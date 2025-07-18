Hastane bitmiyor, maliyet artıyor

Mahir KANAAT

Sağlıkta her kalemde tasarruf yapılırken, Türkiye’deki hastane inşaatları ya bekletiliyor ya yap-işlet-devret modeliyle şehir hastaneleri örneğinde olduğu gibi özel şirketlere yaptırılıyor ve müteahhitlere milyarlarca lira ödeme yapılıyor.

Türkiye’nin 17 kentindeki 18 şehir hastanesi için müteahhitlere 2017-2024 döneminde toplam 132 milyar 367 milyon 346 bin lira ödeme yapılırken, Ocak-Şubat 2025 döneminde de 20 milyar 378 milyon 523 bin lira harcanması da dikkat çekiyor.

Bir de üstüne şehir hastaneleri açılırken kent merkezlerinde bulunan onlarca kamu hastanesi hizmete kapatılıyor. Şehir hastanelerine ödenen milyarların yanı sıra yıllar önce yapımına başlanan hastaneler de bitirilmiyor. Kamuoyuna yansıdığı üzere en vahim tablolardan biri Aydın’da yaşanıyor.

12 Şubat 2020 tarihinde yatırım programına alınan ve 2022 yılının aralık ayında tamamlanacağı açıklanan Aydın Şehir Hastanesi’nin bu yıl içinde hizmete girmesi planlanıyor. 950 yataklı Aydın Şehir Hastanesi için ilk ihale 15 Eylül 2020 tarihinde düzenlendi. Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen ihale sonucunda Bakanlık kasasından şirketlere 976 milyon lira ödeneceği açıklanmıştı.

Ankara Tabip Odası’ndan alınan bilgiye göre, Aydın Şehir Hastanesi’nin tamamlanması için 9 Şubat 2024’te 2 milyar 875 milyon lira daha verildi. Maliyet 4 kat artarak 3 milyar 851 milyon liraya yükseldi.

950 yatağa sahip olacak hastanenin son teknolojik cihazlarla donatıldığı belirtildi. Genel hastanede 140, çocuk hastanesinde 82, ortopedi-nöroloji hastanesinde 60, kadın doğum hastanesinde 41, KVC hastanesinde 50, onkoloji hastanesinde 40, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinde 20, psikiyatri hastanesinde 40 yatak bulunacak olan Aydın Şehir Hastanesi’nde her branştan 274 poliklinikte hasta kabulü yapılacağı 30 ameliyathane ile hizmet vereceği belirtildi. Yetişkin ve yeni doğan dahil 229 yoğun bakım yatağı, yetişkin ve çocuk dahil 50 diyaliz yatağı ile hizmet sunulacak hastanede son teknolojiye sahip görüntüleme cihazlarının yer alacağı, 6 yataklı iyotlu tedavi ünitesi, 60 yataklı palyatif servis, 8 yataklı yanık kliniği ile nitelikli tedavi olanağı sunacak.