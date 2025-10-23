Halterde itibar yerlerde: Adaylık bile kabul edilmiyor

Türkiye Halter Federasyonu (THF), uluslararası arenada bir kez daha ağır bir itibar kaybı yaşadı. Geçen yıl Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) tarafından aday gösterme hakkı elinden alınan THF, bu kez Avrupa Halter Federasyonu (EWF) seçimlerinde duvara çarptı. Üstelik dosya, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) kadar gitti sonuç yine hüsran oldu.

EWF, 2023’te tüzüğünde yaptığı değişiklikle, son bir olimpiyat döngüsünde dört ya da daha fazla doping ihlali bulunan ülkelerin yöneticilerine adaylık kapısını kapatmıştı. Bu düzenleme, Türkiye’yi doğrudan etkiledi. Uluslararası Test Ajansı’nın (ITA) raporuna göre 2022-2024 arasında en az yedi doping ihlali tespit edilen Türkiye Halter Federasyonu’nun önerdiği isimler seçim listesine alınmadı.

TEMİZ SPOR VURGUSU

THF’nin aday listesi şu şekildeydi: Hasan Akkuş-EWF Başkanlığı, Bülent Işık-Sağlık Kurulu, Keziban Özel-Teknik Kurul, Kenan Erdağı-Antrenörlük ve Araştırma Kurulu, EWF Değerlendirme Kurulu, bu dört ismin tamamını veto etti. Karara itiraz eden Türkiye Halter Federasyonu ve aday gösterilen isimler, birlikte CAS’a başvurdu. Ancak CAS, “EWF kararının hukuka uygun olduğu” sonucuna vardı ve başvuruyu reddetti.

Mahkeme kararının tam başlığı da CAS sitesinde yer aldı. CAS, kararında EWF’nin uygulamasının “orantılı, meşru ve hukuki” olduğuna hükmetti. Mahkeme, “doping cezalarının işlendiği tarihin değil, yaptırımın kesinleştiği tarihin esas alınması gerektiğini” belirterek Türkiye’nin savunmasını reddetti. Ayrıca, söz konusu düzenlemenin bir “ceza” değil, “idari uygunluk kuralı” olduğunu bu nedenle geriye yürütülmesinin hukuka aykırı olmadığını vurguladı. Kararda şu tespit dikkat çekti: “Dopingle mücadele politikalarının uygulanması, demokratik temsil ilkesinden önce gelir. Temiz spor, tüm federatif yapıların üzerinde bir ilkedir.”

AKKUŞ İSTİFA ETMİŞTİ

Türk halterinde doping skandallarının patlak verdiği 2013’te federasyon başkanlığından istifa etmek zorunda kalan, 2021’de başkanlığa geri dönen Akkuş’un, her defasında uluslararası kurullarda yeniden sahneye çıkarılmaya çalışılması, spor camiasında tepkilere neden oluyor. Akkuş’un geçmişte CAS kararlarına da yansıyan “resmi belgelerin metaverisini değiştirme” ve “doping cezası almış sporcuları koruma girişimleri” gibi iddialarına rağmen, hem federasyon hem de bakanlık nezdinde hâlâ destek görüyor.