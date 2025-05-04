Hatırlatmalar | Fatsa Fikri Sönmez bu şafaklarda

Politika Kolektifi

Tam 40 yıl önce, 4 Mayıs 1985’te, Fatsa’nın devrimci belediye başkanı Fikri Sönmez hayatını kaybetti. Henüz 12 Eylül bir fısıltı gibi konuşulurken, Mayıs 1980’de darbenin öncülü sayılabilecek Nokta operasyonuyla, Fatsa’da ülke tarihinin en özel devrimci demokrasi örneklerinden birine 3 jandarma komando birliği, bir mekanize piyade tugayıyla saldırıldı. Dönemin 3. Milli Cephe hükümeti Başbakan Demirel, Çorum’da ülkücü faşistler katliam yaparken, “Çorum’u bırak, Fatsa’ya bak” diyerek, esas tehlikeye işaret edecekti. Halkın kendi kendini yönettiği bir devrimci demokrasi deneyimi, Türkiye’de egemenler için Alevi yerleşimlerine yayılan katliamlardan çok daha tehlikeliydi. Mayıstan temmuza kadar süren operasyonda Belediye Başkanı Fikri Sönmez gözaltına alındı, nitekim tek kriz Fatsa değildi, Yeni Çeltek’te, Aşkale’de, ODTÜ’de halk kendi kendini yönetebilmenin, hakça ve emekten yana bir ülke mücadelesinin imkânlarını yaratmaya başlamıştı ki aylar sonra Fatsa’ya yapılan, 12 Eylül ile tüm Türkiye’ye yaşatıldı. 4 Mayıs 1985’te Fikri Sönmez, işkenceyle geçen yılların ardından henüz 47 yaşında hayatını kaybetti.

Belediye süreci öncesinde de Karadeniz’in bereketli toprakları 27 Mayıs sonrası oluşan iklimde ’68 kuşağı devrimci gençlere, fındığına sahip çıkan köylülere, devrimci öğretmenlerin mücadelesine tanıklık etmiş, Fatsa Fikri bu kesintisiz mücadele içerisinde ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Sedat Göçmen, bugün hor görülen, “bir şey olmaz” denilen topraklarda başka bir hayatı, başka bir ülkeyi örgütleme mücadelesinde, Türkiye’nin en güzel tarihine adını yazdı.

Bu hafta, Fikri Sönmez’in ölümünün 40. yılında, Fatsa’yı yaratan fikri ve mücadeleyi, Fikri Sönmezlerin yoldaşları Hasan Arslan ve Atıf Özgel ile konuştuk. Öncü Durmuş, mücadelenin kuşaktan kuşağa nasıl sürdüğünü anlattı.

HASAN ARSLAN: FATSA’NIN GÜCÜ GEÇMİŞİNDEN GELİR

Fatsa deneyiminde Devrimci Yol süreci bize yol gösteren önemli bir süreçtir. Ancak biz Fatsa’da birdenbire bu süreci yaşamadık. Burada ’60’lı yıllardan beri gelişen bir süreç var. 27 Mayıs sonrası dönem bizim kuşağın bilinçlenme dönemi, “Solda ne yapabiliriz, dünyada sol ne yapıyor” diye sorguladığı dönem. Bizim için o yüzden 12 Mart’a giden süreç çok önemli ve bilgilendiricidir. 1965 senesinde Türkiye Öğretmenler Sendikası kuruldu, ben öğretmenlikten atılana kadar Ünye’de başkanlığını yürüttüm. ’69 yılında TÖS’ün bir eğitim boykotu oldu. O süreçte öğretmenlerin örgütlülüğü %70’in üzerinde, Ünye’de Fatsa’da bu oran çok daha yüksek. Bölgedeki bütün okullar bu boykotla kapatıldı. Ancak Türkiye’de gelişen devrimci gençlik dalgasının yükselmesiyle birlikte 1969 yılından sonra TİP’in geldiği nokta bizi kapsamamaya başladı, yetersiz gelmeye başladı, artık yerine başka bir siyasetten, DEV-GENÇ ve Mahirlerin çizgisinden söz edilmeye başlandı. Çünkü Türkiye gibi geri bıraktırılmış ülkelerde devrimin nasıl olacağı çok önemli bir soruydu, buna verilen cevap etrafında hareketin yönü değişti. Kesintisizlerin bu soruya verdiği cevap çok önemlidir. Dolayısıyla ’79’da Fatsa’yı yaratan birikim de geçmiş devrimci hareket ve bu atılımdan gelir. Donanımı geçmişe dayanır.

Kızıldere bizim için çok önemli bir süreçtir. Biz kendi içimizde Samsun’da, Ordu’da “Kesintisiz”leri okuyup tartışıyorduk. Denizlerin yaşadıklarından haberdardık. Neler yapabileceğimizi konuşuyorduk. Kızıldere’de kaybettiğimiz arkadaşımız Ertan Sarıhan bizi gelişmelerden haberdar ediyordu. Kızıldere öncesi Ünye Radar Üssündeki eylemden sonra da bölgede onlarca kişi gözaltına alındık. Devrimci Yol demek yalnızca Fatsa demek değildir. Türkiye’nin birçok yönünde benzer çabalar, çok güzel örnekler vardı. Fatsa’da 9 aylık bir süreçte bölgede sosyalizmin inşası için önemli adımlar attık. Bizim sosyalizm anlayışımız o dönemde SSCB’nin sosyalizmiyle aynı anlama gelmiyordu. Biz kendi çalışmalarımızın sonucunda, “Kesintisizler” ve Devrimci Yol fikriyatı etrafında gerçek sosyalizmin nasıl olabileceğine dair berrak bir fikrimiz oluşmuştu, belediye süreci de bu açıklıkla ilerledi. Fatsa’da belediye çalışmalarında önemli bir süreç yaşadık. Burada çok önemli deneyimler elde ettik ve tüm Türkiye’de neler yapabileceğimizi gösterdik. Fatsa’nın yanı sıra Yeraltı Maden-İş’in Amasya’da, Borçka’daki çalışmaları da bizim anlayışımızın bir sonucuydu.

ATIF ÖZGEL: HALK İÇIN HALKLA BERABER

Fatsa’daki mücadelenin başlangıcı Belediye seçimlerinden çok öncesine dayanır. Ertan Sarıhan, Ahmet Atasoy, Nihat Yılmaz, Hüseyin Gümüş gibi ’68 hareketinin liderlerinin başını çektiği mücadelelerle bölgede solun yükselişi başladı. ‘68’den beri sürdürülen mücadeleler Fatsa’yı yarattı, bir anlamda THKP-C hareketinin sonucudur. ’79 seçimlerine kadar gençlerin yürüttüğü bir mücadele de var, dolayısıyla Fatsa’da yaşananlar belediye seçimleriyle sınırlı değildi.

’70’lerde Fatsa’da gençlik mücadelesi, tüm Türkiye’de olduğu gibi Mahirlerin çizgisinden, geçmişin devrimci geleneğinin devamı olarak gelişti. Karaborsaya karşı yürütülen mücadele, tefecilere karşı gençlerin verdiği kavga, fındıktaki sömürüye karşı mitinglerin sonucudur Fatsa’da kazandığımız seçim. Şöyle söyleyeyim, daha seçimler gerçekleşmeden yerel basın bizim zaferimizi ilan etmişti, sürpriz değildi.

Biz her şeyden önce mütevazi devrimcilerdik, halkın içinde ve onlarla birlikteydik. Bu dönemde de halka yukarıdan bakanlar vardı, biz her zaman içindeydik. Sınır kavgalarında insanları barıştırıyorduk, kız kaçırma olayları burada sık gerçekleşirdi, müdahil olur insanları bir araya getirir aileleri barıştırırdık. Köy okullarında yardımlaşma örgütlerdik. Bir köyde caminin tamirini bile biz yaptık devrimciler olarak, hiç de yüksünmedik.

Seçimlerden sonra farkımız daha çok gözüktü. Hiçbir zaman yukarıdan karar alıp halka empoze etmedik. Dünün ve bugünün Türkiye’sinde mutlaka çok doğru belediyecilikler var, halka hizmetler var. Ancak bunlar yukarıdan doğru bir karar verilmişse oluyor. Biz tüm kararları halkla beraber aldık. “Ben ne yaptımsa halkımla birlikte halkım için yaptım.” Halkla birlikte kararlar aldık, hayata geçirdik ve tekrar halka dönüp “Ortaklaşa bir karar almıştık, şu kadarını yapabildik, sizce başarabildik mi” diye sorarak yine onlarla kritiğini de yaptık. Bize göre doğru olduğuna emin olduğumuz birçok kararı, halk istemediği için almadık. Fatsa’yı özel kılan, bugün bile bakılan bir yerel yönetim deneyimi olmasının sebebi budur, doğrudan demokrasiyi hayata geçirebilmiş olmamızdır asıl olan.

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Öncü Durmuş yazdı: Fikri Sönmez’e, Sedat Göçmen’e ve Tüm Devrimcilere… Nesilden nesile bir yolculuktur Fatsa

Yine bir 4 Mayıs sabahı… Zannediyorum ben henüz 8 9 yaşlarındayım. Yüzlerce insanla birlikte Kızıldere’de Mahirlerle dövüşe dövüşe düşen Ertan Sarıhan’ın mezarı başında toplanmaya başladık sabahtan. “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganı dört bir yanda yankılanıyor, çevreye konuşlanan jandarma komutanının endişesi hâlâ gözümün önünde. Fatsa’nın yiğit devrimcilerinin mezarlarına tek tek uğrayıp kentin devrimci belediye başkanı Fikri Sönmez’in mezarında anmayı noktalayacağız. Tabii ki bunu, şimdi bu netlikle söyleyebiliyorum.