Halktan çekinip gizlice özelleştiriyorlar

Yusuf Tuna Koç

AKP iktidarının 24 yıldır istikrarlı olarak sürdürdüğü belki tek politika ekonominin neoliberal kurallar çerçevesinde sermayenin kar hırsına kurban edilmesi.

İktidarın daha ilk maliye bakanı Kemal Unakıtan “babalar gibi sattık”, “sat sat bitmiyorlar” diye övünürken, gelinen noktada Türkiye hem üretmeyen hem de refahın yalnızca sermaye sınıfının elinde kaldığı korkunç bir toplumsal bunalımın içerisine sürüklendi. Bu yüzden artık övüne övüne değil, çekine çekine özelleştiriyorlar.

Bugün ise gündemde köprü ve otoyolların özelleştirilmesi var. Halkın tepkisinden çekinerek bir nevi “gizli özelleştirme” ile girişilen bu yeni satış için kimileri seçim yatırımı, kimileri ise sermayenin gönlünü hoş tutma hamlesi yorumlarını yapıyor. Sebebi ne olursa olsun gerçekleşen ise 85 milyonun vergileri ile yapılan köprü ve otoyolların gelirlerinin kırdırılarak el altından 3-5 kuruşa özel sermayeye satılması. Dahası, özel şirketler eline geçtikten sonra halkın el mecbur kullanmaya devam edeceği bu köprü ve otoyolların fiyatlandırılmasının da kontrolden çıkacağı gerçeği de ortada. Eğer bu gelir satışı gerçekleşirse, kamu malları üzerinden 1’e 10 koyma heveslisi şirketlerin kar hırsıyla yapacağı fiyatlandırma yalnızca köprüyü kullanan tekil tekil yurttaşları değil, otobüs ve lojistik firmalarını da etkileyecek, gıda enflasyonuna yeni bir bindirmeye dahi sebebiyet verebilir.

Bu gizli halk düşmanı özelleştirme planını, iktisatçı Aziz Konukman ve gazeteci Çiğdem Toker ile konuştuk.

***

AZİZ KONUKMAN İLE SÖYLEŞİ

KÖPRÜ VE OTOYOL ÖZELLEŞTİRMESİ KAMU DEĞİL SERMAYE YARARI İÇİN

"Bir diğer önemli nokta şu: Bazı KİT’ler Varlık Fonu’na devredildi. Ancak bu devredilme, onların KİT statüsünü ortadan kaldırmıyor. Çünkü 233 sayılı KHK’ya tabi olmaya devam ediyorlar. Yani Özelleştirme İdaresi portföyünden çıkıp Varlık Fonu’na geçmiş olmaları, kamusal niteliklerini hukuken değiştirmiyor."

***

ÇİĞDEM TOKER İLE SÖYLEŞİ

ÖZELLEŞTİRMELER SERMAYEYİ MOTİVE ETME ÇABASI

Rakamsal bir büyüklük vermek şimdiden kolay değil. Ancak özel sektörün bu ölçekte bir işe yüksek kâr motivasyonu olmaksızın girmeyeceğinden eminiz. Şu an kamuya, Hazineye düzenli gelir sağlayan bir kamu hizmeti iktidara toplu para karşılığında kısa dönem ihtiyacı için devredilmiş olacaktır. Bu birinci husus. İkincisi geçiş ücretinden artış vatandaşın refahını olumsuz etkileyici bir etken. Üçüncüsü, büyük olasılıkla şirketlere birtakım vergi avantajları sağlanacaktır.