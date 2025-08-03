Hardal: Türk Rock müziğinin progresif patikası

Serkan Fırtına - Yazar-Dramaturg

Bazı gruplar vardır, kendileriyle aynı dönemde varolan müzikal akımlardan ayrı bir kulvarda yürürler. Türkiye’de 1970’lerin sonunda ortaya çıkan Hardal, Anadolu rock akımının izinden gitmek yerine, müzikal olarak doğrudan Batı’daki progresif rock geleneğine yaslanan müziğiyle bu ayrıksı yolun en özgün yürüyücülerinden biri oldu.

Hardal’ın temelleri 1976 yılında atıldı. Dönemin müziğine tutkuyla bağlı bir dinleyici, çevresindeki birkaç yetenekli müzisyene birlikte bir grup kurmaları yönünde cesaret verici sözler söylediğinde, bu çağrı karşılığını buldu. Erkin Koray’ın efsanevi Yeraltı Dörtlüsü grubunda çalmış üç müzisyen davulda Sedat Avcı, basgitarda Aydın Şencan ve gitarda Cahit Kukul bir araya geldi. Böylece enstrümantal kadro tamamlanmış oldu. Geriye yalnızca sesi taşıyacak bir vokalist kalmıştı. Bu eksikliği gidermek üzere, ses rengiyle dikkat çeken Şükrü Yüksel’e teklif götürüldü. Yüksel, teklifi kabul ederek Hardal’ın solisti oldu.

Grup, başlangıçta aralıklı olarak bir araya geliyor, beste fikirlerini paylaşıyor, müzikal yönelimlerini tartışıyordu. Ancak kısa sürede fark ettiler ki üzerinde çalıştıkları parçaların çoğu, melodik ve armonik zenginlik açısından klavye temelli dokular gerektiriyor. İşte bu noktada genç bir müzisyen olan Özkan Turgay’ın gruba katılması, Hardal’ın ses dünyasını derinleştiren önemli bir adım oldu.

Grubun ilk albümü Nasıl? Ne Zaman? 1978’de yayımlandı. Bu albüm, yalnızca Türkiye’de değil, o yıllarda progresif rock yapan herhangi bir grup için bile deneysel sayılabilecek kadar kişisel ve özgündü. Grubun şarkılarında senfonik yapı, felsefi sözler ve anlatısal bir bütünlük hissi öne çıkıyordu. “Zor”, “Bir Yağmur Masalı”, “Nasıl? Ne Zaman?” gibi parçalar, içsel bir sorgulamayı sesle düşünce arasında dolaştırıyordu. Bu albümün dikkat çeken yanlarından biri, Hardal’ın Anadolu rock’tan bilinçli olarak uzak durmasıydı. Ne bağlama vardı, ne halk ezgilerine doğrudan göndermeler. Ancak bu, Anadolu’dan bütünüyle koptukları anlamına gelmiyordu. Hardal, sözlerinde ve ruhunda bu toprakların insanına dair izler taşısa da, (Ömer Hayyam vb) müzikal olarak Pink Floyd, Camel ya da King Crimson gibi Batılı progresif grupların açtığı yoldan ilerleyen; ama bunu asla taklit etmeyen, kendi içsesiyle yoğuran bir anlayışa sahipti. Hardal, kelimenin tam anlamıyla bir progresif rock grubuydu. Ve bu özellikleriyle, Türkiye’de neredeyse tekil bir örnekti. Grubun ismi bile bu özgünlüğün işaretiydi Hardal. Hem yakıcı hem şifalı. Hem sıradan hem dikkat çekici. Sözlerde ise felsefi bir derinlik vardı. Bu tavır, onları yalnızca bir müzik grubu olmaktan çıkarıyor, düşünen bir kolektif haline getiriyordu.

Grup, görünür olmaktan kaçınmadı ama popülerleşme derdi de gütmedi. Yine de İzzet Öz’ün TRT’deki efsanevi programı Teleskop’ta “Zor” adlı parçalarıyla yer almaları, o dönem için çarpıcı bir adım oldu. Türkiye’de televizyon izleyicisinin alışık olmadığı bir müzik türüyle ekranda karşılaştığı ender anlardan biriydi bu. Hardal’ın “Nereden Nereye” şarkısına ait bir diğer TRT kaydıyla birlikte, yalnızca iki performans görüntüsü günümüze ulaşabildi. Bu iki kayıt dışında o döneme ait başka hiçbir belge bulunmuyor. Ayrıca grup, 26 Mayıs 1982’de İstanbul Teknik Üniversitesi’nde verdiği konser dışında başka bir konser vermedi. Bu da onları sahnede izleyebilmiş olanları, neredeyse ayrıcalıklı bir tanıklığa dönüştürüyor.

1983 yılında çıkan ikinci albüm Nereden Nereye! daha karanlık bir dönemden süzülüp gelen, darbe sonrası Türkiye’sine içten bir çığlıktı. Sedat Avcı’nın Erkin Koray’ın yanına yurtdışına gitmesinden dolayı davulda artık Zafer Oğuz yer alıyordu. Aydın Şencan’da Kanada’ya gitmişti. Gitmeden basgitar kayıtlarını tamamladığı için herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Hardal kalan üyeleri ile birlikte müzikal olarak kendi özünden sapmadan albümün kaydını tamamlar. Bu albüm, adeta hem Türkiye’nin ruh haline hem de grubun içsel sorgularına eşzamanlı bir bellek kaydıydı ve önceki albümden daha sertti.

Ülkenin ve müzik piyasasının koşulları, ikinci albümün ilk albüm kadar satmamasından kaynaklı ekonomik sıkıntılar. Grup üyelerinin her birinin kendi yollarına gitmeleri bir araya gelememeleri Hardal efsanesinin sonunu hazırlar ve grup dağılır.

1997 yılında davulda Zafer Oğuz, klavyelerde ve düzenlemelerde yine Özkan Turgay gitarlarda ise Alper Karamahmutoğlu ve vokalde Şükrü Yüksel kadrosuyla tamamlanan albüm 1999 yılında Yeniden Doğuş adıyla piyasaya sürülür.

Yeniden Doğuş albümü grubun yeni bir solukla müziğe geri dönüşünü temsil etti. Modern dokunuşlar barındıran bu albümde, Leyla” ve “Yeniden Doğuş” adlı parçalar etkileyicilikleri öne çıkar. Vokalde Şükrü Yüksel’i dinlemek ve böyle bir sesin bu topraklardan çıktığını bilmek insanı mutlu ediyor.

Zamanla grup üyeleri birer birer sessizliğe gömüldü. 2004’te Sedat Avcı, ardından 2022’de Cahit Kukul aramızdan ayrıldı. Ama bu vedalar, Hardal’ın küllendiği anlamına gelmiyor. Çünkü o kor hâlâ yanıyor. Yeni kuşak müzik tutkunları, internette ya da bir dost meclisinde Hardal’la karşılaştıklarında hep aynı şaşkınlığı yaşıyor: “Bu sesi nasıl şimdiye kadar duymamışız?” “Türkiye’de böyle bir müzik yapan grup mu varmış?” diye soruyorlar hayretle. Ve belki de en çok bu yüzden: Hardal, eğer İngiltere’de kurulmuş bir grup olsaydı, bugün dünyanın dört bir yanında rock tutkunları Hardal tişörtleri giyiyor olurdu. Ama onlar Türkiye’deydi. Görünmeden var olmayı seçtiler. Tıpkı külün altındaki kor gibi: Sessizce, ama inatla yanmaya devam ederek…

Grubun ilk iki albümü olan “Nasıl? Ne Zaman?” ve “Nereden Nereye!” yıllar içinde müzikseverler için adeta birer kült objeye dönüştü. Bu albümlerin plakları, o dönem sınırlı sayıda basıldığından bugün koleksiyonerler arasında oldukça nadir bulunan ve yüksek fiyatlara el değiştiren müzik hazinelerine dönüştü. 2020 yılında Kor Müzik, Hardal’ın efsaneleşen albümü Nasıl? Ne Zaman albümünü plak olarak yayınlayarak önemli bir eksikliği tamamladı.

Bugün Hardal’ı dinlemek, bir grubun değil; zamanın ruhunu aşan bir sesin, sessizliğe düşmeden sonsuzluğa karıştığı âna tanık olmaktır.

*Yazar-Dramaturg.