Hatırlatmalar | Haziran’dan Mart’a, bir kuşaktan bir kuşağa: Bizim Haziranımız…

Politika Kolektifi

2013 Haziran direnişi, üzerinden geçen 12 yılın ardından 19 Mart 2025’te yine bir halk direnişine aktı.

Gezi Parkı’nın yıkımına karşı direnişin polisin acımasız saldırıyla bastırılmaya çalışılması, bardağı taşıran son damla olmuş, ülkenin her yanında büyük bir halk direnişi hayat bulmuştu. Bu direniş, 2010 referandumu ile birlikte AKP ve ortağı F. Gülen cemaatinin yargı başta devleti ele geçirmesiyle siyasal İslamcı rejim kurma ataklarına karşı tepkinin bir ifadesiydi. Başkanlık Sistemine geçişin de gündemde olduğu, siyasal İslamcı baskının kadınlar ve gençler başta olmak üzere tüm toplum üzerinde bir baskıya dönüştüğü bir ortamda, Gezi toplumun birleşik tepkisinin bir vesilesi haline geldi.

Bu direniş toplumun çok farklı kesimlerini birleştirdi. Farklı ve hatta birbirine zıt pek çok siyasi akım ülkenin siyasal İslamcı faşizme geçiş tehlikesine karşı ortak bir tutum içinde oldu. Toplumun ülke kaderine sahip çıktığı bu direniş, bu anlamda çok önemli bir kırılma noktasıydı. Daha öncesinde Cumhuriyet’in ilerici birikimlerinin korunmasına kadar birçok önemli mücadelenin devlet içindeki (bürokrasi, ordu vs) odaklar aracılığıyla gerçekleşeceğini düşünen geniş kesimler, bu beklentinin gerçekdışı olduğunun farkına vararak, siyasete el koydular. Bu aslında eski Cumhuriyet’in ortadan kalktığı, artık İslamcı bir cumhuriyetin kurulma eşiğinde olunduğunun da geniş kitlelerin bilinci haline gelmesinin de bir yansımasıydı… Siyasal güçler bakımından ise dönemin CHP merkez yönetiminin tereddütlü ve tutuk bir katılım seyri içinde olduğunu söylemek mümkün. Öte yandan da Kürt hareketi ile sürdürülen “çözüm süreci”nin parçası olarak, dönemin Kürt hareketi yöneticilerinin de (hatta bir tür “darbecilik” yakıştırmaları yaparak) direnişe mesafeli kaldığı bir süreç oldu.

Haziran direnişi bu anlamda siyasal İslamcı faşizme geçiş sürecini engellemeye yönelik bir mücadele olduğu kadar, bu eksendeki birleşik bir mücadelenin kurulması için de bir çağrı olarak gerçekleşti. Buna karşın Haziran halk isyanı, sonrasında onu özünden kopararak sembolikleştirmeye hatta süreç içinde nostaljik bir nesne haline getirilmeye yönelik yaklaşımlar da kendini gösterdi. Bunun ötesinde halkın bağrında yükselen özgürlüklerden ve laiklikten yana, adalet ve gelecek talepleri üzerine yükselen direnme eğilimlerini, siyasal İslamcı faşizme geçiş süreci karşısında bir direniş hattında birleştirmeye yönelik en önemli girişim Haziran Hareketi olarak gerçekleşti.

19 Mart direnişi, bu birleşik mücadele anlayışı üzerine yükseldi. İktidarın şimdi karşısındaki Cumhurbaşkanı adayını dahi kendisi tayin ederek, seçimlerin ortadan kaldırılacağı hileli bir süreçle rejimi kalıcılaştırma hamlesine karşı, 19 Mart yeni bir birleşik muhalefet hareketi olarak yükseldi. Bugün 12 yıl öncenin de dersleriyle, bu hareketin iktidarın bölme ve parçalama hamlelerini de görerek, onun hileli yollarının farkındalığıyla birleşip, çoğalarak sürdürüldüğü oranda, karanlığın sonuna gelindiğinin bilinciyle yürümeliyiz. 12 yıl önceden 12 yıl sonraya, Haziran’dan Mart’a, bir kuşaktan bir kuşağa çoğalarak sürüp gelen bizim Haziranımız… DEV-GENÇ’lerden ÖTK’lara, devrimci geçmişimizin en güzel çocuklarının elinde yeniden göndere çekildiği yükselen isyan bayrağımız…

***

GEZİ’YE DOĞRU TÜRKİYE

Türkiye, 2002’de AKP’nin iktidara gelmesi ile yeni bir siyasal rotaya girdi. Başlangıçta, siyasal İslamcılar, Fethullahçılar, Erdoğan’dan “muhafazakâr demokrat” yaratan liberaller ve bir noktadan itibaren Kürt siyasi hareketinin kerhen desteğiyle oluşan geniş bir siyasal ittifak cephesi ile Türkiye, 12 Eylül ve Özal hükümetlerinde yarım kalan neoliberalleşme ve İslamcılaşma projesinin yürütücüsü haline geldi. AKP’nin iktidardaki ilk icraatından birinin, başarısızlıkla sonuçlanacak Irak tezkeresi oylamasını meclise sunması, bu dönemde hem AB hem ABD’nin doğrudan destek ve teşviki ile hükümete gelen siyasal İslamcıların doğrudan bir Washington projesi olduklarını ilk elden hatırlatma girişimleriydi. Keza Erdoğan’ın sonrasında birçok kez tekrar edeceği, “Büyük Ortadoğu Projesi” eşbaşkanlığı görevi de AKP’nin yalnızca ülke değil bölge için de önemine işaret ediyordu. Bugün hâlâ sancılarını yaşadığımız bölgesel emperyalist müdahaleler açısından AKP gibi bir Amerikancı, neoliberal ve İslamcı siyasetlerin varlığı kritik önemdeydi.

AKP, liberaller ve Gülencilerin desteği ile yayılan “özgürlükçü” imajını hızlı bozdu. Önce 2007 yılında başlayan Ergenekon-Balyoz süreçlerinde, sözde darbe girişimi adı altında araya birkaç kontrgerilla artığı isim ortaya atılarak, TSK’da ve yargıda önemli tasfiyeler gerçekleştirildi. Fethullahçıların yargı ayağını oluşturduğu bu operasyonların sonucunda İslamcı ittifak devleti ele geçirme stratejisinin ilk ayağını gerçekleştirdi. Ordu ve yargı mensuplarının yanı sıra, İlhan Selçuk ve Türkan Saylan gibi Kemalist aydınlar da düzmece iddianameler ve şafak operasyonlarıyla içeri alındı, sözde darbe suçlamasıyla ayrıca Türkiye’nin aydınlarına ve entelektüel ortamına da “ayar çekiliyordu”. Selçuk’lar, Saylan’lar darbe suçlamasıyla yargılanırken, kendisine sosyalist diyen belli kesimler için dahi ROK’lar makbul aydın haline geliyordu. Ergenekon-Balyoz süreçlerine yanıt, ağırlıkla ulusalcıların ve CHP içerisinde tasfiye olma yolundaki bir kısmın önderliğinde Türkiye’nin aydın-demokrat kesimlerinin katıldığı Cumhuriyet mitingleri oldu. Ancak bu siyasal sınırlarda kaldığı raddede de AKP’nin özünde hedef aldığı tüm toplumsal kesimleri kapsayamasa da iktidarın “demokrat” imajına ilk çizik de bu süreçte atıldı.

2007 Ergenekon-Balyoz süreci, 2010’da 12 Eylül referandumu ile anayasal bir düzleme taşındı. Sözde 12 Eylül darbecileriyle mücadele adı altında, AKP’nin yargı üzerindeki kontrolü ve Fethullahçıların kadrolaşmasının önü açıldı. Bunun yanı sıra referandum süreci, siyasetin sözde sivil (İslamcılar) ve darbeci (demokratlar) olarak ikiye ayrılması, buna sosyalist sol içerisindeki belli kesimlerden “Yetmez ama Evet” diyerek rıza gösterilmesi ile solun da dönüştürülmesi hedeflendi. Dönemin CIA şefi Graham Fuller’in “Türkiye’ye yeni bir sol lazım” şiarıyla böyle bir dönüşüm için AKP-Fethullahçılar sponsorluğunda kurulan Taraf, vb yayınlarla hem eski hem yeni kuşak sol liberallere alan açıldı.

Bu süreçte sosyalist solun ana ağırlığı, AKP’nin devleti dönüştürme projelerine karşı ortak cephe faaliyetleriyle durmaya çalıştı. 2010 referandum sürecinde ÖDP-Halkevleri-TKP-EMEP ortaklığında kurulan “Hayır Cephesi” benzeri duruşlarla, dönemin AKP-Fethullahçı ittifakına karşı duruşu, bir statüko mücadelesinden çıkararak toplumsallaştırmaya çalıştı.

AKP’nin en önemli gündemlerinden biri her zaman Ortadoğu’da “eşbaşkanlık” görevinin gerektirdiği taşeronluğu sürdürmek oldu. Bu yolda Irak Savaşında halkın güçlü savaş karşıtı tepkisi sebebiyle önemli bir rol alamayan AKP, 2011’de meşruiyetini pekiştirdiği anda, Suriye’ye müdahalenin payandalığına girişti. Esad hükümetinin düşmesini kendi rejimlerinin ikbali için kritik bir hale getiren AKP, ilk elden cihatçı örgütlerin Türkiye üzerinden Suriye’ye girişini sağlayarak bu mezhep savaşının tarafı haline geldi. Yeni Osmanlı hayalleri, Mısır’da Müslüman Kardeşlerin kısa süreli iktidarıyla daha da pekişse de hem Esad’ın düşmemesi hem Mısır’da ve Tunus’ta hayallerindeki İslamcı iktidarların kurulamaması, iktidarın bu en başat hedeflerinden birini sekteye uğrattı. Özellikle Suriye’deki mezhepsel gerilimi Türkiye’ye de taşımak isteyen, bu uğurda toplumda tüm kimliksel gerilimlerle oynayan AKP iktidarı, Şam’da iktidar düşmeyince yeni bir krize girdi.

İçeride AKP’nin Ergenekon-2010 referandumu süreçleriyle devleti ele geçirme hamlesinin ardından sıra Suriye ve Mısır’da işler iyi giderken buna paralel toplumu İslamcılaştırma hedefinde hız kazanmaya gelmişti. Erdoğan’ın bu dönemdeki “Kürtaj cinayettir” ve “Kindar, dindar nesil istiyorum” çıkışları, eğitimde İmam Hatipleşmenin önünü açan 4+4+4 düzenlemesi, içki satışlarına getirilen sınırlama ve ek vergiler ve “İki ayyaş” hakareti ile Erdoğan ve şürekâsının “demokrat” makyajı büyük ölçüde döküldü. Ekonomide “sata sata bitirilemeyen” kamu kuruluşları ve sendikalaşmayı fiilen yasaklayan yasa düzenlemeleriyle emek düşmanlığı, yargı ve orduyu ele geçirme çabasıyla başlattığı karşıdevrimci dönüşüm, topluma yönelik gerici ve baskıcı icraatı ve politikalarıyla yeni bir aşamaya geçti. Sözde Kürt sorunundan ifade özgürlüğüne, hatta LGBTİ özgürlüklerine kadar “açık görüşlü” bir imajla devleti ele geçirecek rızayı sağlayan AKP, hızla toplumun ve cumhuriyetin tüm ilerici kazanımlarına, tüm özgürlük alanlarına saldırıyı derinleştirdi.

Bu baskıcı yönelim, neoliberal rant politikaları ile kesiştiği noktalarda, Gezi’nin nüvesi sayılabilecek yeni direniş örneklerini ortaya çıkardı. 2011’de Artvin Hopa’da AKP mitingini protesto eden eylemcilere yönelik orantısız polis saldırısında Metin Lokumcu yaşamını kaybetti. Erdoğan, Lokumcu’nun ölümünün ardından; “Tabii bu arada bir tanesi de kalp krizi geçirerek, kimliğini bilmiyorum, üzerinde durmaya da gereğini duymuyorum kalp krizi sonucu ölmüş” diyerek polis şiddetini meşrulaştırdı.

Ancak Erdoğan’ın Türkiye toplumuyla kavgası büyüdükçe halk içerisinde Erdoğan karşıtı protestolar da o oranda arttı. Artvin’de toprağı şirketlere peşkeş çekilen halktan hakları ve özgürlükleri tehdit altında olan kadınlara, cumhuriyetin kalan tüm kazanımlarının aşınmasına tepkili demokrat kesimlerden sonra son olarak da önce YGS eylemlerinde çıkan şifre skandalları, ardından üniversitelere yönelik müdahalelerle, gençlik de AKP karşıtı en dirençli kesim haline geldi.

Gezi’den henüz 6 ay önce dönemin başbakanı Erdoğan’ın ODTÜ’ye işgal eder gibi 8 binden fazla polisle girmesi, protestoya gelen öğrencilere yönelik bir gencin ağır yaralandığı orantısız polis şiddeti ve eylem sonrası tüm üniversitelerin ODTÜ’lü öğrencilerle dayanışma eylemleri yapmasıyla toplum içerisindeki Erdoğan ve AKP karşıtı öfke giderek büyüdü. Bu öfkenin toplumsal bir patlamaya dönüşmesi ise 31 Mayıs akşamı gerçekleşecekti.

***

GEZİ DİRENİŞİ: HALK ONURUNA SAHİP ÇIKIYOR

İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde ağaç kesimi ile başlayan Taksim dönüşümünün parçası olarak, Gezi Parkı’nın yıkılıp yerine Topçu Kışlası yapılması hamlesi, Türkiye halkının nezdinde bardağı taşıran son damla oldu.

28 Mayıs 2013 günü, iş makinelerinin çalışmaya başladığı haberinin yayılması üzerine Park’ta ilk eylemler gerçekleşti. Yıkımın engellenmesi için çevre eylemcileri parka çadır kurdu ve sosyal medyadan dayanışma çağrısında bulundu. Polisin gazlı müdahalesine rağmen eylemciler yıkım çalışmasını bir günlüğüne durdurabildi. Ancak hem Park’ın yıkılma ihtimali hem polis şiddeti toplumdan önemli bir tepkiye sebep oldu. Ardı ardına iki gün boyunca Taksim Dayanışması bileşenleri başta olmak üzere insanlar çadırlarıyla Gezi Parkı’nda nöbet tutmaya geldi.

Ancak 31 Mayıs günü polis, eylemcilerin çadırlarını yakınca bu kez çok daha büyük bir tepkiye sebep oldu. Polis biber gazıyla eylemcileri Park’tan çıkarmaya çalıştı. Çadırların yakılma görüntüleri infial yaratarak eylemi kentsel çaptan ulusal çapa taşıdı.

31 Mayıs günü eylemcilerin Taksim’e sürülmesinin ardından binlerce insan İstanbul’un her yerinden Taksim’e akın etti. Halk ve polis arasında parka girebilmek için sert çatışmalar sürerken, 6. İdare Mahkemesi de Topçu Kışlası’nın yapımına onay veren kararını iptal ettirdi. Akşam saatlerine kadar süren eylemlerin önünü geçmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik Taksim’e toplu ulaşımı iptal etti. Buna rağmen on binlerce insan gün içinde Taksim’e akın etmeye devam etti. Giderek kalabalıklaşan halk Taksim’e giren ve içindeki ara sokaklarda barikatlar kurarak polis saldırılarına direnç gösterdi. Evlerinde eylemlere tanık olan insanlar, tencere-tavaları birbirine vurarak eylemcilere destek verdi. Eylemler Ankara, Bursa, Adana, İzmir başta olmak üzere birçok şehre yayıldı. Ankara başta olmak üzere birçok şehir merkezinde Gezi Parkı ile dayanışma için binler sokağa çıktı. Ankara’da önce, akşam Kızılay’dan Kuğulu Park’a kadar binlerce insan “Her yer Taksim, her yer direniş” sloganıyla sokakları doldurdu. Ardından sabaha karşı ODTÜ yurtlarından çıkan yaklaşık 4 bin öğrenci Kızılay istikametinde Eskişehir yolunu işgal ederek yürüyüş gerçekleştirdi.

31 Mayıs’ın ilk saatlerinden 1 Haziran sabahına kadar Taksim’de çatışmalar sürdü. İstanbul Tabip Odası’nın kayıtlarına göre 100’den fazla yurttaş polis saldırılarında yaralandı. Ancak halkın kurduğu barikatlar geri çekilmedi. Sabaha karşı, Anadolu yakasında toplanan on binlerce insan Boğaz Köprüsü’nü kapatarak Taksim’e yürüdü. 1 Haziran sabahı direnişi ezemeyeceğini anlayan iktidar, polise parkı açma emri verdi. Halk, mücadelesiyle parkı geri aldı. Ancak Gezi burada bitmedi. Meydan 10 gün, Park iki hafta halkın işgalinde kaldı. Eylemler İstanbul hariç 79 ile yayıldı.

1 Haziran günü itibariyle eylemler Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Hatay yoğunlukla olmak üzere tüm Türkiye’de büyüyerek sürdü. Hem Gezi Parkı ile dayanışma hem de “Hükümet İstifa” talebi tüm eylemi kapsayacak bir ortak duyguya dönüştü. Muhalefet partilerinin dahi çekindiği, CHP’nin simgesel bir biçimde dahil olduğu, BDP’nin “darbe gördüğü” eylemlere, Erdoğan hükümeti doğrudan bir kutuplaşma denemesiyle yanıt vermek istedi. “Milli İrade mitingleri” yaparak, “Evdeki %50’yi zor tutuyorum” yollu çıkışlarla direnişe geçen halkı marjinalize etme ve yurttaştan saymama, düşmanlaştırma eğilimiyle kendi kitlesine döndü. Öte yandan, sanatçılar ve çeşitli STK’lar eliyle de Park için arka kapıdan müzakereleri sürdürdü. Ancak hükümetin her zaman için ilk refleksi elden gelen her yolla eylemi bastırma çabası oldu. Bu uğurda, eylemlere katılan 8 arkadaşımız polis saldırılarıyla hayatını kaybetti. Erdoğan, miting meydanlarından “Emri ben verdim” diyerek saldırıları sahiplenirken, halk mücadelesinden geri durmadı.

Sosyalistlerin, tüm kitleleriyle ilk gününden beri içinde olduğu eylemlerle özellikle Gezi Parkı, Ankara Kızılay meydanı ve eylem içerisinde sembol haline gelmiş bütün kent merkezleri birer direniş ve dayanışma alanına dönüştü. Gezi Parkı işgali, binlerin dayanışma pratiğine dönüştü. Tuzluçayır, Okmeydanı, Armutlu gibi yıllardır devrimcilerin örgütlü olduğu mahalleler direnişin kalelerine dönüştü. Eylemler sürerken belgesel gösteren “Penguen medya” halkın TV kanalları önüne giden eylemleriyle protesto edildi. Onlarca sanatçı, hatta spor dünyasından isimler ya bizzat parka gitti ya da direnişi destekleyen açıklamalar yaptı. Gezi, tüm halkın onur mücadelesine dönüştü.

Gezi Parkı işgali, iki haftanın ardından ağır bir polis saldırısı ile sonlandırıldığında, diğer kentlerde süren eylemler de zayıflamaya başlamıştı. Ancak neticede 15 gün boyunca halk sokakta kalarak hem Gezi Parkı’nı geri aldı hem de bu ülkeyi Erdoğan’a bırakmayacaklarını açıklıkla gösterdi. Sonrasında geçen iki sene farklı direniş odaklarının yaratılmasına ve nihayetinde Haziran seçimlerinde Erdoğan’ın iktidarını kaybetmesine neden olacaktı.

***

ARKADAŞLAR BİZE BAKIYOR

Gezi Parkı ve takip eden aylarda gerçekleşen eylemlerde, 8 genç arkadaşımız hayatını kaybetti.

Ethem Sarısülük, 1 Haziran günü Ankara Kızılay’da binlerce kişinin meydanı işgal ettiği eylemlerde, polis Ahmet Şahbaz tarafından katledildi. Şahbaz’ın ateş ettikten sonra diğer polislerin yanına kaçıp “çektim vurdum” dediği görüntüler kameralara yansıdı. Vurulduğunda 26 yaşında örgütlü bir sosyalist ve işçi olan Ethem, 14 gün hastanede kaldıktan sonra beyin ölümünün gerçekleşmesiyle hayatını kaybetti. Ethem’in cenazesinde binlerce insan polisin saldırısına rağmen Kızılay’dan Kurtuluş’a kadar eylem yaptı. Ethem’i vuran katil polis Ahmet Şahbaz 1 yıl 2 ay hapis ceza aldı, hapis cezası da para cezasına çevrildi. Melih Gökçek, Ethem’in vurulduğu yere “Kahraman polisimize minnettarız” pankartı açtırdı. Şahbaz, tüm mahkemelere korkusundan ağır güvenlik önlemleri, peruk ve gözlükle gelmek zorunda kaldı.

Mehmet Ayvalıtaş, 3 Haziran günü Ümraniye’de eylemcilerin üzerine sürülen aracın çarpması ile hayatını kaybetti. 19 yaşında, sosyalist bir genç olan Ayvalıtaş’ı öldüren şoförle ilgili görülen davada yıllarca bilirkişi raporu yayınlanmadı. İstanbul halkı Ayvalıtaş’a sahip çıktı. Moda Esi Havuz’daki parkın adı Mehmet Ayvalıtaş Parkı yapıldı, sonrasında parka heykeli dikildi.

Abdullah Cömert, yine 3 Haziran günü Antakya’da gerçekleşen eylemlerde polisin doğrudan hedef alarak attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesiyle hayatını kaybetti. Hatay Jandarma İl Komutanlığının soruşturması ile gaz fişeğinin yakın mesafeden ateşlendiği belirlendi.

İrfan Tuna, Kızılay meydanında bir şirkette temizlik işçisi olarak çalışan 48 yaşındaki İrfan Tuna, eylemlerde maruz kaldığı biber gazı miktarı yüzünden 6 Haziran’da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ali İsmail Korkmaz, 2 Haziran 2013’te Eskişehir’de gerçekleşen Gezi eyleminde polis müdahalesinin ardından girdiği bir ara sokakta, içlerinde sivil polis ve esnafların da bulunduğu sopalı bir grup tarafından ağır biçimde darp edildi. Ali İsmail, saldırının ardından gittiği hastanedeki İslamcı doktorun müdahale etmek istememesi sebebiyle tedavi edilmedi, ilk müdahale ancak olaydan 20 saat sonra yapılabildi. Beyin kanaması geçiren Ali İsmail, 38 gün komada kaldıktan sonra 10 Temmuz günü yaşamını yitirdi. 19 yaşında, güzel bir ülke hayaliyle yaşayan bir üniversite öğrencisi olan Ali İsmail’e, taraftar grupları da başta olmak üzere toplumun birçok kesimi sahip çıktı, ailesi ölümünün ardından gençlere burs veren ALİKEV Vakfı’nı kurdu.

Berkin Elvan, 16 Haziran günü Okmeydanı’nda polisin hedef gözeterek attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesiyle komaya girdiğinde 14 yaşındaydı. 269 gün boyunca komada kalan Berkin, 15 yaşına girdiği Okmeydanı Eğitim Araştırma hastanesinde 16 kiloya kadar düşmüş şekilde, 11 Mart günü yaşamını kaybetti. Ölümünün ardından Okmeydanı Cemevi’nden kalkan cenazesine on binlerce insan katıldı, spor kulüplerinden bütün siyasi partilere kadar tüm ülke “15’inde fidan”ın yasını tuttu. Yalnızca Tayyip Erdoğan, katıldığı bir mitingde, çocuklarının ekmek almaya giderken katledildiğini söyleyen ailesini kalabalıklara yuhalattı.

Medeni Yıldırım, 28 Haziran günü 18 yaşındayken Diyarbakır Lice’de yapılan Kalekola yönelik halkın protesto eylemi sırasında, askerlerin açtığı ateşle hayatını kaybetti. Saldırıya ilişkin görüntülerin bulunmasına rağmen davadaki tek sanık olan zorunlu er Âdem Çiftçi, açılan davalarda istinaf mahkemesinin bozma kararına rağmen iki defa beraat aldı. Ancak Medeni’nin mücadelesi, tüm halkın vicdanında ortak bir yara olmaya devam etti, Haziran 2013’te katledilen diğer tüm gençlerle birlikte bugün de Gezi Şehitleri arasında anılmaya devam ediyor.

Ahmet Atakan, 10 Eylül 2013 tarihinde henüz 23 yaşındayken, Antakya’nın Armutlu mahallesinde ODTÜ’de yapılan orman katliamına karşı düzenlenen dayanışma eyleminde polis müdahalesi sonucu yaşamını kaybetti. Ahmet’i hedef alan ve polis akrebinden atılan biber gazı kapsülleri üzerindeki kana kadar tüm kanıtların bulunmasına ve geçen yıllara rağmen Ahmet’in ölümü aydınlatılmadı, katilleri yargılanmadı. Ancak üniversiteli gençler başta olmak üzere Gezi’ye sahip çıkan tüm halk kesimleri, Ahmet’i mücadelesinde yaşatmaya devam etti. ODTÜ’de Elektrik Elektronik Mühendisliği Binası duvarına Ahmet’in silüeti çizildi, adına ODTÜ ormanında fidan dikildi. Ahmet, kendisi gibi Antakyalı olan Abdullah Cömert ve Ali İsmail için; “Gecenin bu saatinde Ali’yi, ailesini; Abdullah’ı, ailesini düşünüyorsun. Çünkü yüreğim yanıyor. Karşı gelemiyorum; fitnecinin, fesatçının karşısında dimdik duruyorum. Çünkü benim vicdanım şeref dolu, yüreğim delikanlı! Utanması gereken sahip çıkmayanlardır” diye paylaşım yapmıştı.

Hasan Ferit Gedik, 29 Eylül 2013’te 21 yaşındayken, İstanbul Gülsuyu’nda uyuşturucuya karşı düzenlenen protesto gösterisine açılan ateşle hayatını kaybetti. Bizzat uyuşturucu satan mafyaların düzenlediği saldırının ardından polis, Gedik’in cenazesini bulunduğu Küçük Armutlu mahallesinin giriş çıkışlarını keserek üç gün boyunca cenazenin çıkarılmasına izin vermedi. Altı kurşunla vurulan Gedik’in üzerindeki kıyafetler polis marifeti ile “kaybedildi”. Cinayetle ilgili yargılanan 17 kişi hakkında savcılık 269 yıla kadar hapis istedi. Ancak Maltepe emniyeti, cinayetin MOBESE kayıtlarını kaybetti. Dahası, dava dosyasına giren tapelerde polis ve saldırganlar arasındaki telefon görüşmelerine rastlandı. Cinayete karışan saldırganlardan Doğukan Çep, 2023’te Sinan Ateş’i öldürmekten yargılandı.

***

GEZİ’DEN GERİYE KALAN

Gezi direnişi, Türkiye’de başta sol-sosyalist hareketler olmak üzere tüm toplumsal muhalefet güçleri açısından siyasetin dinamiğini yeni baştan değiştirdi. Gezi’nin nüvelerinden olan ve eylemlerin yoğunluğu azaldıktan sonra da sürmeye devam eden mahalle forumları, eylemlerde kadınların, gençlerin, farklı toplumsal mücadele dinamiklerinden gelen kesimlerin birliği, Türkiye’de toplumsal muhalefetin geleceği açısından önemli bir tartışma yarattı. Bu tartışmaya bir yanıt, 2014 yazında Birleşik Haziran Hareketinin kurulması oldu. ODTÜ Vişnelik’te gerçekleşen bir toplantıda, aralarında Korkut Boratav’dan Taner Timur’a onlarca sosyalist aydının ve sol parti ve hareketin bulunduğu toplantıların sonucunda kurulan Haziran fikri şöyle özetleniyordu: “Ülkemiz emperyalizmin bölge politikalarıyla uyum içinde, mezhepçi faşist bir diktatörlüğe sürükleniyor. AKP iktidarı baskı ve hileyle, sokak çeteleri kurup, devlet şiddetini sonuna kadar kullanarak bu yolda ilerliyor. Bu gidişata dur demek, yarınlarımızı AKP’nin pençesinden kurtarmak için bir araya geliyoruz.”

Birleşik Haziran Hareketi, bir çağrı olarak yola çıkarken, “sokak ve mahallelerde, işyerlerinde ve okullarda, köylerde ve kentlerde bir araya gelelim”, “Meclis oluşturalım”, kararlarımızı “Forumlarda birlikte alalım” çağrısı ülkenin her yanında büyük bir yankı bulacaktı.

Bu çağrının ardından ülkenin her yanında gerçekleşen Forumlarla Haziran Meclis’leri kurulmaya başladı. İki aylık bir sürecin sonunda 41 ilde 137 Meclis kurularak, bu Meclislerin belirlediği 1500’ü aşkın temsilci Ankara’da toplanıp Birleşik Haziran Hareketi’nin yol haritasını oluşturdu.

Haziran Türkiye Meclisi’nde konuşan, Haziran çağrıcılarından Korkut Boratav, "Ülkenin emekçi kesimlerine karşı, ilericilere ve yurtseverlere karşı dinci faşizan bir saldırı söz konusu. Tüm bu saldırılara karşı Haziran karşı koyma sorumluluğunu almıştır” sözleriyle hareketin hedefini özetleyecekti.

Haziran Hareketi, karar alma mekanizmalarını oluşturan mahalle meclisleri, 2015’te tüm Türkiye çapında gerçekleştirilen Eğitim Boykotu, 2017 referandumundaki Hayır kampanyası ile Türkiye’de iktidarı hedef alan, yeni bir ülke mücadelesini odağına alan yeni bir toplumsal muhalefet ve birleşik mücadele biçimi haline geldi. Öyle ki MGK’da Haziran, “Türkiye’nin 4. tehlikeli örgütü” olarak sayıldı. Ancak toplumsal etkinliği, seçimlerle birlikte gündeme gelen ittifak baskıları ve aday tartışmaları etrafında yaşanan kırılmalar sonucu, sol içi rekabetçi tutumların meclisleri yok sayan bir yönetim biçimini doğallaştırdığı ortamda da etkisini kaybederek dağılmaktan kurtulamadı.

Gezi’nin bir diğer önemli siyasal sonucu ise 7 Haziran seçimleri oldu. Toplumda farklı örgütlenme biçimleriyle de kendisini gösteren Erdoğan karşıtı hareket, 7 Haziran seçimlerinde AKP’nin ilk kez tek başına hükümet kuramayacak kadar az oy almasına sebep oldu. İktidarını kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan Erdoğan, seçim sonuçlarını değiştirmek için Türkiye’yi uzun yıllar boyunca içinden çıkamayacağı kanlı bir çatışma ortamına attı.