Hasretinle yandı gönlüm…

PSG’nin tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ni kazandığı, Premier Lig’i küme düşme potasının bir basamak üstünde, 17. sırada bitiren Tottenham Hotspur’ün Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanarak uzun süren kupa hasretine son verdiği zamanlarda köklü tarihlerinde Ada futbolunda kupalara hasret nicesi var. Futbolsuz kaldığımız zamanlarda hatırlayalım kupa hasretiyle gönlü yanan takımları…

Ada futbolunun en eski profesyonel kulübü Notts County, 1862 senesinde İngiltere’nin kuzeyinde, Nottingham şehrinde, ‘Gentlemans Club’ adıyla kurulmuşlar, ilk zamanlarında maçlarını Nottingham kalesinin surları içinde oynamışlar. Futbol hikâyelerini yazan kitaplar İtalyan futbolunun en eski kulüplerinden Juventus’un renklerini Notts County’den aldığını anlatır. Kurulduğu ilk yıllarda, pembe-siyah renklere sahip İtalyan kulübü, yıkandıkça solan pembe renklerini değiştirme kararı almış; 1903 yılında kadrosunda yer alan İngiliz futbolcu John Savage’e, yıkandığı zaman renklerini kaybetmeyen formaları İngiltere’den sipariş ettirmiş. Savage, Nottingham’da yaşayan bir arkadaşından forma konusunda yardım istemiş; Notts County taraftarı olan arkadaşı Turin’e siyah-beyaz formaları yollamış. Uzun zaman alt liglerde mücadele ettikten sonra 2019’da amatör kümelere düştüler, dört sezon sonra 2023’te döndüler bıraktıkları yere. 2024-25 sezonunu 24 takımlı League Two’da 6. sırada bitirdiler. Takıma 1910’dan beri ev sahipliği yapan mabetleri 21.388 kapasiteli Meadow Lane Stadı’nda 9.745 taraftar ortalaması yakaladılar. Ada futbolunda en uzun süre kupa hasreti çeken takımın en son kupa kazandığı sene 1894, o sene Federasyon Kupası’nın kaldırmışlar. Sonrası 131 sene süren hasret, kupayı en uzun süren bekleyen takımlar sıralamasında ilk sıradalar, hasret ne zaman biter bilinmez!

İngiltere’nin kuzeyinde Yorkshire bölgesinde, adını içinden geçen nehirden alan 564 bin nüfuslu, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ekonomik sıkıntılarla işsizlik girdabına sürüklenmiş, günümüzde iki büyük üniversiteye ev sahipliği yapan, ülkenin en yeşil şehirlerinden Sheffield’in kırmızı beyazı Sheffield United, nam-ı diğer “The Blades” (Jiletler). 1992-93 sezonunda perdelerini açan Premier Lig’in kurucularından, ancak iki sezon mücadele edebildiler elitlerin liginde, 12 sene aradan sonra yeniden döndüler bıraktıkları yere ama bir sezon dayanabildiler. 2024-25 sezonunda Championship play-off finalini Sunderland karşısında kaybeden takımın kazandığı en son kupa 1925 Federasyon Kupası. Onların kupa hasreti 100 senelik, dile kolay!

Yorkshire bölgesinin diğer takımı, Leeds ve Manchester şehirleri arasında yer alan, başkent Londra’ya 310 kilometre uzaklıkta 163 bin nüfusa sahip tarihi kasabanın mavi beyazı Huddersfield Town. Hayatın siyah beyaz olduğu zamanlarda Ada futbolunun korkulan takımlarındanmış nam-ı diğer “Terriers” (Av köpekleri). 1920’li senelerde arka arkaya üç sezon şampiyon olan ilk İngiliz takımı olarak tarihe geçmişler. Onca sene alt liglerde geçirdikleri zamanlardan sonra 2017’de tarihlerinde ilk kez Premier Lig’de boy gösterdiler, ancak iki sezon dayanabildiler. 2024’te Championship’ten düşen takım sezonu League One’da 10. sırada tamamladı. 1924-26 arasında kazandıkları üç şampiyonluktan sonra kupa yüzü görmediler. 99 senelik bekleyişleri sürüyor.

Ada futbolunda İngiliz takımları dışında Federasyon Kupası’nın kazanan FA Kupası'nı kazanan yegâne takım Cardiff City, Galler’in 346 bin nüfuslu Başkenti. 1927 Federasyon Kupası finalinde güçlü Arsenal’i devirerek tarihe geçmişler. 2008 ve 2013’te iki kez Premier Lig’e yükselmesine rağmen kalıcı olamayan takımın 98 senelik kupa hasreti bitecek gibi görünmüyor.

En uzun kupa hasreti çekenler sıralamasında 5. sırada Sheffield Wednesday, nam-ı diğer “Owls” (Baykuşlar). 1820’te “The Wednesday Cricket Club” adıyla kurulmuşlar, maçlarını çarşamba günleri oynadıkları için kulübün adına kendilerince o kutsal günü de eklemişler. 1980 ve 90’lı yıllar ülke futbolunda büyüklere kök söktürdükleri zamanlar. En son kupa kazandıkları zamanlar 1935’te Federasyon Kupası finalinde West Bromwich Albion’ı yenerek üçüncü kez kupayı evlerine götürmüşler. Premier Lig’de en son 2000’de mücadele eden takımın 90 senelik bekleyişi bir gün biter elbet!

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Kupalara hasret takımların yanında köklü tarihinde hiç kupa görmemişler de var elbet. Bilir misiniz, İngiltere’nin kuzeyinde, ülkenin ikinci büyük şehri Manchester’a 15 kilometre uzaklıkta, Roch nehrinin kıyısına kurulmuş, kökleri 1086 senesine kadar uzanan 95 bin nüfuslu tarihi kasabanın mavili takımıdır Rochdale AFC. Köklü tarihinde üç kez küme düşüp, üç kez terfi etmişler. 78 sene ülkenin en alt liginde mücadele eden takım 1974-2010 seneleri arasında Ada futbolunun en alt profesyonel liginin demirbaşı olarak nam salmış. Öyle ki rakip takım taraftarları, futbol sohbetlerinde onların bulunduğu ligi “Rochdale Ligi” olarak anlatırlarmış. 2010’da bir üst lige terfi ettiklerinde onca sene beklemiş olan sevdalıları kasabada kırk gün kırk gece süren şenlikler düzenlemişler ama uzun sürmemiş saadetleri, iki sezon sonra yeniden dönmüşler aşina oldukları lige. Tevekkeli değil, 2014’te Ada futbolseverleri arasında düzenlenen “Long-Suffering Fan Index” (en mutsuz taraftarlar) anketinde ilk sırayı almışlar. Taraftarları arasında İngiliz şarkıcı Lisa Stansfield’in olması bile teselli olmamış bahtı karalara. 2013-2014 sezonunda League Two’yu 3. sırada bitirerek bir üst lige terfi ettiler. Profesyonel liglerde geçen 102 sezondan sonra 2022-23 sezonunun sonunda amatör liglere düştüler. Futbolun gülümseten hikâyelerini yazan kitaplarda onlarla ilgili ilginç anekdotlar var. Liverpool’un efsane hocası Bill Shankly’e, evlilik yıldönümü hediyesi olarak neden eşini Rochdale’e götürdüğünü sormuş gazeteciler. “Delirdiniz mi!” demiş Shankly, “Ben hiç futbol sezonunda evlenir miyim? O gün karımın doğum günüydü. Ayrıca Rochdale’in rezerve takımını izlemeye gittik!”

Haliyle onca sene kupa kazanmamış bir takımın taraftarı olmak da zor. Futbol severler arasında bilinen ve gülümseten hikâyeyi anlatalım yeri gelmişken. Bir Rochdale taraftarı kasabanın kütüphanesine gidip intihar üzerine yazılmış bir kitap istemiş. “Defol git!” demiş kütüphaneci, “Geri getiremeyeceğin kitabı verir miyim!”

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Geçtiğimiz sezon, 56 senelik aradan sonra Wembley Stadı’nda Lig Kupası’nı kaldırıp kupa hasretine son verdi Newcastle United, Ada futbolunun kalabalık takımı. Rochdale’in iç acıtan kupa hasretini, tam takır kuru bakır müzesini gördükten sonra yatıp kalkıp hallerine dua etsinler. Malum, adına taraftarlık denen sevdada ahir ömürde takımın kazandığı bir kupayı bile göremeden bu fani dünyadan göçüp gitmek de var…