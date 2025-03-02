Hatırlatmalar | 1 Mart tezkeresinin reddinden sonra Amerika, BOP ve tek adam rejimi

Politika Kolektifi

1 Mart 2023’te Irak’a yönelik savaş tezkeresinin Meclis’te reddedilmesinin üzerinden on yıllar geçti. ABD’nin Irak işgaline Türkiye’yi katmak için talep erttiği "yurt dışına asker gönderme ve Türkiye’de yabancı asker bulundurma" konusundaki yetki tezkeresi 62 bin ABD askerini kapsıyordu. 255 uçak ve 65 helikopteri aşmamak kaydıyla yabancı silahlı kuvvetlerin geçici olarak konuşlandırılmak üzere 6 ay süreyle Türkiye’de bulunması; bunların Türkiye dışına intikallerinin en kısa sürede tamamlanması ve yabancı Hava ve Deniz Kuvvetleri ile özel kuvvetlerin unsurlarının muhtemel bir harekâtta kullanılmalarını sağlayacaktı.

Irak işgaline karşı oluşan toplumsal muhalefet dalgası, AKP içerisinde de karşılık bulmuş ve tezkere oylamasında bir bölünmeyle sonuçlanmıştı.

Bu karar, ABD’nin 11 Eylül 2001’deki El-Kaide saldırıları sonrasında hızlandırdığı Büyük Ortadoğu Projesi ekseninde savaş politikalarına karşı, toplumsal muhalefetin dünya çapındaki en etkili karşı koyuşlarından birisi oldu.

1 Mart tezkeresinin Meclis’te reddedilmesini sağlayan en önemli güç kuşkusuz ki bütün ilerici toplumsal muhalefetin savaşa karşı birleşik tutumu ve mücadelesi oldu. Savaş tezkeresinin görüşüldüğü 1 Mart gününde Ankara’da Sıhhıye Meydanı’nda toplanan yüz bini aşkın insan, Meclis’te AKP saflarına kadar uzanabilecek bir etkiyi yaratabildi.

Bu karar süreç içinde Türkiye’nin AKP eliyle Ortadoğu’daki Amerikan planı içinde sürüklenmesine engel olamadı. Türkiye, ABD tarafından Büyük Ortadoğu Projesi’nin Eş Başkanı olarak iktidara getirilen Erdoğan eliyle adım adım Suriye’ye kadar uzanacak savaşın içine sürüklendiği gibi, bu plana bağlı olarak İslamcı bir dönüşüme uğratıldı.

ECEVİT, GÜL, ERDOĞAN VE 1 MART TEZKERESİ

11 Eylül saldırıları sonrasında ABD Büyük Ortadoğu Projesi’nin ilk sahnesini Afganistin işgaliyle kurdu. Bunun ardından -sonradan yalan olduğu ortaya çıkacak- kimyasal silahlar iddiasıyla Irak’ı hedef tahtasına koydu.

O dönemde, MHP, ANAP, DSP koalisyon hükümetinin başbakanı olarak görev yapan Bülent Ecevit, Irak’a yönelik müdahale planı karşısında temkinli bir tutum izlemeye çalışıyordu. Büyük ekonomik krizin etkisiyle sarsılan bu iktidarın sona ermesinde, ABD’nin Irak’a yönelik planına karşı gösterilen direncin de önemli bir etkisi oldu. IMF kıskacında Derviş’le izlenen yıkım politikalarının etkisinin toplumda derin bir yoksulluk olarak hissedildiği bu dönemde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı, AKP iktidarının kapısını araladı.

Tayyip Erdoğan’ın, henüz iktidara gelmeden Beyaz Saray’da ağırlandığı bu süreçte, AKP ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’ne bağlı olarak adım adım iktidara taşındı. 28 Şubat’ta siyasal İslamcılara yönelik ince müdahale ile Erbakan’ın etkisizleştirilmesine paralel olarak, Erdoğan ve Gül ikilisi etrafında oluşturulan yeni siyasal İslamcı güç merkezi de doğrudan bu projenin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Türkiye’nin BOP içinde etkin bir görev üstlenebilmesi için, ABD ile uyumlu bir siyasal İslamcı güç merkezi AKP ve Cemaat ikilisi etrafında şekillendirildi. AKP’nin iktidara taşınması sonrasında başlayan dönem aynı zamanda ülkenin siyasal İslamcı bir faşizme dönüştürülmesi süreci olarak yaşandı.

1 Mart tezkeresi tam da bu noktada bir kırılma noktası olarak yaşandı. Erdoğan’ın henüz yasağını aşamadığı bir dönemde, gündeme gelen 1 Mart tezkeresinin reddedilmesi, ABD için bir hayal kırıklığına dönüştü. Başbakanlık koltuğunda oturan A. Gül’ün tüm çabalarına, Erdoğan’ın bütün milletvekilleri üzerinde kurduğu büyük baskıya rağmen tezkere geçmedi. Bunun ardından başlayan süreç 1 Mart’ın dersleriyle birlikte, Türkiye’nin dönüşümünün hızlanacağı bir süreç olarak yaşandı.

1 MART, ABD VE TEK ADAM REJİMİ

Erdoğan ve Gül’ün tüm çabalarına karşın tezkerenin geçmemesi, ABD için ayrı bir değerlendirme konusu oldu. TSK’nın tezkereye ayak diremesi, sonrasında ordunun Büyük Ortadoğu Projesi’ne uyumlulaştırılmasını hedefleyecek Ergenekon operasyonlarını gündeme getirdi. Aynı dönemde siyasal İslamcı dönüşümün önünde engel olarak görülen solun etkisizleştirilmesine yönelik operasyonlar da bizatihi Amerikan planının parçası olarak gerçekleştirilmeye çalışıldı.

Öte yandan da ABD, kendi çıkarları için Türkiye’de kısmi demokratik ortamın yok edilmesi gerektiği hususunu özellikle 1 Mart’ın bir dersi olarak değerlendiriyordu. CIA Türkiye eski şefi Paul Bernard Henze, 2006 yılında Beyaz Saray’a sunduğu Türkiye raporunda bu konuda şöyle diyordu, “Türkiye’nin bu şekliyle, Amerikan politikalarının yanında olacağından emin olamayız. Ülkeyi kuranlar, denetim mekanizmasını çok sıkı tutmuşlar. Hükümeti ikna ettiğimizde Meclis, Meclis’i ikna ettiğimizde ordu, orduyu ikna ettiğimizde yargı karşımıza geçebiliyor. Eğer Amerika’nın çıkarı Türkiye’de bir federal devlet kurulması ise mutlaka ve öncelikle yargı, ordu, Meclis ve hükümeti tek elde toplayan başkanlık rejimine geçilmelidir. Bir kişiyi ikna etmek, birbirini denetleyen yapıyı ikna etmekten daha kolay olacaktır. Eğer o kişi Amerikan çıkarlarına yardım etmek konusunda tereddüt ederse, bir kişi üzerine kurulmuş yapıyı yıkmak, Amerika için sorun olmaz”.

O tek kişi zaten çok önceden seçilmiş Tayyip Erdoğan’dan başkası değildi. Wikileaks’in ortaya çıkardığı Amerika’nın gizli belgelerinde, Erdoğan hakkında yapılan şu değerlendirme de bu bağlamda hatırlanmalı, “Türkiye’nin en güçlü politikacısı olan Tayyip Erdoğan, bizim AK Parti hükümetini, Irak ve ABD’nin diğer stratejik çıkarları konusundaki kamuoyu görüşünü etkileyebilme yeteneğimiz açısından anahtar nitelik taşıyor.”

Bütün bunlar Türkiye’nin bu büyük karanlığa nasıl sürüklendiğini anlamak için olduğu kadar, ülkemizin bugün olup bitenlere bakarken de akılda tutulması gereken gerçekleri…

***

ERDOĞAN: BUSH BENDEN RİCA ETMİŞTİ

Sonraki yıllarda Erdoğan o dönemi anlatacaktı. Şubat 2016’da Güney Amerika turundan dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Suriye’de bir fiili durum oluşturulur mu” sorusuna Irak için Meclis’te çıkarılmak istenen tezkereyi hatırlatarak şunları söyledi: “Ben 1 Mart tezkeresinin yanındaydım, karşı olanlar bunu açıkça söylemediler. Birileri de gizli kulisler attılar. O insanların kimler olduğunu araştırır bulursunuz. 1 Mart tezkeresi ilk anda kabul edilip Türkiye, Irak’ta olsaydı, Irak’ın durumu böyle olmazdı. 1 Mart tezkeresi ilk anda geçseydi, Türkiye masada olacaktı. O zaman Bush (ABD Başkanı), benimle yaptığı görüşmelerde bir ricada bulundu. Ama maalesef biz kendi arkadaşlarımızın yanlışıyla baş başa kaldık.”

Erdoğan bu açıklamasında Bush ile işgal konusunda yakın temas halinde olduklarını ve partisini ikna edemediğini söylüyor. Bu tutum kendisine 2004-2005 yıllarında Türkiye’nin BOP/GOP Eş Başkanlığı sürecinde fayda sağlayacaktı. Örneğin ABD Başkanı George Bush, 2004 NATO zirvesinin son gününde, Galatasaray Üniversitesi'nde, Genişletilmiş Ortadoğu Projesi'ni (GOP) savunan bir konuşma yaptı. Bush, Irak demokrasisinin doğuşunun ise Ortadoğu'da reformlara umut vereceğini, Tahran ile Şam'a mesajlar göndereceğini anlattı ve Türkiye'ye GOP'ta demokratik ortak rolü nedeniyle teşekkür etti. Sonraki yıllarda Erdoğan, üç ülke olarak GOP’un alt biriminde eş başkanlık rolü üstlendiklerini belirtti.

***

TOPLUMSAL MUHALEFETİN ETKİSİ

2002’nin ilk aylarında kurulan savaş karşıtı hareketin ortak platformu genişletilerek Irak’ta Savaşa Hayır Koordinasyonu’na dönüştü. Koordinasyon’un oluşum sürecinde ilk toplantı "1 Aralık Koordinasyonu" ismiyle gerçekleşti. Platformda sendikalardan meslek odalarına, siyasi partilerden sanatçı inisiyatiflerine pek çok kesim vardı. Tezkerenin görüşüleceği gün Ankara’da çok büyük bir miting düzenlendi. Medya kuruluşları da bu mitinge ilgisiz kalmadı ve kamuoyunun ilgisini çekti. O günlerde AKP’de bölünmeler olacağı konuşuluyordu. Nitekim Ahmet Sever, Abdullah Gül ile 12 Yıl kitabında o günleri şöyle anlattı: “Elbette savaş isteyenler de boş durmuyorlardı. Sonra basından öğrendik ki Cüneyt Zapsu, Ömer Çelik ve Egemen Bağış tezkerenin kabulü için çırpınmışlar. Özellikle Zapsu, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz ile telefonda sürekli temas halinde olmuşlar.”

O dönemde Erdoğan henüz Başbakan değildi. Yaklaşık tezkerenin reddinden 8 gün sonra 9 Mart 2003 Siirt Milletvekili Yenileme Seçimi’nde Meclis’e girdi. Girer girmez de ABD ile ilişkileri sıkılaştırmak için çaba harcadı.

***

TEZKERE ÇIKMAZI

1 Mart 2003 tarihinde tezkere meclise geldi. AKP yönetimi büyük bir çıkmazla karşı karşıya kaldı. Tezkereyi geçirmek istese de özellikle sol, sosyalist muhalefetin başını çektiği savaş karşıtı eylemler ve toplumda açığa çıkan savaş karşıtı tutum AKP içinde de yarılmaya sebep oldu. Gerek Erdoğan gerekse Abdullah Gül tezkerenin geçmesi için çalışmışlar, milletvekillerini ikna etmek için uğraşmışlardı. Kabul için gerekli 267 oya ulaşılamadı 264 oyda kaldı. Tezkerenin reddinden sonra AKP ortaya çıkan durumun hükümetin bir tercihi olmadığını bunun hükümete rağmen gerçekleştiğini göstermek için girişimlerde bulundu. İncirlik Üssü tezkerenin reddinden kısa bir süre sonra ABD uçaklarına açıldı. Dönemin Savunma Bakanı Vecdi Gönül “ Tezkereyi geçiremesek de Türkiye’den 4300 uçuşa izin verdik şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Erdoğan ise The Wall Street Journal gazetesinde kendi adıyla çıkan bir yazıda “Ülkem sadık bir dostunuz ve müttefiğinizdir” diyerek ABD’ye yaranmaya çalışıyordu.

***

BOP VE AKP’NİN MİSYONU

ABD’nin Irak’ı işgali geliştirdiği BOP kapsamında şekillendi. Sovyetler’in çöküşü sonrası ABD Ortadoğu’da hem enerji geçiş alanlarını tutmak hem de bölgeyi küresel sermayeye uygun dönüştürme projesi çerçevesinde politikalar izlemeye başladı. Daha sonrasında adına BOP denilecek politika bölgede küresel sermayenin ihtiyaçlarına cevap verecek rejim değişikliklerini de zorunluluk olarak dayatıyordu. Bu bağlamda Soğuk savaş politikaları çerçevesinde gündeme getirdiği yeşil kuşak projesiyle ortaya çıkan radikal İslamcı dinamiklerin batıyla uyumlu ılımlı İslamcı bir dönüşüme uğratılması elzem hale gelmişti. 11 Eylül 2001 yılında Taliban’ın ABD’ye saldırısı bu süreci hızlandırdı.

Türkiye’de AKP'nin iktidara gelmesi ise bölgesel, sınıfsal ve uluslararası gelişen yeni dinamiklerin eseri olarak açığa çıkmıştı. 28 Şubat süreci ve Milli Görüş Hareketi içindeki bölünme ve emperyalizmin bölgeye yönelik politikalarına eklenme hevesi içindeki yenilikçilerin kurduğu oluşum emperyalizmin bölgeye yönelik yönelimlerine uygun bir muhteva taşıyordu. Daha sonra Erdoğan’ın 28 Şubat’ta milli görüş Gömleğini çıkarttık sözü bu durumu açıklıkla ortaya koymaktadır. Erdoğan AKP’nin kurulmasından sonra 2002 yılında ABD’yi iki defa ziyaret etti. Ocak 2002’de yaptığı ziyarette gerek Bush’la gerekse savunma bakanı Richard Perle ile yaptıkları görüşmelerde Irak’ın işgali durumunda Türkiye’nin her türlü yardım ve desteği sağlayacağı yolunda güvence verdi. ABD Mart ayında Türkiye’nin uluslararası koalisyona katılarak Irak’a asker göndermesini ve ABD asker ve mühimmatlarının Türkiye’de konuşlanmasını talep etti. Diğer yandan İncirlik başta olmak üzere hemen hemen bütün havaalanı ve limanların destek üssü olarak kullanılmasını talep ediyordu.

***

ÇUVAL OLAYI VE BOP EŞ BAŞKANLIĞI

ABD Temmuz 2003’te tezkerenin reddine karşılık CENTCOM öncülüğünde bir hizaya çekme operasyonu gerçekleştirdi. Süleymaniye’deki Türkiye Özel Kuvvetler Komutanlığı'na baskın yaparak 11 Askeri alıkoyarak başlarına çuval geçirmişti. Bu vaka “Çuval Olayı” olarak tarihe geçti. 60 saat alıkonulan askerler için Türk yetkililere uzun süre bilgi verilmedi. ABD misillemenin ötesinde Irak’ın yeniden şekillendirilmesi noktasında Türkiye’ye verilen bir mesajı da içeriyordu. ABD’nin Iraklı Kürtlerle süreci götüreceğini ve Türkiye’nin bu denklemi bozmaya yönelik hamlelerde bulunmaması gerektiğine işaret ediyordu. Türkiye 2004’te ABD’nin ilan ettiği BOP projesine destek sunduğunu hatta eş başkanı olduğunu ilan etti. Bunun bölgeye dair pratik sonuçlarından biri de Barzani liderliğindeki Irak’ın Kuzeyi'ndeki Kürt yönetimiyle hasmane tutumunu bırakarak siyasi ve ekonomik işbirliğine girmesi oldu.

***

PARÇALANAN TOPLUMSAL MUHALEFET

Irak savaş tezkeresi geçmemiş olmakla birlikte, sonrasında Türkiye BOP sahnesinin en önemli aktörlerinden birisi olmaya devam etti. Bu noktada, Türkiye’de oluşan muhalefetin de parçalanmasının etkisinden kuşkusuz ki söz etmek gerekir. Irak Savaşı’nda ortaya çıkan muhalefet birikimi, sonrasında hızla parçalanmaya uğratıldı. Bunun en önemli nedenlerinden birisi bir darbe-şeriat ikilemi içinde, AKP’nin Türkiye’yi demokratikleştireceğine ilişkin liberal yanılgılar içinde oldu. Bu doğrultuda muhalefet içinden çok önemli bir kesim, bir biçimde uzun yıllar AKP’nin yanında saf tutarak, AKP karşıtı muhalefetten koptu.

Bir başka önemli nokta ise, Türkiye solunun önemli bir bölümünün ABD’nin Orta Doğu müdahaleleri karşısında hayırhah bir çizgi izlemesi oldu. Anti-emperyalist bir savaş karşıtı mücadele çizgisi karşısında solun önemli bir kesimi, ABD müdahalelerini bölgedeki diktatörlüklerin sona ermesi için bir fırsat olarak değerlendirdi.

NATO bombalarıyla Libya’nın yok edilmesi ve Kaddafi’nin cihatçı çetelerce linç edilmesini, “sonunda hayırlı oldu” diye alkışlayan, Suriye’deki cihatçı çeteleri “devrimin köstebekleri”, “diktatörün mezar kazıcıları” olarak ilan eden yaklaşımlarla birlikte, güçlü bir savaş karşıtı hareket oluşturmak hiç de mümkün olmadı.

Kuşkusuz ki soldaki bu yalpalamanın önemli noktalarından birisi de Suriye’de Kürt hareketinin ABD ile iş birliği içinde Rojava’da bir iktidar alanı oluşturmuş olması oldu. Bu da Türkiye solunun özellikle Kürt hareketi etrafında toplanmış kesimlerinin, Suriye ve Orta Doğu’da anti-emperyalist bir tutum almamasında etkili oldu.

Bu anlamda Irak’ta savaşa karşı oluşturulan toplumsal muhalefet süreç içinde adım adım parçalanarak, büyük bir dağılmaya uğradı.