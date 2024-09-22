Hangi ülkede yaşıyorsunuz?

Ali Yıldız - Araştırmacı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir süredir Kasım 2025 için erken seçim çağrısını yeniliyor. Bunu da Meclis’ten erken seçim kararı alarak, Erdoğan’ın aday olmasının önündeki engelleri de kaldırarak gerçekleştireceğini açıklıyor.

Erdoğan’ı “er meydanına” çağıran bir popülist meydana okuma oyunu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise, “Bakıldığında hukuksuz bir durum ama biz Tayyip Erdoğan’ın rakip olmasından çekinmiyoruz” sözleriyle bunu ortaya koyuyor.

Sanılır ki CHP’nin görevi, Tayyip Erdoğan’ı iktidarda tutmak! Önceki seçimde de benzer şekilde “hukuksuz ama” denilerek, Erdoğan’ın anayasaya aykırı olarak 3. kez aday olması karşısında da benzer şekilde karşı çıkılmamıştı. Şimdi Erdoğan’ın aday olabilmesinin tek yolu kaldı, o da Meclis’in erken seçim kararı alması. O görevi de Özgür Özel üstleniyor!

AYNI NAKARAT

Bunca şeyden sonra, CHP yöneticilerine en azından -en hafif tabiriyle- “Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz?” diye sormak geliyor insanın içinden.

Daha dün Erdoğan hileli seçimle “atı alan Üsküdar’ı geçti” derken ne yaptınız? YSK mühürsüz oyları sayarken ya da… Hileye ve hukuksuzluğa boyun eğerek ülkeyi teslim ettikten sonra, şimdi tüm yetkileri elinde tutmaya devam eden bir iktidara yeni bir oyun alanı açmak hangi aklın ürünüdür!

Yarın, Erdoğan bir kez daha YSK marifetiyle ya da başka baskı yollarıyla seçimi kazandığını ilan ettiğinde ne yapacaksınız, centilmenliğe mi davet edeceksiniz?

Valisi, polisi, müftüsü hep birlikte sahaya çıkarak; ülkenin bütün kaynaklarını kendileri için seferber edecekleri bir seçimde; artık kimin oy kullandığının dahi belirsizleştiği bir oyunun sonucunda, YSK’nın da marifetleriyle ülkenin kaderinin çalınmasına nasıl engel olacaksınız?

Bu soruların yanıtının kocaman bir hiç olduğunu herkes biliyor artık!

Ama ona rağmen, bu şekilde kendilerinin ilk seçimde sandıktan birinci çıkacağı yanılsaması üzerine kurulu bir siyaset oyunu sürdürüyorlar. Bu oyun kimin aday olacağı üzerinden başlayan tartışmalar, adaylar arasındaki tuhaf gerilimler ve jestlerle süslenmiş bir trajedi olarak sürdürülüyor!

ÇIKIŞ NEREDE?

Asıl önemlisi bütün bunları yapmayı, bütün bir halkın kaderi hakkında bu şekilde karar almayı kendilerinde hak görüyorlar!

Bu da siyasetin uzun zamandır parlamenter alan içinde bir elitler arası ilişkiye sıkışmış olmasından ileri geliyor. Bunu sarsabilecek bir güç odağı olmaksızın, durumun değişmesi de mümkün görünmüyor.

Böyle bir güç odağı ise şimdi her yerde sürüp giden direnişlerin, parçalı ve kendi hak talepleriyle sınırlı kendiliğinden mücadeleleri üzerinden kurulamıyor.

Bu sınırlarda kaldığında bir süre sonra bunların sistem tarafından manipüle edilmesi ya da kontrol altına alınması da mümkün oluyor.

O yüzden şimdi ülkede açlık ve yoklukla boğuşan milyonların, hakları için direnenlerin tüm bir toplumun çıkarının bu rejimden kurtulmakta olduğunu ortaya koyacak bir politikanın birleştiriciliğinde yükselecek bir muhalefete ihtiyaç var. Yoksa şimdi biraz da CHP’nin ve diğerlerinin de katkısıyla, çürümüş tek adam rejimini meşrulaştırarak onun içindeki kimi hak talepleriyle sınırlı bir muhalefetle gidilebilecek pek bir yol kalmadı.

Türkiye’nin bu çoklu krizinden çıkışının, sadece basit bir iktidar değişimi ile mümkün olmadığı, her biri devrim niteliğinde köklü dönüşümlerle ancak inşa edilebilecek bir yeniden kuruluşa ihtiyaç olduğu da ortada. Eğer tarikat ve cemaatlerin başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere tüm toplumu boğduğu karanlık dağıtılacaksa; ülkenin dört bir yanını işgal eden şirketlerin ve emperyalist tekellerin kanlı pençeleri sökülüp atılacaksa; eğitimden sağlığa tüm haklar geri kazanılacak ve satılan kamu varlıkları geri alınacaksa… 21 yıldır ülkenin kaynaklarına el koyarak, her şeyi istedikleri gibi satıp savarak kendilerine kirli imparatorluk kuranlardan hesap sorulacaksa bunun yolu böyle bir toplumsal muhalefet gücünün kurulmasından geçecek. Başka bir yolu yok…