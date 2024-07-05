Hamilelik sebebiyle fesih kötü niyetlidir

14 haftalık hamileyim. Hamile olduğum için işyerim beni işten çıkartmak için baskı yapıp küçük düşürücü davranışlarda bulunuyor.15 günlük raporluydum ama rapor almamı problem yapıyorlar. Raporluyken işten çıkartılabilir miyim? Çıkartıldığım takdirde sadece tazminat ve kıdem hakkımı mı ödeyecekler?

Öncelikle belirtmeliyiz ki hamilelik işten çıkartma konusunda geçerli bir neden değildir. Raporlu bir çalışanın işten çıkarılması konusunda bir engel yok ancak bu nedenle yapılan fesih rapor bitimi tarihinden sonra geçerlilik kazanır. İşten hamilelik sebebiyle çıkartıldığınızı kanıtlamak koşuluyla işverenden kıdem ve ihbar tazminatına ek olarak KÖTÜ NİYET tazminatı talep edebilirsiniz. Şayet işyeriniz 30 ve daha fazla personel mevcuduna sahip bir işyeri ise ve işyerindeki kıdeminiz 6 aydan fazla ise İŞE İADE davası açabilirsiniz.

USTABAŞILIK ÜCRETİM ÖDENMİYOR

8 senedir bir fabrikada çalışıyorum. İki senedir ustabaşılık yapıyorum ek olarak hiç fark almadım bordromda hala operatör yazıyor. Ustabaşı olarak çalıştırıldığım için işverene ihbar çekip tazminatımı alabilir miyim?

Esas itibarı ile fiilen çalıştırıldığınız pozisyonun karşılığı olan ücretin tarafınıza ödenmemesi sizin bakımınızdan haklı fesih nedeni oluşturabilir. Ancak böyle bir durumda muhtemelen işveren göndereceğiniz ihtarnamenin ardından size hemen tazminatınızı ödemeyecektir. Yani konu davalık olabilir. Bu durumda da sizin ustabaşılık yaptığınızı kanıtlamanız ve fark ücreti alamadığınız gibi konuları kanıtlamanız gerekecektir. Dolayısı ile 8 senelik emeğinizi riske etmemek için bir avukata danışarak birlikte hareket etmeniz sağlıklı sonuç almanızı sağlayacaktır. Bilindiği gibi iş mahkemelerinde açılacak davaların öncesinde arabuluculuk müessesini işletmek gerekiyor.

İŞVEREN İSTEDİĞİM TARİHTE İZİN KULLANDIRMIYOR

Çalıştığım şirket “Yıllık iznimi biz ne zaman istersek o zaman kullanırsın” diyor. Ben de bu yüzden ayrılmak istiyorum. Bu konuyu şikâyet edebileceğim bir kurum veya kuruluş var mı? İsten nizami bir şekilde ayrılırsam işveren bana yıllık iznimi çift mesai olarak ödemek zorunda mı? Yoksa sadece 14 günlük paramı mı vermek zorunda?

İşçinin izin kullanma dönemi işe giriş tarihi ile bağlantılıdır. Bununla birlikte işverenin yönetim hakkı çerçevesinde işveren işçiden gelecek izin kullanma tarihi talebine her koşulda uymak zorunda değildir. Yani işveren işçinin izin kullanma dönemini işin aksamasına neden olmayacak şekilde belirleyebilir. Ancak bunu yaparken iyi niyet kuralları çerçevesinde davranmalıdır. Sizin izin kullanma tarihinize işveren uymadı diye işten ayrılma isteğiniz ve bunu şikâyet konusu yapmanız ne ölçüde kabul görecektir tartışılabilir, buna karşın yine de şikâyette bulunmak istiyorsanız İşçi-İşveren ilişkileri uyuşmazlıkları ile ilgili şikâyet makamı İşyerinizin bağlı bulunduğu Türkiye İş Kurumu şubesidir. İzin kullanmadan işten ayrılırsanız kullanmadığınız iznin ücreti normal ücret üzerinden ödenir. Yani sizin deyiminizle “çift mesai” ödenmez.