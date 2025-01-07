Hatay’da öğretmenlere elektriği çok gördüler

Hatay’ın Defne ilçesinde çoğunlukla öğretmenlerin yaşadığı konteynerkent olan Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Geçici Konaklama Merkezi’nin elektrikleri 2 Ocak 2025 günü kesilmişti. Büyük çoğunluğu öğretmen olan 210 aile, kış günü saatlerce soğukta ve karanlıkta bırakılmıştı.

SOĞUKTA BIRAKILDILAR

Aileler küçük çocuklarını battaniyelere sararak soğuktan korumaya çalışmıştı. Isınmanın ve aydınlatmanın yanı sıra elektrikli ocakların da çalışmaması nedeniyle kamu çalışanları büyük mağduriyet yaşamıştı.

AFAD FATURAYI ÖDEMEDİ

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin AFAD’ın faturayı ödememesi nedeniyle hiçbir tebligat yapmadan elektriği kestiği öğrenilmişti. Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası’ndan (TÖBSEN) Hizam Hasırcı ve öğretmenler, elektriklerin açılması için konteynerkent önünde eylem yapmıştı. Hizam Hasırcı “Öğretmenlere reva görülen bu zulmü asla kabul etmiyoruz. Lafa gelince öğretmenlik mesleğinin kutsallığından bahseden yetkililer öğretmene bir elektriği çok görüyor” diye konuşmuştu. Bu eylemden bir saat sonra yeniden elektrik verilmişti. Ancak şirket çarşamba gününe kadar sayaç takma şartıyla elektrik verdiğini duyurmuştu.

FORMLAR DAĞITILDI

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’den görevliler, konteynerkentte öğretmenlere sayaç bağlatmaları gerektiğini tebliğ etti. Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü yetkilileri de öğretmenlerle görüşerek elektrik sayacı taktırmaları gerektiğini söyledi. Son olarak konteynerkentte yaşayanlara elektrik bağlantısı formları dağıtıldı. Bu formlarda ‘Elektrik bağlatmak istiyor musunuz’ sorusu yer alıyor. Elektrik bağlatmak isteyenlerden 2 bin TL ücret alınacağı, bağlatmak istemeyenlerin ise elektriklerinin kesileceği öne sürüldü.

"TÜM KONTEYNERLERE YAYILACAK"

Öğretmenlerin depremde büyük hasar gören Hatay’da çok zor koşullarda görev yaptığını ifade eden Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası’ndan (TÖBSEN) Hizam Hasırcı, “Bütün konteynerkentlerde elektrik ve su faturaları AFAD tarafından ödeniyordu. Ancak kamu görevlilerinden başlayarak elektrik sayaçlarının bağlanacağı anlaşılıyor. Kanaatimce konteynerkentleri boşaltmak için bir yıldırma politikası başlıyor. Bunu da kamu görevlilerinin olduğu yaşadığı yerlerden başlatıyorlar. Tepkiyi ölçmek istiyorlar. Lafa gelince öğretmenlik mesleğinin kutsallığından bahseden yetkililer öğretmene bir elektriği çok görüyor. Bunu asla kabul etmiyoruz” diye konuştu.