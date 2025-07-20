Hatırlatmalar | Bir AKP geleneği: Sınav çalmak

Politika Kolektifi

Geçtiğimiz günlerde sonuçları açıklanan Liselere Geçiş Sınavında 1 milyon 10 bin öğrenci içerisinden 719’unun tam puan aldığı açıklandı. Bir özel okul, 72 öğrencisinin tam puan aldığını duyurdu. Sınav sürerken soru ve yanıtların Whatsapp gruplarında dolaştırıldığı ortaya çıktı. Ardından sınavların hazırlanmasında görevli 29 kişi hakkında soruşturma açılırken, bir bilişim sorumlusu görevden alındı. Görevden alınan bilişim sorumlusunun çocuğunun da üç yıl önce sınavda tam puan aldığı ortaya çıktı. Yalnızca bu sınav özelinde değil, geçtiğimiz yıllar boyunca gerçekleşen birçok sınava ilişkin şaibe ve yolsuzluk iddiaları ortaya çıktı.

Ancak AKP’nin sınav sorularıyla imtihanı yeni değil. Geçmişte Fethullahçılarla ortaklığın altın yıllarında da KPSS ve YKS sınavlarında soruların öncesinde verildiği ortaya çıkmış, kitlesel eylemler düzenlenmişti. Fethullahçı ve AKP’lilerin kendi kadrolarını devlete yerleştirebilmek için giriştiği hile skandallarına karşın dönemin iktidarı inkâr yoluna giderken, 15 Temmuz sonrası ise bütün suç eski ortakta bulunmuş, dönemin ÖSYM başkanı yargılanmıştı. Bugün ortaya çıkan skandallar, AKP’nin eski ortağından öğrendiği sınav hırsızlıklarını tek başına sürdürmeye devam ettiğinin kanıtı niteliğinde. Geçmiş şifre skandallarında yaşananları ve geleceği çalınmak istenen gençlerin tepkisini, yeniden okurlarımıza hatırlatıyoruz.

İKTİDARIN KADROLAŞMA ŞİFRELERİ

Nisan 2011’de, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) “şifreleme” olduğu ortaya çıkarılmıştı. 1,7 milyon öğrencinin katıldığı sınav için ilk kez o yıl herkese özel kitapçık hazırlanmış, sınav salonlarına kameralar yerleştirilmişti. Ama öte yandan da sorular şifrelenerek, bu basit şifreler sonradan daha net şekilde ortaya çıkacağı üzere cemaat eliyle dağıtılmıştı.

YGS şifresi AKP’nin devlet içi kadrolaşma sürecini nasıl gerçekleştirdiğine dair kamuoyuna yansıyan ilk skandal olmuştu. Çeşitli operasyonlarla tasfiye edilen devlet kadrolarının hangi hilelerle tarikat ve cemaatlere teslim edildiği memleketi içine sürükleyen İslamcı faşizmin nasıl adım adım örgütlendiği de bu şekilde ortaya çıkmıştı.

Dönemin iktidar ortakları F. Gülen cemaati ve AKP, şifrelemenin ortaya çıkışının ardından, hızla süreci manipüle etmeye çalışmıştı. Dönemin ÖSYM Başkanı ve 15 Temmuz sonrasında FETÖ operasyonu kapsamında cezaevine girecek olan Ali Demir, şifre iddiasını önce reddetmiş, bunun basına verilen kitapçıkla sınırlı olduğunu söylemişti. Ancak, daha sonra tüm kitapçıkların da ÖSYM sitesinde yayınlanmasının ardından bir değil birkaç şifre yöntemi olduğu ortaya çıkarıldığında ise “tesadüf” diyerek geçiştirmeye çalışmıştı.

Dönemin Cumhurbaşkanı A. Gül, ÖSYM Başkanı ile yaptığı görüşme sonrasında tatmin olduğunu, sınavın son derece güvenli olduğunu ifade ederek öğrencileri “ikinci sınava hazırlanmaya davet ederken”, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ise şifreye itiraz ederek haklarını arayan lise öğrencilerini provokatör ilan etmekle kalmayıp, “Taksim’de bin kişiyi, iki bin kişiyi yürütmek, iki bin genci yürütmek problem değil. Biz de kalkarız onların karşısına 5 bin, 10 bin tane genci koyarız” tehdidinde bulunmuştu. 15 Temmuz sonrasında Ali Demir hakkında açılan davada, kendisinin başkan olduğu 2010-15 yılları arasında ÖSYM’de soruların hazırladığı birime alınan kişilerin tamamının FETÖ üyesi olduğu, ÖSYM’de hazırlanan soruların kopyalandığı ortaya konulmuştu.

TARAF İŞBAŞINDA!

Şifre’nin deşifre olmasının ardından başlayan manipülasyonlarda Taraf gazetesi önemli bir rol oynuyordu. Türkiye’nin AKP ve Gülen cemaati eliyle siyasal İslamcı bir rejime dönüşümünde, kritik bir operasyon rolü üstlenen Taraf, şifrenin ortaya çıkmasının ardından ilk olarak 3 Nisan 2011’de ÖSYM Başkanı Ali Demir’in açıklamasına manşete taşıyarak, “Dalgı mı geçiyorsun hocam” dese de hızla çark ederek, 5 Nisan’da “Şifre Palavra, ÖSYM Haklı” manşetiyle çıkacaktı. Sonrasında da “Bu şifre uymadı, yenisini verelim” manşetiyle devam eden Taraf, mızrak çuvala sığmadığında da “Aptallığın Daniskası” demek zorunda kalacaktı.

İMAMIN ORDUSUNA KARŞI GEZİ GENÇLİĞİ

“Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız. Ya siz?” 2011 yılında üniversiteye giriş sınavlarının ilki olan YGS’de cemaat bağlantılı şifre skandalının ardından sokaklara dökülen lise öğrencileri, protestolarını engellemek isteyen polislere karşı bu sloganı atıyorlardı. Daha iyi bir gelecek, insanca bir yaşam umuduyla yıllarca çalışan öğrenciler, çocuklarının eğitimleri için seferber olan 1,7 milyon aile tüm emeklerinin çalınmasına sessiz kalamazdı, kalmadı. Şifrelenmiş Yandaş Giriş Sınavı’nın iptal edilmesi ve adil bir üniversite giriş sistemi talepleriyle sokakları dolduran liseliler şifre skandalında adı geçen cemaat dershanelerini, soruları hazırlayan ve çalınmasında eli olan ÖSYM’yi ve devlet kadrolarını kendiyle bağlantılı tarikat üyeleriyle doldurmaya çalışan AKP’yi sorumlu tutan liseliler hemen her şehirde protestolar düzenledi.

Sayıları binleri bulan lise öğrencileri memleketin dört bir yanında karşılarındaki polis barikatlarına “İmamın Ordusu” diyordu ve ilerleyen yıllar da gösterdi ki haklılardı. Fetullah Gülen Cemaati’yle başlayan kavganın yarattığı çatlaktan ayakkabı kutularına doldurulan dolarları, gizli dinlemeleri, şantajları ve nihayet 15 Temmuz darbe girişimiyle devlet içi cemaat yapılanması sızacak; o gün görev başındaki pek çok güvenlik mensubu terör örgütü üyeliğiyle yargılanacaktı.

Daha sonra Gezi’ye uzanacak gençlik eylemlerinin ilki olarak sayılabilecek YGS şifre protestoları, hakkı cemaate tarikata yedirilmiş ve yedirilecek bir neslin haksızlığa karşı ilk başkaldırısıydı. Ardından tüm hile hurdaya rağmen üniversiteli olanlar yeniden buluştuğunda ODTÜ ayakta, üniversite ayaktaydı. Erdoğan’ın dindar nesil, Ensar nesli, TÜRGEV ve sayısız tarikatla giriştiği tüm çabalar nafile kalacak, gençliğin özgürlük mücadelesi peşini bırakmayacaktı. Ne hakkını ne memleketini hiçbir tarikata, cemaate ve gerici karanlığa bırakmayacağını her fırsatta hatırlatan Gezi direnişiyle bugün hâlâ muktedire korku salan memleketin aydınlık yüzü gençlik için “bizim Haziran”ımıza giden yolda ilk adım cemaate hakkını yedirmemesiyle atılmış olacaktı.