Hatırlatmalar | 11 Eylül 2001 sonrası Amerikan istilası

Hazırlayan: Yol Politika Kolektifi

ABD’nin Orta Doğu’da bizatihi yer aldığı ya da kışkırtıcılığını yaptığı işgal, iç savaş ve darbeler zincirinin resmi miladı 11 Eylül saldırısı oldu.

11 Eylül 2001’de, ABD’nin Yeşil Kuşak projesi kapsamında, Sovyetler’i kuşatmak üzere özellikle Afganistan laboratuvarında yetiştirdiği cihatçılardan El-Kaide bu kez ABD’yi hedef alarak, New York’taki İkiz Kulelere uçakla saldırıda bulundu.

Böylece CIA’nın silahı, geri tepip Amerika’yı vurdu. Dünya tarihinin en büyük terör saldırılarından birisi ABD için yeni saldırıların manivelası haline getirildi. Böylece, 11 Eylül 2001, ABD’nin şimdi bir üçüncü dünya savaşı görünümü alarak sürüp giden savaşların da miladı oldu.

ABD, Orta Doğu’da yeni bir düzen kurma hedefini reel sosyalist ülkelerin yıkılışı sonrasında başlattı. Komünizmle mücadele doğrultusunda Türkiye dahil Orta Doğu ülkelerinde “Yeşil Kuşak” projesi doğrultusunda cihatçı güçlerin gelişimini destekleyen ABD, komünizm tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte yeni bir düzen arayışını, sonrasında BOP olarak karşımıza çıkacak ılımlı İslamcı bir iktidar kuşağı yaratma doğrultusunda geliştirdi.

İSLAMCILIK VE YENİ ORTA DOĞU DÜZENİ

Buradaki hedeflerin başlıcası da Orta Doğu’da, Sovyet dengesinin de etkisi ile şekillenmiş olan Baas rejimlerinin ortadan kaldırılmasıydı. ABD’nin bölgedeki enerji kaynakları ve geçiş yolları üzerinde hakimiyet kurmak üzere belirlenmiş olan kendi çıkarlarının uygulanması önünde bir engel olarak gördüğü bu rejimleri ortadan kaldırmak için 11 Eylül’ü bir manivela olarak kullandı.

İşgal ve savaşlarla, etnik ve mezhepsel temelli iç savaşlarla rejimler yıkıma sürüklenirken; İslamcılık ekseninde yeni rejimler inşası Büyük Ortadoğu Projesinin merkezine oturdu. Bu aynı zamanda “Yeşil Kuşak” içinde CIA eliyle yetişmiş, sonrasında bir kısmı silahlarını ABD’ye doğrulmuş radikal İslamcıların (ya da ABD karşıtı konumlanmış yapıların) da ılımlı İslamcılık temelinde dönüştürülmesini hedefliyordu.

ABD’nin bu hedeflerine ne kadar ulaştığı, başarılı olup olmadığı da tartışılıyor. Ama sonucu bakıldığında artık Orta Doğu’da bütünlüğünü koruyabilmiş neredeyse tek bir ülke kalmamış durumda. Irak’tan Suriye’ye bütün merkez ülkeler çökertilerek, her noktada ABD çıkarlarının taşıyıcısı iktidar merkezleri oluşturuldu. İsrail vahşeti şimdi, Filistin üzerindeki saldırısını İran’ı içine alan bir bölgesel savaşa dönüştürerek sürdürmeye çalışıyor. İşte BOP’un en önemli sonucu şimdi ABD ve İsrail saldırıları karşısında direnebilecek tek bir gücün dahi bırakılmamış, bir bütün olarak coğrafyanın teslim alınmış olmasıdır.

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TÜRKİYE’DE BOP SAVAŞI VE EŞ BAŞKANININ İKTİDARI

11 Eylül saldırısının olduğu 2001, Türkiye’de AKP’siz yılların sonuncusuydu. Ekonomik krizin yarattığı toplumsal bunalımın etkisinin derinden hissedildiği bu çalkantılı yıl, 11 Eylül sonrasında hızla yeni bir kırılma noktasına ilerledi.

ABD’nin Afganistan sonrasında Irak’a işgal hazırlığı içinde olduğu, İncirlik Üssü’nü de bu işgalin merkezi olarak kurguladığı bu dönemde, Türkiye’de başbakanlık koltuğunda -gücü günden güne eriyen- Bülent Ecevit oturuyordu. Sonrasında Ecevit, Irak işgal planı ile ABD’nin Orta Doğu savaşına Türkiye’yi sürükleme çabasına direnmeye çalıştığını söyleyecekti. Ancak, mesele o gün Ecevit’in önleyebileceği bir şey olmanın çok ötesine geçmiş, ABD Türkiye için yeni bir iktidar kurgusunun taşlarını çok önceden döşemeye başlamıştı. Refah Partisi’nin bölünerek Erdoğan ve Gül’ün önderliğinde kurdurulan AKP, tam da 11 Eylül sonrası başlayacak yeni dönemin en önemli aktörü olarak öne çıkacaktı. Henüz iktidar koltuğuna oturmadan, Beyaz Saray’da ağırlanacak olan Erdoğan, sonrasında BOP Eş Başkanı olarak görevlendirdiğini büyük bir gururla açıklayacaktı.

Orta Doğu’da yeni Amerikan düzeninin ılımlı İslamcılık üzerinden gerçekleştirilmesi için, Türkiye’nin de bir model olarak ülke haline getirilmesi isteniyordu. CIA Türkiye masası şeflerinden ve AKP’nin kuruluşu ve sonrasında önemli etkinlikleri olan G. Fuller, Türkiye’nin Cumhuriyet ve Kemalizmin etkilerinden kurtularak Orta Doğu için bir model ülke yeni bir hilafet merkezine dönüşmesi gerektiğini ifade ediyordu.

Türkiye’de BOP savaşı tam da ülkenin ilerici birikimlerinin tasfiye edilerek siyasal İslamcı bir rejimin kurulması doğrultusunda gerçekleştirildi. Tek adam rejimine geçiş, tam da sermayenin ve ABD’nin istekleri doğrultusunda, kendi çıkarlarının daha kolay hayata geçirilmesi ihtiyacının bir sonucu olarak hayata geçirildi.

Bu doğrultuda devlet içindeki çatışmalar AKP ve siyasal İslam lehine sonlandırılırken, Ergenekon operasyonlarına uzanacak tasfiye süreçleri buna eşlik etti. Solun da liberal bir savrulma ekseninde yaratılan parçalanmalarla gücünün kırıldığı bir dönemde, 2010 referandumlarından geçilerek Türkiye, İslamcı faşizme sürüklendi. CHP başta tüm parlamenter muhalefetin de adeta yol verdikleri büyük hatalarıyla birlikte teslim olduğu süreçlerle bu savaş AKP eliyle, ABD lehine kazanılmış oldu. BOP’un kanlı sonuçları, Irak’tan Suriye’ye her yerde görünüyor, Türkiye’de ise şimdi iktidarda!

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ABD’nin Orta Doğu'ya müdahale haritası11 Eylül 2001 sonrasında, ABD ılımlı İslamcılık ekseninde bölgenin düzenlenmesini amaçlayan Büyük Orta Doğu projesini sahneye koydu. Bütün bölge işgal ve savaşlarla birlikte etnik ve mezhepsel ayrışmalarla temelinde iç savaşa sürüklendi. Büyük parçalanmalarla Orta Doğu kan gölüne çevrilirken, pek çok ülkenin bütünlüğü yok edildi. BOP sahnesindeki Türkiye de AKP eliyle İslamcı bir rejim dönüşümüne uğratıldı.



11 Eylül 2001 sonrasında, ABD ılımlı İslamcılık ekseninde bölgenin düzenlenmesini amaçlayan Büyük Orta Doğu projesini sahneye koydu. Bütün bölge işgal ve savaşlarla birlikte etnik ve mezhepsel ayrışmalarla temelinde iç savaşa sürüklendi. Büyük parçalanmalarla Orta Doğu kan gölüne çevrilirken, pek çok ülkenin bütünlüğü yok edildi. BOP sahnesindeki Türkiye de AKP eliyle İslamcı bir rejim dönüşümüne uğratıldı.

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YEŞİL KUŞAK VE CIA’NIN İSLAMCILARI

Amerikan emperyalizminin orta doğuya yönelik tasarrufu ikinci dünya savaşı sonrası yeni dünya düzeninde başladı. İlk olarak Müslüman Kardeşler örgütlenmesinin, Mısır’da bağımsızlıkçı ulusal lider Nasır’a karşı doğrudan ABD tarafından desteklenmesi ile başlayan siyasal İslam ve emperyalizm kardeşliği, geçen 70 yılda dalga dalga tüm bölgeye yayıldı. ABD’nin henüz daha 1950’li yıllarda başkanlık düzeyinde el sıkıştığı, CIA ile kontrol ettiği Müslüman Kardeşler hareketi, bölgede Amerikan müttefiki Suudiler ve Ürdün eliyle Türkiye’den Irak ve Suriye’ye kadar tüm bölgede İslamcı örgütlenmelerin kurulması ve desteklenmesi projesinin baş aktörüydü. 1960’larda Suudi Arabistan’da Rabıta’nın kurulması ile resmileşen İslamcı örgütlenme, ABD açısından komünist ve bağımsızlıkçı hareketlere ve liderlere karşı geliştirilen bir panzehir olarak görülüyordu.

Müslüman Kardeşler, bu dönemde seküler, bağımsızlıkçı ve ABD emperyalizmi ile çelişkili Mısır cumhurbaşkanı Nasır’a suikast düzenleyecek kadar ileri gitmişti. Ancak Mısır’daki terör eylemlerinin yanında, Türkiye’de de MTTB, Komünizmle Mücadele Dernekleri gibi İslamcı örgütlenmelere hem model hem de destek oluyordu. Hüseyin Üzmez, Mehmet Şevki Eygi gibi İslamcı isimler Rabıta ile açıktan ilişkiliydi.

Türkiye’de de devrimci hareketin gelişmesine karşı ülkücü hareketle paralel olarak örgütlenen Komünizmle Mücadele Dernekleri, ABD merkezli anti komünist strateji kapsamında 1960’lı yıllardan itibaren batı tarafından desteklendi. Alman istihbarat raporlarına dahi ‘Türkiye’nin İslamizasyonu’ olarak geçen bu süreç, 12 Eylül’e kadar önemli bir başarı sağlayamadı. Ancak 1963 yılında Erzurum’da kurulan komünizmle mücadele derneği önderlerinden Fethullah Gülen, 1952 yılında Müslüman Kardeşlerin desteği ile suikast girişiminde bulunan Hüseyin Üzmez gibi daha birçok islamcı, 12 Eylül ve ardından gelen Özal hükümetleri döneminde ülkede etkin hale geldi.

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AFGANİSTAN LABORATUVARINDA CİHATÇILAR VE TALİBAN

1979 yılında Afganistan’da anti komünistlerin iktidarı alması ile ABD emperyalizminin siyasal İslam projesi ise yeni bir evreye girdi. 50’li yıllardan beri Orta Doğu’da komünizmin etkisini kırabilmek için siyasal islamcı güçleri destekleyen, dolaylı savaş stratejisi ile Türkiye başta olmak üzere kritik ülkeleri kontrol altında tutarak SSCB’yi çevreleyen ABD, bu kez Afganistan’da SSCB’nin müdahalesi ile yeni bir fırsat gördü.

Afganistan’da Sovyetlerin etkisini kırabilmek için daha işgal öncesinde CIA tarihinin en pahalı müdahalesi olan Kasırga operasyonunu başlatıldı. İslamcı mücahitlerin SSCB’ye karşı silahlandırılması ve finansmanı için CIA, yüz milyonlarca doları bulacak ekonomik ve askeri yardımları organize etti. Bu operasyon çerçevesinde Afganistan’da SSCB’yi bitmeyen bir savaşa çekerek zayıflatabilmek için İslamcı mücahitlere silah ve para yağdırıldı. Ancak ABD’nin özgürlük savaşçısı ‘mücahitleri’, SSCB’ye karşı savaşta dönüşerek önce 1988’de El Kaide’yi, ardından 1994’te Taliban’ı kurdu. SSCB’nin yıkılması ile birlikteyse, Afganistan ‘Amerika’nın problemi’ haline geldi. SSCB’nin yıkılmasının ardından ABD yalnızca jeopolitik değil, ideolojik de bir imkan elde etti.

Reel sosyalizmin tüm dünyada gerilediği 1992 yılında, Amerikalı siyaset bilimci Samuel Huntington, medeniyetler savaşı tezini açıkladı. Gelecek savaşların artık 20. Yüzyıldaki gibi sınıf mücadeleleri etrafında değil, medeniyetler çatışması üzerinden gelişeceğine ilişkin teori, ABD dış politikası açısından bir öngörüden öte beklentiydi. Hindistan-Pakistan arasındaki dinsel gerilimler, Balkanlardaki iç savaşın ardından, orta doğuda da ‘beklenti’, hem batı ile hem de bölge içerisinde bir medeniyetler çatışmasının yaşanmasıydı. Nitekim, 11 Eylül 2001’de gerçekleşen saldırıyla, ABD bu medeniyetler çatışmasının önce bizzat tarafı olarak bölgeye girdi.

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IRAK SAVAŞ TEZKERESİ ABD, SİYASAL İSLAMCILAR VE SOL

11 Eylül sonrasında ABD’nin başlattığı savaş için önemli eşiklerden birisi Irak savaşı oldu. ABD, İncirlik Üssü başta Türkiye’yi bu savaşın merkez ülkesi olarak konumlandırmak istedi. AKP de bu görevle donatılarak iktidara taşınmış, Erdoğan henüz başbakanlık koltuğuna oturmadan önce bunun güvencesini bizatihi vermişti.

Irak’ta Amerikan müdahalesinin başlamasının ardından, ciddi bir savaş karşıtı hareket dünyanın farklı noktalarında gelişirken, Türkiye’de de bu muhalefet kendisini özellikle de Irak’a yönelik savaş tezkeresinde ortaya koydu. Bu tezkere karşısında, sendikalar ve meslek örgütleri, sol parti ve hareketlerle tüm toplumsal inisiyatifler bir araya gelerek büyük bir güç oluşturdu. Tezkere’nin Meclis’te görüşüleceği 1 Mart 2003’te yüz bini aşan büyük bir kitle Sıhhiye Meydanı’nın doldurarak, Meclis’i baskı altına aldı.

Toplumun geniş kesimlerinde yankı uyandıran bu savaş karşıtı muhalefetin de bir sonucu olarak AKP grubu da parçalanmış ve tezkere mecliste takılmıştı. Bu sonuç, dönemin ABD Başkanı G. W. Bush için şok etkisi yaratırken, BOP Eş Başkanı Erdoğan ise görevini yerine getirememiş olmanın mahcubiyeti ve öfkesi ile baş başa kalacaktı.

PARÇALANAN TOPLUMSAL MUHALEFET

Irak savaş tezkeresi geçmemiş olmakla birlikte, sonrasında Türkiye BOP sahnesinin en önemli aktörlerinden birisi olmaya devam etti. Bu noktada, Türkiye’de oluşan muhalefetin de parçalanmasının etkisinden kuşkusuz ki söz etmek gerekir. Irak savaşında ortaya çıkan muhalefet birikimi, sonrasında hızla parçalanmaya uğratıldı. Bunun en önemli nedenlerinden birisi bir darbe-şeriat ikilemi içinde, AKP’nin Türkiye’yi demokratikleştireceğine ilişkin liberal yanılgılar içinde oldu. Bu doğrultuda muhalefet içinden çok önemli bir kesim, bir biçimde uzun yıllar AKP’nin yanında saf tutarak, AKP karşıtı muhalefette koptular.

Bir başka önemli nokta ise, Türkiye solunun önemli bir bölümünün ABD’nin Orta Doğu müdahaleleri karşısında hayır hah bir çizgi izlemesi oldu. Anti-emperyalist bir savaş karşıtı mücadele çizgisi karşısında solun önemli bir kesimi, ABD müdahaleleri bölgedeki diktatörlüklerin son ermesi için bir fırsat olarak değerlendirdi.

NATO bombalarıyla Libya’nın yok edilmesi ve Kaddafi’nin cihatçı çetelere linç edilmesini, “sonunda hayırlı oldu” diye alkışlayan, Suriye’deki cihatçı çeteleri “devrimin köstebekleri”, “diktatörün mezar kazıcıları” olarak ilan eden yaklaşımlarla birlikte, güçlü bir savaş karşıtı hareket oluşturmak hiç de mümkün olmadı.

Kuşkusuz ki soldaki bu yalpalamanın önemli noktalarından birisi de Suriye’de Kürt hareketinin ABD ile iş birliği içinde Rojava’da bir iktidar alanı oluşturmuş olması oldu. Bu da Türkiye solunun özellikle Kürt hareketi etrafında toplanmış kesimlerinin, Suriye ve Orta Doğu’da anti-emperyalist bir tutum almamasında etkili oldu.

Bu anlamda Irak’ta savaşa karşı oluşturulan toplumsal muhalefet süreç içinde adım adım parçalanarak, büyük bir dağılmaya uğradı.

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AFGANİSTAN İŞGALİ VE CİHATÇI TERÖR

ABD’nin 2001’de Afganistan’ı işgali, orta doğuda kıyametin başlangıcı oldu. SSCB’ye karşı yıllarca CIA eliyle beslenen Taliban ve El Kaide’nin ‘islamcı terörü’ bahane edilerek, Amerikan askeri varlığı orta doğuya yerleştirildi. Yıllarca süren kanlı işgalin yalnızca bir hedefi yoktu. Amerikan askerinin bizzat işgalci kuvvet olarak Afganistan topraklarına girişinin jeopolitik hedefi, bölgede İran, Lübnan gibi ABD karşıtı unsurları sıkıştırabilmekti. Bunun yanında, bölgede ABD kontrolünde bir ılımlı islam kuşağının inşa edilebilmesi bir diğer hedefti.

ABD açısından bir diğer hedef, işgal eliyle tamamen kontrol altına alınan ülke kaynaklarının yağmasıydı. Güncel hesaplamalara göre ABD, Afganistan’ın toplam 7 milyar dolarlık zenginliğini ele geçirdi. Amerikan askerleri doğrudan ülkede yetişen uyuşturucunun ticaretini yaptı. Üçüncüsü, bu ülkelere vekil aktörler atanarak bizatihi ABD eliyle yaratılan yıkımın ardından girilecek yeni inşa süreciydi ki bu da Amerikan tanklarının yıktığı evlerin yeniden yapımı için, milyonlarca insanın yeniden Amerikan şirketlerine borçlanması anlamına geliyordu. Küreselleşen neoliberalizmin can suyu -hele de Doğu Avrupa’nın talanı tamamlandıktan sonra- işgallerin ilk yıllarında ABD eliyle yıkılan, yağmalanan ülkelerden çıkarıldı.

Ancak Afganistan’da işler beklendiği gibi gitmedi. ABD’nin kendi yetiştirdiği cihatçılarla girdiği savaşın sonucunda Taliban’ın bileğini bükemedi, aksine cihatçı örgütlenme 2021 yılında ülkede iktidarı tamamen eline aldı. Bunun üzerine ABD ülkedeki askeri varlığını bütünüyle geri çekti. Amerikan uçaklarının kaçarcasına kalkarak terk ettiği Afganistan, 20 yıllık işgalin ve öncesinde CIA eliyle yapılandırılan cihatçı islamcılığın eliyle halkın Taliban zulmünün eline kaldığı koca bir yıkıma dönüştü.

2003: Irak’a “Demokrasi” Harekâtı ABD doğrudan işgal stratejisini Afganistan’dan sonra bölgeye yayılarak sürdürdü. Bu kez, 1998’den beri iktidardan indirilmesi Amerikan resmi politikası haline gelen Saddam’ın elinde kimyasal silah bulundurduğu yalanı ile Irak işgal edildi. 1 milyondan fazla insanın katledildiği işgal, ABD’ye yalnızca ülke petrolleri üzerinde hak tanımadı, Irak işgalden sonra 3 parçaya bölündü ve böylece bölgede bir ülkenin daha siyasal istikrarı ve bağımsızlık ihtimali tamamen ortadan kalktı. Böylece ABD, ülkede tek bir siyasi iktidarla ilişki kurmakla uğraşmak yerine, bu bölünme içerisinden kendisine kalıcı müttefikler edinerek çıktı.

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SURİYE İÇ SAVAŞI

ABD’nin iktidar değişikliği yaratma stratejilerinden birisi de vekalet savaşları oldu. Suriye, Yemen, Libya’da mezhepçi gerilimler tetiklendi, İslami örgütlenmeler Türkiye, Katar, Suudi Arabistan gibi ikincil ülkeler üzerinden silahlandırıldı ve fonlandı.

Bu vekalet savaşları stratejisi ilk olarak Suriye’de denendi. Doğrudan El Kaide kökenli cihatçılar, Türkiye’nin sağladığı teçhizat ve Katar’ın sağladığı mali destekle ülkede rejim muhalifi güçler eliyle bir iç savaş girişimi tasarlandı.

ABD’nin Suriye’de rejim değişikliği yaparak ülkenin mezhepçi saiklerle bölünmesi ve Kuzey petrollerinin ele geçirilmesi stratejisi kapsamında ülke kana bulandı.

Suriye, IŞİD barbarlığıyla birlikte cihatçı çetelerin istilası altında kana bulanırken, ABD’nin stratejisi Rusya’nın Esad’la işbirliğine girmesinin sonucunda akamete uğradı. Buna karşın, bugün gelinen noktada Suriye fiilen üç parça olarak bütünlüğünü kaybetmiş durumda.

ABD, Suriye’de cihatçılarla birlikte, sonrasında IŞİD’e karşı mücadele adı altında Kürt hareketi PYD ile işbirliği kurarak bir iktidar alanı oluşturdu. ABD’li şirketler bu bölgedeki enerji kaynaklarını elli yıllığına kiralayarak, Suriye petrollerinin üzerine çöktü.

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FİLİSTİN’DE BİTMEYEN SOYKIRIM

11 Eylül sonrasında tüm dünyaya kanıksatılan kanlı, çatışmalı, toz duman bir orta doğu portesi bugün de Filistin’de yaşanan soykırımla sürüyor. İsrail’in kurulduğu 1948 yılından bu yana katledilen ve topraklarından edilen Filistinliler, bugün topyekun bir etnik temizlikle karşı karşıya.

Hamas’ın 7 Ekim saldırısından sonra İsrail’in hem Gazze hem Batı Şeria’da açtığı insanlık dışı savaş, tüm bir batının desteği ile sürüyor. 2000’li yıllarda, 11 Eylül sonrası dönemde ABD’nin savaş politikalarının bir yansıması olarak giderek daha yoğun bir biçimde topraklarını ve insanlarını kaybeden Filistinliler, geçtiğimiz bir yılda hayatta kalma savaşı veriyor.

2000’ler itibariyle, esasında İsrail’in de desteği ile Filistin direnişinin liderliğinin Hamas’a geçmesinden sonra, Filistin mücadelesi hem kendi içerisinde ağır yara aldı hem de dünya kamuoyundaki desteği zayıfladı. Ancak geçtiğimiz yıllarda Gazze’nin tamamen açık hava hapishanesine dönüştürülmesi ve İsrail’in silahlı milislerle giriştiği yeni yerinden etme projesi gibi adımlarla, Filistinlilerin yaşamları giderek daha zorlaştı. 7 Ekim’de Hamas’ın yanında FHKC dahil diğer Filistinli örgütlerle birlikte gerçekleştirilen saldırı, bu sıkışmanın bir sonucu olarak meydana geldi.

ABD’nin bölgedeki en büyük müttefiki İsrail, batıdan aldığı topyekun destekle, 7 Ekim’den sonra tüm dünyanın gözü önünde 50 bine yakın Filistinliyi katletti. Uzmanlar, savaşın dolaylı sonucunun, 200 binden fazla Filistinlinin ölümüyle sonuçlanacağına işaret ediyor. Fakat Dünya kamuoyunda oluşan tepkilere rağmen Washington her ay Tel Aviv’e yeni askeri yardımları göndermeye devam ediyorsa, bir sebebi de ABD’nin küresel stratejisinin üç cephede savaş ile gerileyen gücünü yeniden tahkim etmesi ve bu şekilde bölgesel rakiplerini sınırlayabilmesi. Pasifik denizi Çin’e karşı mevzilenmiş savaş gemileri ile doldurulurken, Ukrayna’daki savaş Avrupa eliyle derinleştiriliyor, İsrail’e ise Filistin ile sınırlı kalmayıp İran ve Lübnan’a yayılmış bir sürekli çatışma izni veriliyor.