidarın son aylarda sanki hiç sandık konmayacakmış gibi politika izliyor. Halkı ikna etmek gönlünü almak gibi bir dertleri yok. Sandığı getirmemek ya da ertelemek akılarında bir ihtimal olarak duruyor olabilir.

2- Muhalefeti devre dışı bırakmak:

Muhalefeti devre dışı bırakmak: Muhalefet partilerine ve liderlerine uygulayacağı baskıyla seçime sokmamak ya da zayıflatarak sokmak. Karşısına yenebileceği aday çıkana kadar oyunun kurallarını değiştirmeyi bir ihtimal olarak cepte tutukları Ekrem İmamoğlu vakasından belli. Mutlaka portföylerinde devreye sokacakları başlık olarak duruyordur. Ama ne kadar ilerletecekleri o günün koşullarına bağlı. Bir de buna muhalefeti bölmek eklenebilir. Özellikle Kürt seçmeni üzerinden bir beklentileri oldukları çok açık.

3- Son aylarda atak yapmak:

Erdoğan’ın aklından geçen diğer ihtimal ise seçim tarihi yaklaştıkça atağa geçip halkı ikna etmek. Daha önce benzer vakalar yaşandı ve başarılı da oldu. Erdoğan, “Yine yaparım ve başarırım” diye düşünüyor olabilir.

***

SARAY’IN HESABINI HAYAT ZORLUYOR

Başta Ortadoğu üzerinden gelişen süreç olmak üzere birçok başlık iktidara halkın olmadığı daha doğrusu desteğine ihtiyaç duymadığı bir ara dönem hayalini çok güçlü şekilde kurmasına yardımcı oluyor. Kürt, Türk, Arap ittifakı diye başlayan, İsrail’in saldırganlığından güvenlik endişesi devşirip devam edilen süreç iktidar bloku için fırsat kapısı olarak orta yerde duruyor. Erdoğan ve Bahçeli hala siyaset sahnesindeyken bu olanağı tepe tepe kullanmak isteyecekleri çok açık. Ama önlerinde devasa bir engel var. Hayatın ilerlediği yön ve ülke koşulları yaşlı ve yıpranmış iki lidere (hadi buna Öcalan’ı da ekleyelim) yeniden bir oyun kuruculuk rolü vermekten çok uzak.

Ülkenin dinamik toplumsal kesimleri inatçı bir şekilde yüzünü üretime, aydınlanmaya ve özgürlüğe dönmüş durumda. Ortadoğu menşeli hiçbir planı destekleyecek bir durum yok. Üstelik inandırıcılığı olmayan, rıza üretmekte çok zorlanan liderlerin ülkeyi bu yöne sürüklemesi mümkün değil.

Tüm bu işitsel ve görsel tantananın dışına çıkılıp ülkeye yukarıdan bakıldığında yönetilemeyen, savrulan bir ülke gerçeği net şekilde görülecek. En yakınlarına söz geçirmeyen bir liderlik var.

Böyle bir yapının bir kez daha ülkenin yönüne karar vermesi Trump tam destek verse bile mümkün olmaz. Ancak muhalefetin yanlış hamleleri bu seçeneği gerçek kılar.

Halk devre dışı bırakılmak istendiğinin farkında. Sürekli itiraz ve arayış içinde.

Muhalefet sıkıştırıldığı alandan halkın çağrısına eşlik etme becerisini gösterme yeteneği bugün itibariyle sürecin anahtarı durumunda.