Harmandalı’da halkın ‘çöp’ isyanı

Mahir KANAAT

İzmir Çiğli’deki Harmandalı Çöp Tesisi, Danıştay’ın kapatma kararına rağmen iki ay önce verilen geçici izinle faaliyetini sürdürmeye devam ediyor. 33 yıldır mahalle halkının tepkisine rağmen çalışan tesisin yarattığı koku, gürültü ve çevre kirliliği yaşamı çekilmez hale getirdi. Mahalleli, yürütmeyi durdurma kararına karşın çöp dökümünün devam etmesine tepki gösterdi.

Harmandalı’nın eski muhtarı Dursun Ali Kazar, tesise yönelik tepkilerin süreceğini belirtti. Kazar, “İhanete uğramışız, ihanetle uğraşıyoruz. Eylemlerimiz devam edecek, tekrar yürütmeyi durdurma için mahkemeye gideceğiz. Çünkü burasının açılmayacağını yasalar çok net söylüyor; Bakanlık da olsa izin veremez. Buna rağmen henüz bir çözüm yok, tam tersine ‘31 Ekim’den sonra değerlendireceğiz’ diye bir yazı geldi bana. Yazı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden, Valilikten geldi” dedi.

Kazar, bölgede yaşam koşullarının her geçen gün kötüleştiğini belirterek, “Durum berbat, içler acısı. Gündelik yaşamdan vazgeçtik, ölmekten korkuyoruz. Gece gündüz yatakta yatamıyoruz, kokudan ne yapacağımızı bilemiyoruz; nöbet tutuyoruz. Gürültüden, kokudan… En son mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı, Dördüncü Danıştay Dairesi’nin kararına rağmen yine de devam ediyor, çünkü hukuku tanımayanların olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Harmandalı’nda ihanet var. Bakanlık belediyeyle iş birliği yapmış, Harmandalı’yı gözden çıkarmışlar” diye konuştu.