Hatırlatmalar | Dünden bugüne: Rejimin olağanüstü yargısı

Politika Kolektifi

Türkiye tarihi bir yanıyla katliamlardan darbelere uzanan olağanüstülükler tarihi olarak yaşandı. Egemen sınıfların sürekli krizlerle yüz yüze kaldığı ülke gerçeğinde, bu krizlerin aşılabilmesine yönelik her müdahalenin bir ucunda yargının da olağanüstü yetkilerle, siyasetin bir uzantısı olduğu gerçeğini görürüz.

27 Mayıs sonrasındaki idam kararları Yassıada Mahkemelerindeki yargılamanın neticesinde değil Milli Birlik Komitesinde verilmişti. Sonrasında da her olağanüstü dönem kendi yargı düzeni de şekillendirmeye devam etti. 12 Mart’tan bugüne kadar emperyalizme bağımlılık içinde şekillenmiş devletin asli düşmanı olarak ilan ettiği sola yönelik baskının en önemli aracı mahkemeler oldu.

12 Mart’ta yükselen devrimci halk muhalefeti dalgasının kırılması için sıkıyönetim mahkemeleri devreye sokuldu. Ali Elverdi ve Baki Tuğ devrimcilerin kalemini kırmak için görevlendirilirken, 12 Eylül’de benzer bir biçimde askerî yargı sola yönelik imhanın bir parçası olarak işlev gördü. 12 Mart ve 12 Eylüllerde hukukun ortadan kaldırıldığı işkence ve zulümle iç içe geçmiş mahkemeleri sonrasında da ’90’larda yine sola ve aynı zamanda yükselen Kürt savaşında işlevlendirilmiş DGM’lerde sürdü…

AKP’nin siyasal İslamcı bir rejim dönüşümünün en önemli aparatlarından birisi de yargı oldu. 2000’lerin ortasından itibaren, özellikle Ergenekon operasyonlarıyla başlayan süreç Özel Yetkili Mahkemeler dönemi oldu. FETÖ firarisi olan savcı Zekeriya Öz’ün temsil ettiği bu mahkemeler siyasal İslamcı rejimin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik bir işlev gördü.

AKP’nin o dönemdeki ortağı FETÖ’nün yargıdaki gücü üzerine şekillenmiş bu yapı, 2010 referandumu ile yargının tümüne hâkim olmasıyla yeni bir boyuta sıçradı. 2013 sonrasında iki siyasal İslamcı iktidar ortağı arasında şekillenen çatışmanın ilk merkezi de yargı olurken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yargı düzeni de MHP ile kurulan ittifak içinde yeniden şekillendirildi.

Yasaların ve hukukun bir kenara atılarak muhaliflerin cezalandırılması ve etkisizleştirilmesi işleviyle donatılan bir yargı sistemi bugün de işlemeye devam ediyor. İçi boş dosyalarla, gizli tanık ifadeleri üzerine kurulmuş tuzaklarla şekillenen yargılamalar kuşkusuz ki ülke tarihinin birçok döneminde gördüğümüz yetkilendirilmiş özel mahkeme ve savcıları hatırlatıyor…

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ÇOK PARTİLİ HAYAT, TEK ADAM YARGISI: DEMOKRAT PARTİ VE 27 MAYIS

14 Mayıs 1950 seçimleri ile başa gelen Demokrat Partinin 27 yıllık tek partili iktidar dönemini bitirmesi, kaçınılmaz olarak Türkiye siyaseti açısından bir referans noktası olageldi. Kimi siyasi çevreler açısından bu gelişme, Türkiyede gerçek anlamda bir demokrasiye geçişi mümkün kılan bir tarihsel kırılma ânı olarak da yorumlandı. Demokrasi meselesine salt devlet aygıtının hangi rekabet ölçütleriyle ele geçirildiği üzerinden yaklaşan bu tahliller, on yıllık Demokrat Parti dönemini kısa yoldan "ordu eliyle bastırılan sahici bir demokrasi deneyimi" olarak okumayı tercih etti. Bu okumalar açısından sivil siyasetin demokrasiyle kurduğu bağ ise, çoğu zaman kasıtlı biçimde ikinci plana atıldı veya görmezden gelindi. On yıllık Demokrat Parti iktidarı; üzerinde yükseldiği sınıfsal ittifakın yarattığı çelişkiler toplumsal sınırlarına dayandığı anda kendini bir sivil darbe aygıtı olarak yeniden dizayn etmiş ve egemen sınıfların sonraki dönemlerde giderek daha şiddetli biçimlerde hissedeceği kriz koşullarında hukukun hem sivil hem de askerî yöntemlerle emekçi sınıflara karşı kullanışlı bir aparat haline getirilmesinin taşlarını döşemişti.

Demokrat Parti'nin tek parti CHP'sine karşı yürüttüğü muhalefet, II. Dünya Savaşını takip eden süreçte Türkiyenin küresel kapitalizme entegre olma biçiminin büyük toprak sahiplerinin kapitalistleşmesi lehine açtığı kapı ve bu sınıfın ticaret burjuvazisiyle anlamlı bağlar geliştirmesine imkân sağlayan dışa açılma süreçleriyle doğrudan ilintiliydi. Bu yanıyla bir sınıfsal ittifakı temsil eden DP muhalefeti, savaş koşullarının yoksullaştırdığı emekçilerin rızasını alarak 1950de iktidara geldi. Ne var ki, Türkiye siyaseti açısından göreli bir demokratikleşme zemini sunan bu manzara, DPde temsilini bulan yarı feodal sınıfsal ilişki ağlarının baskın gerici karakteriyle birlikte iktidarın henüz ilk yıllarından itibaren sistematik biçimde geliştirilecek faşist uygulamaların temelini atacaktı.

1954 VE 1957: SOPALI SEÇİMLER

Bahsedildiği üzere Demokrat Parti iktidarı, emekçi halk kesimlerinden aldığı desteği ilk günden itibaren devlet aygıtını iktidar elitinin elinde yoğunlaştırmak üzere kullandı. Basının üzerinde siyasal ve ekonomik her türden baskı pratiğini istikrarlı biçimde ortaya koyması bir yana, iktidar olduğu dönemde girdiği iki seçim olan 1954 ve 1957 seçimleri, muhalefetin tüm unsurlarına yönelen faşist uygulamaların yargı ve yasama pratikleriyle somutlandığı anlar olarak kaydedilecekti.

1951de çıkarılan kanunla malvarlığının önemli bir bölümünü kaybetmiş olan CHPnin elinde kalan son varlıklarına da Aralık 1953te yürürlüğe giren 6195 sayılı kanunla el konuldu. CHP genel merkez binası, Ulus gazetesi gibi muhalefetin siyasi ve ekonomik varlıklarına doğrudan devlet eliyle el konulması, muhalif partilerin devlet radyosuna seslenme hakkının kaldırılması ve tüm bunların 1954 seçimlerinden yalnızca beş ay önce gerçekleşmesi elbette DP iktidarının yeni bir seçimle faşist iktidarını yeni bir meşruiyet zeminine oturtma çabasının göstergesiydi. 1950ler itibariyle DP iktidarının Amerikan emperyalizmi ile geliştirdiği doğrudan ilişkilerin bir sonucu olarak anti komünizm zaten iktidarın ideolojik kurgusunda kurucu bir motifti. Muhalif kesimlere dönük hukuksuz pratikler sonuçlarını verdi ve Demokrat Parti 1954 seçiminde, kısmi bir oy kaybıyla da olsa meclis çoğunluğunu alarak yeniden iktidara geldi.

1957 seçimleri ise, iktidarın temsil ettiği sınıfsal ittifakın önünde duran birikim krizlerinin ve ekonomik belirsizliklerin arttığı, bunun da giderek siyasi belirsizliklere zemin hazırladığı bir dönemde Türkiyenin ilk erken seçimi olması niteliğiyle tarihe geçti. İktidarın meşruiyet sahasının giderek daralmasının zorunlu bir sonucu olan 1957 seçiminin koşulları, bir öncekinden daha kapsamlı ve şiddetli bir saldırıyı gündeme getirecekti. Seçime oldukça yakın tarihlerde işçi sendikalarının ardı ardına kapatılması, öğretim üyelerinin iktidar eliyle azledilmesini içeren kanun ve seçim kanununun muhalif partilerin seçim süreçleri dışında açık alanda miting yapmasını yasaklayacak şekilde değiştirilmesi bu saldırının görünür biçimleri oldu. CHP ve CMP arasında gelişen seçim ittifakı ihtimali ise, yine seçim kanununda yapılan ve muhalefet partilerinin karma liste oluşturmasını yasaklayan değişiklikle beraber ölü doğmuş olacaktı. Tüm bunlara rağmen 1957 seçiminde DPin toplumsal desteği belirgin bir biçimde düştü ve CHP %42lik bir oyla iktidar adayı haline geldi.

27 MAYISA GİDEN SÜREÇ: 9 SUBAY OLAYI VE TAHKİKAT KOMİSYONU

Toplumsal desteğin zayıflamasıyla birlikte iktisadi kriz potansiyellerinin bir türlü bertaraf edilememesi; bir yandan da 1958 Irak Devrimiyle birlikte giderek güçlenen ihtilal söylentileri, rejimi giderek daha dar, keskin ve dönülmez bir yola sevk etti. Seçimden hemen sonra çıkarılan bir kanun, muhalif partilerin faaliyetlerinin "yıkıcı olup olmadıklarını denetlemek" gibi ucu açık bir yetkiyi doğrudan DP iktidarına veriyordu. Bu faşist uygulamalar 1960da bütünlüklü bir sıkıyönetim pratiği olarak Tahkikat Komisyonu adıyla kurumsallaşacak, 15 DPli vekilden oluşan komisyona açıkça mahkeme ve dava yetkisi tanınarak yargı erki tamamen aradan çıkarılacak, meclis konuşmalarının yayımlanması dahi yasaklanarak tüm muhalefet bir varoluş savaşına davet edilecekti.

Tüm bunlar, şüphesiz CHPnin temsil ettiği sınıfsal çıkarlarla büyük ölçüde uzlaşan, ordunun içindeki darbeci güçleri de çoktan harekete geçirmişti. 27 Mayısa henüz iki sene uzaklıkta, 17 Ocak 1958de yaşanan ve sonrasında 9 Subay Olayı olarak anılacak gelişme bunu teyit eder nitelikteydi. Darbeci ekibin içinden bir subayın itirafçı olmasıyla birlikte dokuz subay tutuklanarak yargılandı. İtirafçı olan Samet Kuşçunun, darbenin başında olduğunu iddia ettiği Faruk Güventürkün, DPin milli savunma bakanına darbenin liderliğini teklif ettiği söylentisi; yargılamaların sonucunda yalnızca itirafçının ceza alması göz önüne alınırsa tümüyle yersiz olmayabilir. Menderes iktidarının parlamenter rejimi tümüyle tasfiye etmeyi birincil öncelik haline getirdiği bir süreçte; muhtemeldir ki darbeci kliklerle geliştirdikleri ilişkilerle birlikte DPin kendi içini kemiren bir dinamik de ortaya çıkmıştı. Fakat DP iktidarını sarsan esas dinamik, kurumsal siyasetin imkân dışına çıktığı bu koşullarda, önderliğini öğrenci hareketlerinin aldığı bir aydınlar hareketinin iyiden iyiye toplumsallaşmasıydı. Kendi içine doğru daralan rejimin bu toplumsal hareketliliğe artık ne baskı ne de barış yoluyla karşılık veremiyor oluşu, meşhur 555K eyleminin yarattığı sansasyonla birlikte iyice görünür hale geldi. 1961 anayasasıyla birlikte her anlamıyla "başka bir hukuku" gündeme getirecek sürecin harcını Beyazıttan Kızılaya birleşen gençliğin sesleri ve bedenleri kardı. Turan Emeksiz ve Nedim Özpolatın anılarına saygıyla.

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12 MART: DEVRİMCİLERE KARŞI KURULAN YARGI

12 Mart 1971’de muhtıra ile açılan olağanüstü rejim, 1973 genel seçimlerine kadar sürdür.

12 Mart muhtırasını takip eden süreç 26 Nisan’da 11 ilde sıkıyönetim ilan edilmesi sürdürüldü. Bu dönemde devrimcilere yönelik başlatılan yok etme harekâtının en önemli merkezlerinden birisi, Ziverbey Köşkü ve Sansaryan Han isimli işkence merkezleri ve sıkıyönetim mahkemeleri oldu. Kontrgerilla ismi, ilk kez bu işkence merkezlerinde işkence yapan kişiler tarafından dillendirildi.

Sıkıyönetimi takip eden günlerde aydınlardan sanatçılara, öğrencilerden işçilere uzanan büyük operasyonlar gerçekleştirildi. Dönemin en etkili siyasi örgütü olan DEVGENÇ ile birlikte 404 dernek ve TİP kapatıldı.

Hukuksuzluklara karşı mücadele eden Halit Çelenk, o dönemde yaşananları şöyle anlatır: “Sıkıyönetimin ardından, 17 18 Mayıs 1971 gecesinde üniversite öğretim üyeleri, yazar, sanatçı, avukat, doktor, mühendis, mimar, öğretmen, sendikacı, üniversite öğrencisi, işçi ve köylülerden oluşan 4 bin kişi gözaltına alındı, tutuklanan ve sıkıyönetim mahkemelerinde yargılananların sayısı 20 bine ulaştı. (…) Gözaltına alınanların evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda yüzbinlerce yayına el konuldu. Bu kitaplar savcılık emriyle yakılarak, imha edilmiştir.”

Özellikle İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom’un kaçırılıp infaz edilmesinden sonra başlatılan ve dönemin başbakanı tarafından “kafalarına balyoz gibi ineceğiz” denilen operasyonlar, tam bir sürek avına dönüştü.

■ 22 Mayıs 1971’de Nedim Öztaş İzmir’de öldürüldü.

■ 31 Mayıs 1971’de Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alpaslan Özdoğan Nurhak’ta öldürüldü.

■ 1 Haziran 1971’de Hüseyin Cevahir Maltepe’de öldürüldü.

■ 19 Şubat 1972’de Ulaş Bardakçı Arnavutköy’de öldürüldü.

■ 8 Mart 1972’de Koray Doğan Ankara’da sırtından vurularak öldürüldü.

■ 30 Mart 1972’de Mahir Çayan, Ömer Ayna, Cihan Alptekin, Saffet Alp, Ertan Sarıhan, Nihat Yılmaz, Sinan Kâzım Özüdoğru, Sabahattin Kurt, Ahmet Atasoy, Hüdai Arıkan Kızıldere’de öldürüldü.

■ 5 Mayıs 1972’de Niyazi Yıldızhan Ankara’da öldürüldü.

■ 6 Mayıs 1972’de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilerek öldürüldü.

■ 18 Mayıs 1973’te İbrahim Kaypakkaya Diyarbakır’da işkenceyle öldürüldü.

Kontrgerilla örgütlenmesinin ilk kez faal olarak kullanıldığı sürek avını yöneten iki işkenceci ve katil, Hiram Abas ve Mehmet Eymür hafızalara kazındı. Dönemin sıkıyönetim mahkemelerinin başında olan Ali Elverdi ve Baki Tuğ gibi… Deniz’lere idam kararı veren, Mahir Çayan ve Kızıldere’de öldürülen devrimciler için “idam kararı verirdik” diyen bu iki isimden Ali Elverdi, 1975’te Adalet Partisi Bursa milletvekili seçilirken, Baki Tuğ ise 1991 1995 arasında Doğru Yol Partisi Ankara milletvekili ve 51. Hükümette Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No.’lu mahkemesinin bu iki ismi, sağ ve devlet nezdinde taltif ettirilmeye çalışılsa da halk nezdinde lanetlenmeye devam ediyor…

12 EYLÜL: MAHKEMELERDE YIKILAN ÜLKE

ABD’nin bilgisi ve Türkiye egemen sınıflarının desteği ile gerçekleştirilen 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi, Milli Güvenlik Konseyi (MGK) adına yayımladığı 1 numaralı bildiriyle Parlamento ve Hükümeti feshetmiş, Parlamento üyelerinin dokunulmazlığını kaldırmış, bütün ülkede sıkıyönetim ilan etmiş, yurtdışına çıkışları yasaklamıştır.

Ardından peş peşe çıkarılan yeni bildirilerle ülke 13 sıkıyönetim bölgesine bölünerek, sınırsız yetkilerle donatılan generaller, sıkıyönetim komutanı olarak atanmış; sıkıyönetim askerî mahkemeleri kurulmuş; hâkim ve savcı atama yetkisi MGK’ye verilerek, yargılamalar askerlerin kontrolü altına alınmış; tutuklananlar askerî cezaevlerine doldurulmuştur. Sıkıyönetim mahkemelerinin devamı niteliğindeki Devlet Güvenlik Mahkemeleri, anayasal bir yargı organı haline getirilmiştir.

Toplu sözleşme ve grev yasaklanmış, ücretler dondurulmuş, başta DİSK ve TÖBDER olmak üzere TÜSİAD hariç tüm sendikalar ve dernekler kapatılarak, üye ve yöneticileri işkenceli sorgulardan geçirilmiş, ağır hapis cezalarına çarptırılmıştır. İşkence ve uzun tutukluluk cenderesine alınan insanlar, Pişmanlık Yasası ile itiraflara zorlanmıştır.

12 Eylül hukukunun en belirgin özelliklerinden biri, yargılamanın temelinin, DAL (Derin Araştırma Laboratuvarı) gibi özel olarak kurulmuş işkence merkezlerinde elde edilmiş ifadelere dayanmasıdır. Eylül ortasında 30 güne çıkarılan gözaltı süresi, kasım başında 90 güne yükseltilmiştir. Ayrıca yeni operasyonlarla “yeni delillere” ulaşılması durumunda cezaevindeki tutukluların tekrar gözaltına alınmasının yolu açılmış, birçok kişi toplamda 6 ay civarında gözaltında işkence görmüştür. Ankara’da bu işkenceler, başkentin Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Recep Ergun’un idaresi altında, DAL’ın yöneticisi Kemal Yazıcıoğlu ve ekibi tarafından yürütülmüştür.

12 Eylül döneminde sadece yeni bir anayasa yapılmamış; toplumsal ve siyasal yasaların tümü yeniden düzenlenmiştir. Basın Kanunu, Dernekler Kanunu, Sendikalar Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Olağanüstü Hal Kanunu yeniden hazırlanıp kabul edilirken; Polis Görev ve Yetki Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Sıkıyönetim Kanunu, Askerî Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Kanunu önemli değişikliklerle revize edilmiştir.

12 Eylül hukukunun bilançosundan bazı sayılar şöyledir

■ Gözaltına alınan 650.000 kişi

■ Pasaport verilmeyen 388.000 kişi

■ “İntihar” ettiği bildirilen 43 kişi

■ Fişlenen 1.683.000 kişi

■ Sıkıyönetim mahkemelerinde yargılananlar 230.000 kişi

■ İşkenceyle öldürülen 171 kişi

■ Vatandaşlıktan çıkarılan 14.000 kişi

■ Kaçarken vurulan 16 kişi

■ İşkence yaptıkları suçlamasıyla yargılanan güvenlik görevlisi 544 kişi

■ Cezaevlerinde ölen 299 kişi

■ Açlık grevinde ölen 14 kişi

■ İnfaz edilen sağ görüşlü idam mahkûmu 8 kişi

■ Haklarında idam cezası istenen 7.000 kişi

■ Çatışmada öldürülen 74 kişi

■ İnfaz edilen sol görüşlü idam mahkûmu 18 kişi

■ Ölüm cezası verilen 517 kişi

■ Doğal ölüm raporu verilen 73 kişi

■ Faaliyeti durdurulan dernek 23.677 adet

■ İnfaz edilen idam cezası 50 kişi

■ 1990 yılına kadar cezaevinde kalan hükümlü/tutuklu 52.000 kişi

(“12 Eylül darbesinin korkunç bilançosu.” https://www.birgun.net/haber/12-eylul-darbesinin-korkunc-bilancosu-78576 (Erişim tarihi: 18.01.2024)

12 Eylül hukukunun en önemli niteliklerinden biri, çifte standart uygulamalarının ağırlığı olmuştur. 12 Eylül öncesinde “saldırı” ve “savunma” durumundakiler, ayrı gözaltı ve yargılama usullerine tabi tutulmuşlardır; ama “saldırı” gerçekleştiren taraf lehine…

Devrimciler “anayasal düzeni zor kullanarak ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla ölüm cezasına mahkûm edilirken; ülkücüler “cürüm işlemek için cemiyet teşkili” suçlamasıyla 2 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmışlardır. Bu yüzden idam edilen devrimci sayısı 18 iken, ülkücü sayısı bunun yarısıdır. Devrimci olduğu için 17 yaşındaki Erdal Eren idam edilirken; birçok cinayet işlemiş ve katliama imza atmış Cengiz Ayhan, Ferhat Tüysüz, Veli Can Oduncu, Yunus Uzun, Mustafa Gülnar, Selahattin Büyüköztekin, Muhsin Kehya gibi ülkücüler böyle cezalara maruz kalmamışlardır. Çifte standart, davaların tamamlanıp hükümlerin verilmesinden sonra da devam etmiştir. Turgut Özal’ın başbakanlığındaki içinde birçok eski ülkücünün yer aldığı ANAP (Anavatan Partisi) iktidarı, önce 313. maddede değişiklik yaparak, birçok ülkücünün cezasının üst sınırı minimuma indirir. Sonra kamuoyunda Anti Terör Yasası ve Şartlı Tahliye Yasası olarak bilinen düzenlemelerle, cezaevinde kalan son ülkücülere de tahliye yolu açar. Ancak yasa, sol görüşlülere aynı şekilde uygulanmaz. İdam hükümlüsü bir ülkücünün düzenlemeden yararlanabilmesi için cezaevinde 10 yıl kalması yeterliyken, bir devrimcinin yararlanabilmesi için bu süre 20 yıl olarak belirlenmiştir. Benzer şekilde müebbet hapis cezası almış bir ülkücü, 8 yıldır cezaevinde ise bu yasadan yararlanırken; devrimci bir hükümlünün yararlanması için 15 yıldır cezaevinde olması gerekmektedir. Her ne kadar Anayasa Mahkemesi ilerleyen dönemde bu eşitsizliği giderse ve devrimcilerin de düzenlemeden aynı şekilde yararlanmasını sağlasa da 12 Eylülden itibaren ülkeyi yönetenler, “devrimcilere saldır, ülkücüleri koru” politikasına devam ettiler.

’90’LAR VE “KAYIPLAR HUKUKU”

12 Eylül yargısının en önemli aygıtlarından biri olan Devlet Güvenlik Mahkemeleri, ’90’lar siyasi atmosferinin yeni konjonktüründe yeni işlevlerle sahnedeydi. Bu dönemde yükselen Kürt hareketi ve bölgesel savaş içerisinde, hem uluslararası uyuşturucu trafiğini kontrol etmek hem de 12 Eylül’ün etkisi zayıflamaya başladıkça yeniden boy veren devrimci hareketi tekrar boğmak için ’90’lar faili meçhuller, gözaltında kaybetmeler, işkence ve toplu katliamlarla geçti. Bu dönemde Uğur Mumcu’dan Bahriye Üçok’a, Konca Kuriş’ten Musa Anter’e Türkiye’nin her yerinde aydınlar yine MHP’li çeteler eliyle düzenlenen saldırılarda öldürülmüş, çoğu suikastın üzeri kapatılmıştır. Dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın Uğur Mumcu cinayetinin ardından söylediği, “Bir tuğla çekersem duvar yıkılır” ifadesi, ’90’ların simgesi olmuştur. Köy yakmaları, Madımak katliamı, gözaltına kaybedilen üniversite öğrencileri, uluslararası uyuşturucu mafyalarına İçişleri Bakanlığı tarafından verilen pasaportlarla eskortluk eden MHP’liler, Kürt illerinde gelişen ilerici dalgayı bastırmak için kurulan ve “domuz bağı işkenceleri” ile ünlü Hizbulkontra’ya kadar, bugün yaşadığımız karanlığı örgütleyen iktidar ortaklığı, ’90’larda kurulmuştu. ’90’larda gayrinizami savaş taktiklerinin bu ülkenin her yanında nasıl yoğunlaştığı, rakamlarla da ortaya çıkıyor.

■ İnsan Hakları Derneğine göre 1994 yılında faili meçhul sayısı 223 olmuştur.

■ 1995 yılında kurulan meclis komisyonuna göre faili meçhul sayısı 908’e çıkmıştır.

■ 90’lı yıllarda 3.700’e yakın köy ve mezra yakılmış, yıkılmış ve boşaltılmıştır

■ 31 Ocak 1990’da Muammer Aksoy kurşunlanarak katledildi.

■ 7 Mart 1990’da Çetin Emeç kurşunlanarak katledildi.

■ 4 Eylül 1990’da Turan Dursun evinin önünde uğradığı saldırıda hayatını kaybetti.

■ 20 Eylül 1992’de Musa Anter sokak ortasında katledildi.

■ 24 Ocak 1993’te Uğur Mumcu arabasına konulan bombanın patlaması ile hayatını kaybetti.

■ 2 Temmuz 1993’te Madımak Otelinde 34 aydın yakılarak katledildi.

■ 8 Ocak 1996’da Evrensel muhabiri Metin Göktepe İstanbul’da gözaltında işkencede katledildi.

■ 1 Mayıs 1996’da polis Hasan Albayrak, Yalçın Levent ve Dursun Adabaş’ı katletti.

■ 1999 yılında Konca Kuriş, kendisini kaçıran Hizbullahçıların günler süren işkencesiyle katledildi.

■ 21 Ekim 1999’da Ahmet Taner Kışlalı aracına koyulan bomba ile katledildi.