Hapishane bayramı kutlu olsun

Bugün (5 Haziran) arife günü itibarıyla başlayan Kurban Bayramı 9 Haziran Pazartesi gününe kadar sürüyor. Eski Türkiye’de böylesi uzun tatiller öncesi turizm bölgelerine doğru bir akın başlardı. Bizler de bu konularda “bayram haberleri” yapardık.

Şimdi “Yeni Türkiye” dönemindeyiz. Bayramlar ile irtibatlı toplanma yerleri de değişti:

Hapishaneler öne çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne karşı başlatılan “Büyük Taarruz” durmaksızın sürüyor. Büyük Taarruz İBB ile sınırlı değil. İlçeleri de kapsayarak genişliyor.

Büyük Taarruzun başkomutanı olarak Tayyip Erdoğan’ı “kazanan” sıfatıyla tebrik edenlerin yanında onun tam bir “demokrat, barış ve kardeşlik abidesi”(!) görenlerin sayısı da az değil…

Zaten kendisi de şahsını öyle görüyor.

Mayıs ayının son haftası verdiği bir demeçte bunu ifade etti:

-Kardeşlik hukukunu daima yücelteceğiz!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bütün İstanbul ilan panolarını yasakladıktan sonra kendi reklamlarıyla donatırken de aynı çizgide yürümeyi ihmal etmedi:

-Adımız kardeşlik soyadımız Türkiye!

Ne güzel bir paylaşım, insan paylaşmaya doyamıyor. Herkesi hapishaneye tık sonra gelsin kardeşlik, birlik, beraberlik, sevgi, saygı, barış, huzur, şeker, harçlık, bahşiş ve daha bir dolu güzel şey!

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Soyadımız Türkiye deyince akla Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer geliyor. Patenti hapisteki başkana ait olduğu konusunda görsellerin daha mürekkebi kurumadı da…

Tayyip Erdoğan hapishane konusunda bir hayli tecrübelidir. İnsan Hakları Derneği (İHD), o hapisteyken “İfade vermek değil, ifade etmek istiyoruz” diye büyük ilan panoları yapmışlar, düzenli solcu mağdurlar arasına Erdoğan’ı da yerleştirmişlerdi.

Erdoğan da bu jestin altında kalmamış hapisten çıkıp da güç sahibi olunca onları hapse atarak borcunu ödemişti.

Ancak hapisliğin ekmeğini uzun süre yemişti. Bu mağduriyet makamı şarkısı hâlâ liste başı olarak çalınmaya devam ediyor:

-Bizim Reis çok çile çekti!

-Nasıl?

-Pınarhisar cezaevinde tam 120 gün hapis yattı!

-Ne diyorsun?

-Evet abi, Pınarhisar zindanları…

-Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala 7 yıldır hapisteler.

-Evet, ama Reis çok çile çekti!

Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Selahattin Demirtaş ile aynı hücreyi paylaşıyor Edirne’de… Seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıp yerlerine kayyum atanması Kürtlerle başladı. Fazlaca önemsenmedi!

Valla böyle giderse bu iş İstanbul’a kadar gelir.

Yok artık o kadar da değil!

Var artık o kadar, olduğunu yaşayarak gördük.

Bu bayramı da hapiste geçirecek siyasilere ait küçük bir hafıza taraması yapınca (kıdem sırasına göre) akla hemen şu isimler geliyor:

Osman Kavala, HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler!

Sonra Erdoğan’ın “kâbusu” İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün.

Saydıklarım CHP’li belediye başkanları… Bir de CHP dışı olanlar var. Yüksel Direnişinin efsane ismi Nuriye Gülmen, Adli Tıp Kurumu tarafından sahte olduğu tespit edilmiş dokümanla tam dört yıldır Silivri’de…

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Gezi Parkı Direnişi Davası nedeniyle içerde olan Tayfun Kahraman, Şeraffettin Can Atalay, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman.

EMEP’in bir önceki Genel Başkanı Ercüment Akdeniz de bu bayramı içerde kutlayacak olan değerlerimiz arasında bulunuyor. Uzun bir yazı oldu… Konu cezaevleri olunca haliyle böyle bir durum ortaya çıkıyor. Özgürlük vadederek iktidara gelen AKP, 2002 yılında cezaevlerinde 60 bin kişi bulunan bir ülke devralmıştı. 2025 yılında 23 yıllık iktidarı sonunda 409 bin 617 kişinin hapiste olduğu bir Türkiye’yi inşa etti!

Ülkemiz artık büyük bir “açık hapishane” görünümü arz ediyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz:

-Hapishane bayramı kutlu olsun!