“Hastaneye götürmeyin, annemin parası yok”

Yangından iki kardeşi ile birlikte kurtarılan çocuk itfaiye erine söyledi bunu. Antalya’da evde yalnız kalan sekiz, altı ve iki yaşında üç çocuk, yaşam koşulları çok kötü, evde çıkan yangında ölümden döndüler. Benzeri bir yangında üç ay önce İzmir’in Selçuk ilçesinde beş çocuk yanarak can vermişti. Bu kez komşu esnafın ve itfaiyenin çabasıyla kurtarıldı çocuklar. Böyle zor durumda, ölümden dönen çocuklar, ambulansın içinde ilk akıllarına gelenin hastane masrafları olması kabul edilir şey midir?

6 Şubat 2023 depreminde, Hatay’da 138 saat sonra enkaz altından 19 yaşındaki oğlu ile çıkarılan 51 yaşındaki kadının söylediğini hatırlıyor musunuz? “Param yok, ne olur beni özel hastaneye götürmeyin.”

Kim bilir, Türkiye’nin dört bir yanında kaç çocuk, kaç kadın, kaç yaşlı böylesine yoksulluk içinde, hastalandığında hastaneye gitmekten korkarak yaşıyor! Nasıl oldu da aldığımız hizmetten şüphe eder olduk? Kötüleşen tıp ve sağlık eğitimi de cabası. Durum şu, siz hesap edin, “nasıl ve kimden sağlık hizmeti alacağız” diye hekimler kendileri hastalanmaktan korkar oldu. İşte buna itiraz ediyor Türk Tabipleri Birliği ve hekimler. Bir çocuğa, bir kadına en zor anlarında bunları söyleten sağlık sistemini ve yaşam koşullarını kabul etmiyor.

BU SAĞLIK SİSTEMİNE MECBUR DEĞİLİZ

Hekimler bir hastanın kalbine anjio yapılırken, o tel kalbindeyken içeri muhasebecinin girip stent pazarlığı yaptığı sağlık sistemini kabul etmiyor. O muhasebeci tutuklanmış, nedeni “kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık” imiş. Sanki muhasebeci bunu kendi kararıyla yaptı, sanki her gün Türkiye’nin dört bir yanında yüzlerce hastanede bu nevi pazarlıklar yapılmıyor. Yapmayın, samimi olalım, ortada çok açık bir sistem sorunu var, piyasacı sağlık sistemi hepimizin sağlığını tehdit ediyor.

İşte TTB bu yıl 14 Mart döneminde Türkiye sağlık sistemini masaya yatırıyor. Tam zamanıdır, çünkü yenidoğan bebeklerin yaşamı üzerinden dünya çapında, tıp tarihine girecek bir skandal bu düzende yaşanmıştır. Hekimler “başka bir sağlık sistemi ve hekimlik ortamı mümkün” diyor. Nasıl mümkün olduğunu da tüm yönleriyle anlatıyor. Türkiye’nin dört bir yanında panellerle, çalıştaylarla, forumlarla sağlığın içinde bulunduğu krizden çıkışın reçetesini yazıyor.

Sağlığın finansmanı Ankara Tabip Odası’nda, birinci basamak sağlık hizmetleri Bursa Tabip Odası’nda, acil sağlık hizmetleri Adana Tabip Odası’nda, ikinci basamak sağlık hizmetleri Şanlıurfa Tabip Odası’nda, sağlık emek gücü Mersin Tabip Odası’nda ele alınıyor. İşçi sağlığı, özel sağlık hizmetleri, tıp eğitimi, üçüncü basamak sağlık hizmetleri merkezde konseyde ve ilgili kollarda çalışılıyor. Tüm bu çalışmalardan, tartışmalardan çıkacak raporlar toplanacak, 10 Mart’ta Ankara’da ve tüm illerde başka bir sağlık sistemi önerisi olarak kamuoyuna sunulacak. Sağlık sisteminde çöküşten kamucu-toplumcu çıkış İstanbul Tabip Odası’nda ele alındı, hekim buluşması ve serbest kürsü Trabzon Tabip Odası’nda yapıldı, sağlık için barış panelleri Van ve Diyarbakır Tabip Odalarında yapılacak. Her yerde hekimler kendi haklarını ve halkın sağlık hakkını konuşuyor.

HEKİMLER SAĞLIK İÇİN YÜRÜYOR

İstanbul’da başlayan, Gebze, İzmit, Balıkesir, Bandırma ve Bursa’ya geçen Beyaz Yürüyüş devam ediyor. Yürüyüş heyeti bugün Bursa’da saat 10’da Küçükbalık Aile Sağlığı Merkezi’ni, 12’de Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ediyor. Hekimler öğleden sonra Eskişehir’e geçecek, saat 16’da Covid 19 salgınında yitirdiğimiz sağlıkçılar anısına Tepebaşı Belediyesi tarafından yaptırılan Varlığımız Sağlığımız Anıtı’nı ziyaret edecek. Eskişehir Tabip Odası önünde saat 16:30’da basın açıklaması, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde saat 17:30’da Eskişehir Emek Demokrasi Platformu ile ortak forum var.

Yarın Türkiye’nin dört bir yanından gelen hekimler yürüyüş heyetini saat 12:30’da Ankara’da, Kocatepe’de karşılayacak. Türkiye Büyük Hekim Buluşması saat 13’de Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi’nde başlayacak. Hekimler bu 14 Mart’ta yapılacaklara hep birlikte karar verecek.

Beş dakikada muayenelerden, paran kadar sağlık anlayışından, alınamayan randevulardan, kapatılan hastanelerden, bulunamayan ilaçlardan, katkı-katılım paylarından rahatız mısınız? GSS primlerinin yetmemesinden, tamamlayıcı sigorta yaptırmaktan, o da yetmeyip özel sigorta yaptırmaktan, kuralsız alınan paralardan rahatsız mısınız? Hekimler, sağlık çalışanları, öğrenciler, gelecek kaygısından, gelir güvencesizliğinden, performans-ciro baskısından, kötü eğitimden, işinizi hakkıyla yapamamaktan, mesleğinizin değersizleşmesinden, şiddetten, liyakatsız yöneticilerden, baskıdan rahatsız mısınız? Öyleyse TTB ve tabip odaları sizi desteğe, beraber olmaya çağırıyor.

Evet, başka bir sağlık sistemi ve hekimlik ortamı mümkün. Gelin hep beraber kuralım.