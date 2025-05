Hastane 7 yılda yapılamadı

Berkay SAĞOL

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından sağlık kurumları başta olmak üzere kamu binalarının depreme dayanıklılığı hakkında tartışmalar başladı. Balıkesir Sındırgı’da da, depreme dayanıksız raporu verilen eski devlet hastanesinin binasında sağlık hizmeti verilmeye devam edildiği belirtildi.

2018 yılında temeli atılan 40 yataklı Sındırgı Devlet Hastanesi’nin, o dönem 500 gün içerisinde bitirilip hizmete açılacağı duyuruldu. Aradan geçen 7 yıla rağmen hastane inşaatı bitirilmedi ve hastane hizmete açılmadı.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, “Depreme dayanıksız raporu verilen eski hastanede hastalar hâlâ hizmet almak zorunda bırakılıyor. 2018 yılında temeli atılan bu hastanenin 500 günde tamamlanması gerekiyordu. Ancak bugün itibarıyla 2 bin 500 gün geçti, hâlâ teslim edilmedi. Defalarca ‘Bitiyor, bitecek’, ‘Açılıyor, açılacak’ diye açıklamalar yapıldı. Bunun hesabını kim verecek? Kime soracağız? Halk mağdur, hastalar mağdur” dedi.

Sarı, hastanenin bitirilememesi nedeniyle vatandaşların hâlâ depreme dayanıksız raporu verilen eski hastane binalarında sağlık hizmeti almak zorunda kaldığını belirterek, gecikmenin yarattığı tehlikeye dikkat çekti: “Yeni hastane teslim edilemediği için insanlar hâlâ riskli binalarda tedavi oluyor. 2 bin günü aşkın süredir geciken bir proje için daha kaç gün bekleyeceğiz? Bu bir ihmal değil, bir skandal” diye konuştu. Sarı, hastane binasının büyük ölçüde tamamlandığını ancak sahipsizlik nedeniyle hizmete açılamadığını da belirtti.

Sarı, hastane bitirilene kadar her ay buraya gelerek kamuoyuna durumu rapor edeceğini ifade ederek şunları dile getirdi: “Bu hastane açılana kadar her ay buraya geleceğim, açıklamalar yaparak Balıkesir halkına gerçekleri anlatmaya devam edeceğim. Yarım kalan, bitirilemeyen her projenin takipçisi olacağız.

Balıkesir halkının hakkını sonuna kadar savunacağız.”

AKP’Lİ VEKİL NE DEMİŞTİ?

AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey 15 Şubat 2025 tarihinde sosyal medyasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Sındırgı'mızda yüzde 80'i tamamlanan 40 yataklı yeni Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunduk, yetkililerden sürece dair bilgiler aldık. Sağlık, en öncelikli konularımızdan biri. AK Parti olarak son 23 yılda olduğu gibi, vatandaşlarımızın en iyi sağlık hizmetini alması için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”