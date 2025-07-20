Hamide Rencüzoğulları: Hedef Güney Suriye’nin İsrail’e Teslimi

Yusuf Tuna Koç

Suriye’de geçtiğimiz yılın son günlerinde Türkiye ve İsrail’in desteklediği cihatçı grupların Esad yönetimini düşürmesinin ardından ülkedeki değişim kan ve gözyaşı ile sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda cihatçı çetelerin Alevi yerleşimlerinde yaptığı katliamlar hafızalarda tazeyken, bu hafta da Dürzilerin yoğunluklu olarak yaşadığı Süveyda kentinde önce Colani yönetimi ardından silahlı Sünni gruplar saldırılarda bulundu. Yaşanan mezhep çatışmalarının arka planında, Suriye’nin güneyi boyunca ilerleyen İsrail kendisine Dürziler üzerinden meşruiyet sağlamaya çalışıyor. ABD ise kuzeyde SDG’ye yönelik politik desteğini çekerken, başta Türkiye ve İsrail’in ülkenin kuzeyi ve sahil bölgesine yönelik tahayyülleri de giderek daha fazla konuşuluyor.

İçeride yürütülen yeni barış süreci, Kuzey Suriye ve Kuzey Irak’tan bahsedilmeden konuşulmazken, Erdoğan-Bahçeli ittifakı Türk-Kürt-Arap ümmet ittifakı paradigmasıyla bölgesel nüfuz arzusuna meşruiyet yaratma çabasında.

Sıcak gelişmelerin birbirini takip ettiği Suriye’de yaşananları, ülkenin siyasal geleceğini ve Türkiye gündemiyle kesişimlerini araştırmacı Hamide Rencüzoğulları ile konuştuk.

Bu hafta Dürziler, Şam Yönetimi, Arap Aşiretleri ve İsrail arasında çatışmalar sürüyor. Siz bu süreci nasıl görüyorsunuz, gerilimler nasıl çatışmaya dönüştü?

Hamide Rencüzaroğulları: Dürziler Suriye’nin güneyinde hâlâ silah bırakmayan bir grup ve başından beri İsraillilerin desteğine sahipler. Alevi katliamlarının ardından birileri güney bölgesinin hareketlenmesine karar verdi diye düşünüyorum, Colani kendi kendine böyle bir irade koyabilecek liderliğe sahip değil, bir rejimi yok. Bunun arkasında İsrail’in güneydeki tampon stratejisinin olduğunu, bu stratejinin hayata geçirilebilmesi için bu saldırıları planlamadıysa da göz yumduğunu düşünüyorum. İsrail Dürzilerin savunma hattı tamamen kırılmadan Şam’ı bombaladı evet ancak Savunma Bakanlığının kapısını da bombaladı. Yerel kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre bu saldırının istihbaratını da öncesinde Türkiye’ye verdi, Türkiye de HTŞ’ye verdi. Ancak İsrail soykırım çağrısı yaparak Dürzilere saldırı için yola çıkan aşiretleri değil, geri çekilme kararı alan Şam güçlerini vurdu. Dolayısıyla hedef ülkenin güneyinde bir tampon bölgesi kurulabilmesi. İsrail’in sözde girişimleri sonucunda mutabakata varıldığı, anlaşma sağlandığı ve HTŞ’lilerin Süveyda’dan çekildiği haberlerinden hemen sonra maalesef Arap aşiretleri İsrail yanlısı oldukları sebebiyle Dürzilere yönelik saldırıya geçtiler. Ağır bir saldırı yaşanıyor, katliamlar var ve tüm bölgesel güçler gibi İsrail de aynı Alevi katliamında olduğu gibi burada da yalnızca seyretmekle yetiniyor.

KIYI BÖLGESİ HENÜZ PAYLAŞILMADI

HTŞ Şam’a Türkiye ve İsrail’in desteği ile geldi, geçen ayların ardından ise bugünkü duruma geldik, hâlâ ülkede sular durulabilmiş değil. Şimdi ise İsrail’in güney tamponu için bu çatışmaları tetiklediğini söylüyorsunuz. Peki önümüzdeki dönemde İsrail’in stratejileri çerçevesinde farklı olasılıklar gündeme gelebilir mi yeni çatışmalara tanık olur muyuz?

İsrail’in Suriye’ye dönük stratejisi merkezi bütünlüklü bir devlet değil, federatif ve kontrol edilebilir bir yeni Suriye ve zaten bölge ülkelerinin de bunda mutabık olduğu ortaya çıktı ki Trump’ın projesiydi bu. Fakat İsrail’in sahil bölgesinde gözü olmasına rağmen esas hedefi Suriye’de işgal ettiği stratejik noktalarda kalıcı olmak ve Davut koridoru adını verdiği Güney Suriye’de Fırat nehrine kadar bir koridoru uluslararası düzeyde kabul edilebilir biçimde hükmü altına almak, yani işgali kalıcılaştırmak. Davut koridoru Fırat nehrine kadar uzanan bir koridordur, yol üstünde Süveyda var, biraz ilerisinde Dera var. Şu anda Dürziler üstünden Süveyda’nın savunması adı altında İsrail’in yerleşmesinin meşruiyeti sağlanır sağlanmaz benzerinin Dera’da gerçekleşeceğini düşünüyorum çünkü hat boyunca Davut koridorunu hayata geçirmek için hızlı hareket etmeye başladı İsrail ve şu anda hedefine ulaşmaya dünden daha yakın. Ancak sahil bölgesinde Türkiye’nin de gözü var. Bu bölgede akan Alevi kanı yeterli gelmemiş olmalı ki hâlâ stratejik paylaşımı üzerine konuşulmuyor. Sahil bölgesinde ayrıca Rusya varlığı da sürüyor, konuşlandıkları üs katliamların ortasında olan bir bölgede yer alıyor. Dolayısıyla güney koridoru İsrail’in asıl hedefi olsa da su havzasını da kalıcı olarak tutmak isteğindeler. Stratejik bir tepe olan Cebel-i Şeyh, İsraillilerin söylediği şekliyle Hermon dağının tamamen İsrail üssü haline gelmesi isteniyor. Suriye’de güçlü bir merkezî hükümet istemediklerini de biliyoruz, bu hükümet kendi getirdikleri HTŞ de olsa.

ÜMMETÇİLİK PAYLAŞIMIN BAHANESİ

Siz de Türkiye’nin Suriye üzerindeki planlarından bahsettiniz. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan Irak ve Suriye’nin kuzeyinde Türk-Kürt-Arap birliği üzerinden ümmetçi bir tahayyülden bahsetti. Bugün Suriye’de İsrail odaklı gelişmeler gelecekte Türkiye’de yürüyen süreci etkileyebilir mi?

İsrail’in karşısında söylem dışında duruş gösterebilecek hiçbir bölgesel güç yok. Türkiye yalnızca söylem düzeyinde amaçlarına ulaşmak için ümmetçilik ve İsrail karşıtlığından bahsediyor. Türkiye Kuzey Suriye’yi elinde tutmaya odaklanmış, bir paylaşım yapılmış. Kıyı bölgelerinde gözü var ancak Türkiye’nin Suriye üzerindeki stratejisi şu an “Sünnilerin hamiliği” üzerine kurulu. Fakat bu hamilik nüfusun yüzde 80’i olan Sünnilerin tamamını kastetmiyor, IŞİD’cileri kapsıyor. Dolayısıyla Sünni hamiliği parçalanmış bir Suriye’de bir bölgenin kontrolünün Türkiye’ye verilmesi anlamına geliyor, bu anlamda ittifak halindeler. İsrail karşıtı söylem yalnızca Sünni toplumu konsolide etme amacı taşıyor, bunun ötesinde İsrail ile müttefikliği devam ederken aslında İslam dünyasına şöyle bir mesaj vermiş oluyor; Biz Yahudi yayılmacılığına karşı Müslüman kardeşlerimizin yanında saf tutuyoruz. Bu tamamen taktiksel, İsrail de Türkiye de Suriye’nin yeniden dizaynı konusunda anlaşmış durumda, Türkiye için bir İsrail tehdidi söz konusu değil. Bahsettiğiniz Türk-Kürt ittifakı İslam ittifakı, yani ümmetçilik üzerinden birlik olarak seslendiriliyor ki bu da Suriye’de AKP’nin kurgusunu tamamlayan ve bunu destekleyen bir müzakere sürecinin itirafıdır.