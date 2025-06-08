Hapsetme Devleti ve Kentsel Mekânın Askerileştirilmesi

Cihan Uzunçarşılı Baysal - Araştırmacı

Dünya üzerindeki cezaevleri hakkında bilgi ve data toplayan bir platform olan Prison-Insider 2024 raporuna göre, Türkiye, 303.725 kişiyle tüm Avrupa Konseyi üyeleri arasında en fazla cezaevi nüfusuna ve en yüksek hapsetme oranına sahip ülkedir. Bu nüfusun yüzde 10’undan fazlasını, sözünü sakınmayan iktidar muhalifleri, aktivistler, siyasi rakipler, avukatlar, basın mensupları ve Kürt hak savunucuları oluşturmaktadır. 1 World Prison Brief’e göre de 2000 senesinde 49.512 olan cezaevi nüfusu 2020’lere doğru –ki AKP iktidarları dönemidir–katlanarak artmış ve Mayıs 2025 itibariyle 409.617 olmuştur.

Türkiye, ABD, Çin, Brezilya, Hindistan ve Rusya’nın ardından dünyada en fazla insanın cezaevinde olduğu altıncı ülkedir.2 Güçler Ayrılığı ve Hukuk Devleti sisteminden dinci, anti-laik, faşizan bir otokrasiye savrulan Türkiye’yi “Hapsetme Devleti” olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Cezaevi inşaat şirketleri, yemek ve ulaşım firmaları, kantin işletmecileri, sağlık hizmetleri tedarikçileri, gözetim-denetim teknolojileri şirketleri, temizlik hizmetleri, asker/polis/gardiyan güvenlik güçleri, memurlar, hizmetliler, tutuklu emeği sömürüsü ve sıralayamadığımız birçok hizmet sağlayıcısıyla başlıbaşına bir sanayi olan “Cezaevi Endüstrisi Kompleksi”, neoliberal düzenle uyum içinde, hem Hapsetme Devleti tarafından beslenmekte hem de onu beslemektedir. Burada yandaş sermayeye açılan rant kapıları gözden kaçırılmamalıdır.

Emekliden öğrenciye, öğretmene, tarım emekçisinden fabrika işçisine, depremzededen TOKİ mağduruna, afet dönüşümü-rezerv alan gaspından kadın /bebek/çocuk/ emekçi cinayetlerine, kayyım siyasetinden haksız hukuksuz gözaltı ve tutuklamalara, yargının siyasallaşmasından polis şiddetine ve diğer hak ihlallerine uzanan geniş bir yelpazeden Türkiye uzun zamandır ayakta. Gezi’den bu yana kitleler ilk kez bu kadar hareketli. Sokak, Meclis’in dört duvarına sıkışmış siyaseti alaşağı etmekle kalmadı ana muhalefeti de hizaya çekti. İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin polis barikatlarını aşarak Saraçhane’ye akmalarıyla korku duvarı yıkıldı. Cumartesi Anneleri, nasıl ki her hafta temellük ettikleri Galatasaray Meydanını hak ve özgürlükler meydanı olarak yeniden dizayn ettilerse, polis şiddetine karşı inatla Saraçhane’de tutulan nöbetler de Saraçhane’yi bir demokrasi meydanına dönüştürdü. Tüm meydanlar, kentsel kamusal alanlar artık Saraçhane’ye çıkmaktadır. Her mecradan hak ihlalleri ve toplumsal sorunlar meydanlardan seslendirildikçe siyasallaşmakta, kitleselleşmekte ve toplumun gözünde meşruiyet kazanmakta, yan yana duranlar güçlerinin farkına varmakta. Bahçeli’nin “CHP yöneticileri Saraçhane’den çıkıp Ankara yolunda gitmelidir” tavsiyesi siyaseti yeniden Meclis çatısı altına sıkıştırmak değilse nedir! İktidar korkuyor. Korktukça da kentsel mekânları askerileştiriyor.

Hapsetme Devleti, içeride daha çok kişiyi tutmayı amaçlarken dışarıda da kontrolü, denetimi ve baskıyı elinden bırakmayarak iktidarını tahkim etmeye çalışmakta. Hapsetme siyasetinin kent yüzeyine yansımasını askerileşen kentsel kamusal alanlardan, barikatlardan, engellenen toplu ulaşımdan okuyabiliriz. Gezi’den bu yana daha görünür olan kentsel mekânların TOMA, akrep, güvenlik güçleri ve bariyerlerce istilasının ve sanki düşman güçleriymişler gibi savunmasız göstericilere karşı kullanılan biber gazı, tazyikli su, plastik mermi ve uygulanan polis şiddeti/işkencesinin şahikası 19 Mart ve ertesidir. Her türlü toplumsal talebi bir güvenlik, savaş meselesi olarak değerlendiren otokrasi, her çeşit muhalefeti terörle eşdeğer tutup, direnişçileri, muhalifleri terörist, düşman ilan etmektedir. Gezi ile agorafobiye yakalanan iktidarın Saraçhane ile fobisi nüksetmiştir.

İleri teknoloji harikası silah ve teçhizatlarıyla polis güçleri, kameralar, yüz tanıma sistemleri, dronlar… Kitleleri denetim, gözetim ve kontrol altına almak isteyen devletler artık “teknofil” devletler olmuştur. Nitekim, Milletvekili Ahmet Şık, Bakan Yerlikaya’ya protestolara katılan öğrencilerin fotoğrafları üzerinden yüz tanıma sistemlerinin kullanılıp kullanılmadığını sormuştur. Gelişmiş ülkelerin, sınırlarından içeri sızacak teröristleri önlemek için kapılarını çalan herkesi biyometrik vizelerden, mülakatlara, parmak izlerinden şüpheli listelerinin taranmasına kadar çeşit çeşit tedbirlerle ön-elemelerden geçirmeleri misali, yüksek teknoloji ürünü denetim ve gözetim aygıtları ve silahlarıyla donatılmış yönetimler de iktidarlarına itaatkârlığı tehdit edecek “düşmanlara!” karşı çeşitli denetim mekanizmaları geliştirmekteler. Cezaevlerinden rant devşiren yandaş sermaye hiç kuşkusuz gözetim/denetim teknolojilerinin rantını da kimselere kaptırmayacaktır, tıpkı ithal ettikleri biber gazları gibi!

Kentsel mekânın, kent sanki kuşatma altındaymışçasına askerileştirilerek çitlenmesiyle demokratik talepler, hak ihlalleri ve itirazların seslendirilmeleri engellenmeye çalışılmakta, kentsel peyzajın parçası haline gelen TOMA vb askerî araçlar ve güvenlikçiler ordusuyla kentliler üzerinde dolaylı baskı kurulmaktadır. Foucault’nun altını çizdiği gibi, teknoloji sistemleri ve yapay zekâ aygıtlarıyla bir panoptikona dönüşen kentte, denetleyen o bakış, size göz dikmiş bir bakış yeterlidir. Bu öyle bir bakış ki, gözetlenip gözetlenmediğinden emin olmasa bile onun ağırlığı altında her birey kendi kendisinin gözetmeni olacaktır. Tüm bu baskı ve şiddet siyasetine, hapsetme devletine karşı geri adım atmamak, gasp edilmeye çalışılan agoralarımızı doldurmaktan, temellük etmekten ve yan yana durmaktan vazgeçmemek kaybettiğimiz demokratik hak ve özgürlüklerimize kavuşma bileti. David Harvey’e kulak verirsek, “kamusal alanlara toplanan insanların müşterek gücü, diğer erişim yolları tıkandığı zaman, hâlâ en verimli başkaldırı aracı. Gerçekten önem arz eden Twitter ya da Facebook’taki duyarlı uğultu değil, sokaklar ve meydanlardaki insan bedenleri.”

1 Prison Insider: https://www.instagram.com/reel/DIJm2pgx3wv/?igsh=MTg5c2dxamxsemk2Zg==

2 World Prison Brief (WPB). https://www.prisonstudies.org/country/turkey